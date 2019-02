CannTrust Holdings Inc.

CannTrust erweitert Führungsteam mit Ernennung von Greg Guyatt zum CFO

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire)

Ian Abramowitz wird Global Investments and Partnerships leiten

CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX: TRST) freut sich bekannt zu geben, dass Greg Guyatt, CPA CA, als weitere Stärkung des Führungsteams des Unternehmens mit Wirkung zum 19. Februar 2019 zum Chief Financial Officer ("CFO") ernannt wurde.

Guyatt kommt von GreenSpace Brands Inc. (TSXV:JTR), einem in Kanada ansässigen Premium-Naturkostunternehmen, wo er als CFO tätig war, zu CannTrust. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Aufbau leistungsstarker Finanzteams aus den Bereichen Konsumgüter, Pharma und Private Equity. Guyatt begann seine Karriere bei Deloitte.

Er verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Fusionen, Übernahmen und anderen Transaktionen, einschließlich eines Börsengangs an der Londoner Börse und der Abspaltung von Sears Canada an der NASDAQ. Zusammen mit seiner umfangreichen Erfahrung mit doppelt börsennotierten Emittenten wird diese Expertise entscheidend für die finanzielle und strategische Planung von CannTrust bis zur Notierung an der NYSE sein.

"Wir freuen uns sehr, dass Greg zu CannTrust gestoßen ist und wir das Führungsteam stärken können, während wir unserer Notierung an der NYSE und darüber hinaus entgegensehen", sagte Peter Aceto, Chief Executive Officer. "Im Namen aller Mitarbeiter von CannTrust möchte ich Ian Abramowitz für seine finanzielle Führung in den letzten zwei Jahren danken und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Rolle als Senior Vice President of Global Investments and Partnerships."

Ian Abramowitz wird CannTrusts Global Investments und Partnerships Division leiten

In seiner neuen Funktion als SVP of Global Investments and Partnerships von CannTrust wird Abramowitz die internationale Strategie von CannTrust durch die kontinuierliche Entwicklung von strategischen Investitionen und Partnerschaften auf der ganzen Welt leiten.

CannTrust hält derzeit eine Beteiligung am australischen Lizenzhersteller Cannatrek Ltd. ("Cannatrek") und STENOCARE, ein in Dänemark ansässiger lizenzierter medizinischer Cannabishersteller, -verkäufer und -importeur. Ian Abramowitz wurde in den Vorstand von Cannatrek und STENOCARE berufen und ist dort als Direktor tätig. Das Unternehmen zieht derzeit auch potenzielle Investitionen in mehreren anderen Ländern in Erwägung.

"Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf CannTrust wegen seiner Expertise im Bereich Cannabis sowohl für den medizinischen als auch für den legalen Freizeitmarkt", sagte Herr Aceto. "Durch den Fokus von Abramowitz auf internationale Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten gehen wir davon aus, dass sich die Entwicklung mit gleichgesinnten Partnern weiter beschleunigen wird."

Informationen zu CannTrust

CannTrust ist ein staatlich lizenzierter und regulierter kanadischer Produzent von Medizinalhanf und Freizeit-Cannabis und der Canadian Cannabis Awards "Top Licensed Producer of the Year" 2018. CannTrust wurde von Apothekern gegründet und bringt mehr als 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Pharmazie und Gesundheitswesen in die medizinische Cannabisindustrie ein und versorgt mehr als 63.000 medizinische Patienten mit seinen Trocken-, Extrakt- und Kapselprodukten. Das Unternehmen betreibt seine 450.000 Quadratfuß große Niagara Perpetual Harvest Facility. Das industrieweit umfangreichste Produktportfolio wird in dem 60.000 Quadratfuß großen Herstellungs-Kompetenzzentrum in Vaughan, Ontario, aufbereitet und verpackt.

CannTrust entwickelt derzeit neue Produkte für zukünftige Märkte, die sich auf die Bereiche Medizin, Freizeit, Beauty, Wellness und Haustiere erstrecken. Das Unternehmen hat seine internationale Präsenz durch strategische Investitionen in Cannatrek Ltd. in Australien und STENOCARE in Dänemark aufgebaut. Zudem hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit der Breakthru Beverage Group über Kindred Canada für den Freizeitvertrieb in Kanada geschlossen. CannTrust legt Wert auf Forschung und Innovation durch Partnerschaften mit der McMaster University in Ontario und Gold Coast University Hospital in Australien, die dazu dienen, dem wachsenden Bestand an evidenzbasierter Forschung über den Konsum und die Wirksamkeit von Cannabis beizutragen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.canntrust.ca/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den gültigen Wertpapiergesetzen, die auf CannTrusts derzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren. Zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen sind durch den Gebrauch zukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten", "wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen", "antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" und ähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen und grammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen über gewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten "könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion von Strategien erkennbar.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von der Geschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen umschließen Einschätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Vorhersagen, Prognosen, Zielsetzungen, Handlungsempfehlungen oder andere Aussagen, die keine Tatsachendarstellungen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen im Zusammenhang mit der Genehmigung, die Stammaktien des Unternehmens an der NYSE zu notieren. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Risiken in Verbindung mit der allgemeinen Wirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenen Ereignissen; Verlust von Märkten; zukünftigen rechtlichen und behördlichen Entwicklungen; der kanadischen Medizinalhanf-Branche im Allgemeinen und CannTrusts Fähigkeit zur Implementierung seiner Geschäftsstrategien.

Sämtliche zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten und CannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen. Bei der Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sollten Leser die Risikofaktoren und anderen Warnungen beachten, die in CannTrusts jährlichem Informationsblatt (Annual Information Form, "AIF") vom 29. März 2018 aufgeführt sind, das bei den zuständigen kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht und auf http://www.sedar.com/ einzusehen ist. Die im AIF vermerkten Risikofaktoren sowie andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beschrieben sind.

Die TSX übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Copyright © 2019 CannTrust Holdings Inc.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Interviews an: Media Relations: Sybil Eastman, Tel: 1-888-677-1477, media@canntrust.ca; Investor Relations: Marc Charbin, 416-519-2156 x2232, investor@canntrust.ca

Original-Content von: CannTrust Holdings Inc., übermittelt durch news aktuell