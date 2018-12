CannTrust dominiert bei kanadischer Cannabis-Preisverleihung von 2018 mit sieben Siegen, einschließlich LP of the Year

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) - CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX: TRST), einer der führenden zugelassenen Hersteller von medizinischem Cannabis in Kanada, freut sich mitzuteilen, dass das Unternehmen sieben kanadische Cannabis-Top-Preise von 2018 gewonnen hat, die die jährlichen Branchenpreise dominieren. Bei den von Wählern gesteuerten Preisen holte sich CannTrust den Top-Preis "Top Licensed Producer of the Year" und den Preis "Top Licensed Producer Customer Service". In fast allen Produktkategorien räumte CannTrust ab und erhielt fünf Preisen für seine Qualitätsprodukte, die sowohl für die beliebten Blütensorten als auch für die Öltropfen ausgezeichnet wurden. Die Rekordgewinne sind ein Beleg für CannTrusts Engagement für seine mehr als 55.000 Patienten und seine führende Position bei der Entwicklung innovativer, standardisierter Qualitätsprodukte.

"Ich bin so stolz, Teil dieses Teams zu sein. Bei CannTrust arbeiten brillante, fürsorgliche Menschen mit großartigen Fähigkeiten zusammen, sie sich sehr um unsere Patienten und Konsumenten kümmern, aber auch um unsere wunderbaren Cannabispflanzen", sagt Peter Aceto, CEO von CannTrust. "Das Unglaubliche an diesen Auszeichnungen ist, dass sie von Verbrauchern ausgewählt wurden. Wir bedanken uns bei unserem engagierten Team; wir danken unseren Kunden; wir danken den Wählern. Wir danken Lift & Co. für die Ausrichtung dieser beeindruckenden Preisverleihung, bei der die herausragenden Leistungen in der kanadischen Cannabisbranche gefeiert wurden."

Zu den von Kanadiern gewählten Produktgewinnen, die CannTrusts unerschütterliches Engagement für Qualität hervorheben, gehören :

- Top High CBD Oil - CannTrust CBD Drops: CannTrusts meistverkauftes Produkt. CannTrust CBD-Tropfens werden mit einer speziell entwickelten Spritze für eine genaue Dosierung angeboten und bieten 25 mg CBD pro ml, mit 1000 mg aktiviertem Inhalt in einer 40-ml-Flasche. - Top Balanced Oil - CannTrust 1:1 Drops: hergestellt mit einer patentierten Extraktionsmethode, die ein optimales Produkt liefert. CannTrust 1:1-Tropfen bieten ein gleichmäßiges, standardisiertes Verhältnis von 12,5 mg CBD pro ml und 12,5 mg THC pro ml. - Top Sativa Flower - CannTrust OG Kush: enthält 20 Prozent THC. OG Kush erhält regelmäßig positive Bewertungen von CannTrust-Patienten. Seine prominenten Terpene sind Limonen und Myrcen, gefolgt von Linalool und einem Hauch Caryophyllen. - Top Hybrid Flower - CannTrust Blueberry Kush: eine hybride Sorte mit historischer und angesehener Genetik. Sie hat große dunkelblaue und violette Knospen mit Noten von hellgrünen und dunkelorangen Haaren, die alle von starkem Frost bedeckt sind, und ist für ihren süßen Beerenduft bekannt. Das bekannteste Terpen ist Limonen, gefolgt von Beta-Caryophyllen, Pinen und Humulen. - Top High CBD Flower - CannTrust Cannatonic : eine beliebte Hybrid-Sorte, die für ihren hohe CBD-Gehalt bekannt ist. Sie bietet 24 Prozent CBD. Die kleinen bis mittelgroßen Knospen, die von dieser Sorte produziert werden, sind in der Regel luftig und von tiefgrüner Farbe. Klebrige, harzige Trichome und cidrefarbene Blütenstempel verleihen den Blüten einen olivfarbenen Ton.

Der Preis "Licensed Producer of the Year" gewichtet Stimmen aller LP-Kategorien, um den hochgeschätzten Gewinner zu ermitteln. Dies ist das erste Jahr, in dem CannTrust in dieser Top-Kategorie ausgezeichnet wurde. Die meisten anderen Auszeichnungen werden von den Wählern gesteuert, darunter auch der Preis "Top LP Customer Service".

