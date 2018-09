CannTrust verwirklicht Vertrieb von Freizeit-Cannabis-Marken in ganz Kanada

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) - CannTrust schließt Lieferverträge in allen Atlantikprovinzen ab

CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX: TRST), ein in Kanada führender lizenzierter und vertrauenswürdiger Produzent für medizinischen Cannabis entwickelt sich ebenfalls zu einem der führenden Unternehmen im Bereich des Freizeit-Cannabis für Erwachsene. Heute hat CannTrust Lieferverträge mit Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island und Neufundland bekannt gegeben. CannTrust hat jetzt den nationalen Vertrieb für seine drei Freizeitmarken - liiv, Synr.g und Xscape - erreicht und verfolgt eine langfristige Strategie, um Marktführer im kanadischen Freizeit-Cannabis-Markt zu werden.

"Wir freuen uns, dass alle atlantischen Provinzen Kanadas CannTrust als zuverlässigen Handelspartner ausgewählt haben. Unsere Portfoliostrategie wurde von den provinziellen Aufsichtsbehörden gut aufgenommen und führte zu ausgewiesenen Verkaufsstellen über alle Marken hinweg. Die Dynamik wird noch zunehmen, wenn wir im Oktober unsere Qualitätsprodukte Kanadiern im ganzen Land anbieten", sagt Brad Rogers, President von CannTrust.

Ab dem 17. Oktober erhalten Kanadier von Küste zu Küste Zugang zu CannTrusts qualitativ hochwertigen, standardisierten Cannabisprodukten, die in der Niagara Perpetual Harvest Facility, Ontario, angebaut werden, wo neue Industriestandards für Produktqualität und Kosteneffizienz gesetzt werden. Die Freizeitmarken von CannTrust werden in Form getrockneter Blüten, vorgedrehter Joints zum Rauchen, als Öle und Kapseln angeboten.

CannTrust investiert in zukünftige Innovationen mit bedeutenden Investitionen und Fortschritten in der Nanotechnologie, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, mit Cannabis angereicherte Getränke zu produzieren, die geschmacksneutral und klar wie Wasser sind. Diese proprietäre Technologie wird die Dominanz von CannTrust in diesem aufstrebenden Bereich auf den kanadischen und globalen Märkten weiter beschleunigen.

Diese Woche hat CannTrust eine Absichtserklärung für eine exklusive Partnerschaft mit der Breakthru Beverage Group - dem größten kanadischen Vertreiber alkoholischer Getränke von hochwertigen Spirituosen-, Wein- und Biermarken angekündigt. Breakthru wird ein Vertriebsunternehmen gründen mit Fokus auf den Vertrieb von CannTrusts Spezialprodukten an für die Freizeitnutzung erwachsener Verbraucher.

Informationen zu CannTrust

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 gilt CannTrust als kanadischer Marktführer für die Herstellung standardisierter Produkte.

Als staatlich lizenzierter und regulierter Produzent bereichert CannTrust die Branche für Medizinalhanf durch 40 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen. Aktuell betreibt CannTrust 250.000 Quadratfuß seiner 450.000 Quadratfuß großen Niagara Perpetual Harvest Facility, die während der ersten Phase eines Sanierungsprojekts neu entwickelt wurden. Die zweite Expansionsphase, die 200.000 Quadratfuß umfasst, wird voraussichtlich im dritten Quartal abgeschlossen und für den Anbau bereit sein. Auch die dritte Phase, die die Erweiterung durch eine zusätzliche Fläche von 600.000 Quadratfuß Gewächshaus vorsieht, hat dank vollständiger Finanzierung bereits begonnen. Das industrieweit umfangreichste Produktportfolio wird in dem 60.000 Quadratfuß großen Herstellungs-Kompetenzzentrum in Vaughan, Ontario, aufbereitet und verpackt.

CannTrust legt Wert auf Forschung und Innovation und ist stets darum bemüht, einen Beitrag zu der wachsenden Zahl evidenzbasierter Forschungsarbeit zum Einsatz und der Wirksamkeit von Cannabis zu leisten. Unsere Teams für Produktentwicklung treiben gemeinsam mit unserem exklusiven globalen Pharmapartner Apotex Inc. die Innovation und Entwicklung von Produkten unablässig voran, die die Verwendung von Cannabis als Arzneimittel für Patienten leichter gestalten werden. Wir unterstützen fortwährend die Aufklärung von Patienten über Cannabis als Arzneimittel und leiten ein Compassionate Use-Programm, um finanziell bedürftigen Patienten zur Seite zu stehen.

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen: http://www.canntrust.ca/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den gültigen kanadischen Wertpapiergesetzen, die auf CannTrusts derzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch den Gebrauch zukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten", "wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen", "antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" und ähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen und grammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen über gewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten "könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion von Strategien erkennbar.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von der Geschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen umschließen Einschätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Vorhersagen, Prognosen, Zielsetzungen, Handlungsempfehlungen oder andere Aussagen, die keine Tatsachendarstellungen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Risiken in Verbindung mit der allgemeinen Wirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenen Ereignissen; Verlust von Märkten; zukünftigen rechtlichen und behördlichen Entwicklungen; Unfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung von internen und externen Quellen und/oder der Unfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung zu günstigen Konditionen; der kanadischen Medizinalhanf-Branche im Allgemeinen; CannTrusts Fähigkeit zur Implementierung seiner Geschäftsstrategien; Konkurrenz; Ernteausfall und anderen Risiken.

Sämtliche zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten und CannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen. Bei der Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Leser die Risikofaktoren und anderen Warnungen beachten, die in CannTrusts jährlichem Informationsblatt (Annual Information Form, "AIF") vom 29. März 2018 aufgeführt sind, das bei den zuständigen kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht und auf http://www.sedar.com/ einzusehen ist. Die im AIF vermerkten Risikofaktoren sowie andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind.