"Die Anerkennung des Kundenservice ist für unser Team besonders wichtig, fügt Aceto hinzu. "Vom ersten Tag an hat CannTrust die Bedürfnisse seiner Kunden an erster Stelle gestellt, von unseren Qualitätsprodukten und wettbewerbsfähigen Preisen über unsere erstklassigen Kundendienstmitarbeiter bis hin zum Compassionate Care-Programm für Kunden mit finanziellen Bedürfnissen. Wir danken allen Kunden für ihre laufende Unterstützung."

Bei den diesjährigen Canadian Cannabis Awards wurden mehr als 17.000 Stimmen gezählt. Die Preise wurden auf der Gala der Canadian Cannabis Awards am 29. November 2018 in Toronto überreicht.

Informationen zu CannTrustCannTrust, ein staatlich lizenzierter und regulierter kanadischer Produzent von Medizinalhanf und Freizeit-Cannabis, führt den kanadischen und globalen Markt bei der Herstellung standardisierter Cannabisprodukte an. Als das einzige von einem Apotheker gegründete Cannabis-Unternehmen Kanadas bereichert CannTrust die Branche für Medizinalhanf durch 40 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen. Aktuell betreibt CannTrust seine 450.000 Quadratfuß große Niagara Perpetual Harvest Facility. Die Erweiterung durch eine zusätzliche Fläche von 600.000 Quadratfuß Gewächshaus hat dank vollständiger Finanzierung bereits begonnen. Das industrieweit umfangreichste Produktportfolio wird in dem 60.000 Quadratfuß großen Herstellungs-Kompetenzzentrum in Vaughan, Ontario, aufbereitet und verpackt.

CannTrust ist bereit für Cannabis 2.0 und entwickelt derzeit neue Produkte für zukünftige vertikale Märkte, die sich auf die Bereiche Medizin, Freizeit, Beauty, Wellness bis hin zum Markt für Haustiere erstrecken. CannTrust legt Wert auf Forschung und Innovation und ist stets darum bemüht, einen Beitrag zu der wachsenden Zahl evidenzbasierter Forschungsarbeit zum Einsatz und der Wirksamkeit von Cannabis zu leisten. Die Teams für Produktentwicklung treiben mit ihren externen Partnern gemeinsam die Innovation und Entwicklung von Produkten unablässig voran, die die Verwendung von Cannabis als Arzneimittel für Patienten leichter gestalten werden. CannTrust unterstützt fortwährend die Aufklärung von Patienten über Cannabis als Arzneimittel und leitet ein Compassionate Use-Programm, um finanziell bedürftigen Patienten zur Seite zu stehen.

Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den gültigen kanadischen Wertpapiergesetzen, die auf CannTrusts derzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch den Gebrauch zukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten", "wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen", "antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" und ähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen und grammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen über gewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten "könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion von Strategien erkennbar.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von der Geschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen umschließen Einschätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Vorhersagen, Prognosen, Zielsetzungen, Handlungsempfehlungen oder andere Aussagen, die keine Tatsachendarstellungen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über interne Erwartungen, Erwartungen in Bezug auf das tatsächliche Produktionsvolumen, Erwartungen in Bezug auf zukünftige wachsende Kapazitäten, Aussagen in Zusammenhang mit zukünftigen Produktangeboten, Erwartungen für die zukünftige Legalisierung von essbaren Cannabis-Produkten in Kanada, und den Abschluss von Investitionsprojekten oder Erweiterungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Risiken in Verbindung mit der allgemeinen Wirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenen Ereignissen; Verlust von Märkten; zukünftigen rechtlichen und behördlichen Entwicklungen; Unfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung von internen und externen Quellen und/oder der Unfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung zu günstigen Konditionen; der kanadischen Medizinalhanf-Branche im Allgemeinen; CannTrusts Fähigkeit zur Implementierung seiner Geschäftsstrategien; Konkurrenz; Ernteausfall und anderen Risiken.

Sämtliche zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten und CannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen. Bei der Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Leser die Risikofaktoren und anderen Warnungen beachten, die in CannTrusts jährlichem Informationsblatt (Annual Information Form, "AIF") vom 29. März 2018 aufgeführt sind, das bei den zuständigen kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht und auf http://www.sedar.com einzusehen ist. Die im AIF vermerkten Risikofaktoren sowie andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind.

Die TSX übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

