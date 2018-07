CannTrust bleibt durch Lizenzierung seines dänischen Partners STENOCARE für den Vertrieb von CannTrust-Produkten weiterhin auf globalem Expansionskurs

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) - Cannabisöle von CannTrust sind die ersten ihrer Art auf Dänemarks Verzeichnis zugelassener Cannabisprodukte

CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX: TRST), ein in Kanada führender lizenzierter Cannabis-Produzent, meldete heute, dass sein dänischer Joint Venture-Partner STENOCARE die Genehmigung für den Vertrieb von CannTrust-Produkten in Dänemark erhalten hat. Die hochwertigen, standardisierten Cannabis-Öle von CannTrust sind die ersten Öle, die mit Genehmigung in Dänemarks Verzeichnis zugelassener Cannabis-Produkte aufgenommen werden dürfen und die einzigen erhältlichen "gebrauchsfertigen" Ölprodukte. STENOCARE hat nun die einmalige Möglichkeit, den Branchenstandard für Ärzte und Patienten festzulegen.

Cannabis wurde in Dänemark am 1. Januar 2018 nach einstimmiger Entscheidung als Arzneimittel legalisiert. Die dänischen Vorschriften für die Produktion von Medizinalhanf sehen ein hohes Maß an Reinheit und Qualität vor, was CannTrust zum logischen Partner für STENOCARE macht.

CannTrust kündigte das Joint Venture mit STENOCARE erstmals im März 2018 an. STENOCARE, ein Vorreiter in Dänemarks Legalisierung von Cannabis als Arzneimittel, verfügt über Lieferverträge mit zwei von Dänemarks führenden Pharmahändlern, die gemeinsam 99 % der landesweiten Apotheken beliefern. STENOCARE wird CannTrusts marktführende standardisierte Cannabisöle zunächst mit Hinblick auf den Bau einer eigenen Anbaueinrichtung verkaufen. Mit dem Bau der Anlage wird voraussichtlich im Herbst begonnen, wofür CannTrust sein technisches Fachwissen zur Verfügung stellen wird. Gemäß der Bedingungen des Joint Venture erhielt CannTrust gemeinsam mit dem Recht, die Hälfte der Vorstandsmitglieder zu ernennen, 25 % der Anteile an Steno Investments IVS.

"Diese Zulassung ist ein wegweisender Schritt für STENOCARE und fördert die globale Expansion von CannTrust. Der schnelle Anstieg der Nachfrage nach Cannabis auf dem weltweiten Markt eröffnet neue Möglichkeiten für unser Unternehmen. Unser Branchenwissen und Know-how machen uns gemeinsam mit unserem pharmazeutischen Ansatz und starkem Team zu einem idealen internationalen Partner", so Brad Rogers, President, CannTrust.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit CannTrust. In Dänemark die erste Vertriebslizenz für Cannabisöle zu erhalten, stellt nur einen der vielen Höhepunkte für unsere beiden Unternehmen dar. Wir freuen uns darauf, CannTrusts Fachwissen für den Bau einer Anbau- und Produktionsanlage für kontinuierliche Ernteerträge zu nutzen, um uns dem wachsenden Bedarf unserer Nation anzunehmen", fügte Thomas S. Schnegelsberg, CEO von STENOCARE, hinzu.

Informationen zu CannTrust

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 gilt CannTrust als kanadischer Marktführer für die Herstellung standardisierter Produkte.

Als staatlich lizenzierter und regulierter Produzent bereichert CannTrust die Branche für Medizinalhanf durch 40 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen. Aktuell betreibt CannTrust eine 60.000 Quadratfuß große hochmoderne Hydrokulturanlage in Vaughan, Ontario, sowie 250.000 Quadratfuß seiner 450.000 Quadratfuß großen Niagara Perpetual Harvest Facility, die während der ersten Phase eines Sanierungsprojekts neu entwickelt wurden. Die zweite Expansionsphase ist bereits angelaufen und wird voraussichtlich im Herbst 2018 abgeschlossen und für den Anbau bereit sein. Auch die dritte Phase, die die Bebauung einer dem Projekt zugewiesenen zusätzlichen Fläche von 600.000 Quadratfuß vorsieht, hat dank vollständiger Finanzierung bereits begonnen.

CannTrust legt Wert auf Forschung und Innovation und ist stets darum bemüht, einen Beitrag zu der wachsenden Zahl evidenzbasierter Forschungsarbeit zum Einsatz und der Wirksamkeit von Cannabis zu leisten. Unsere Teams für Produktentwicklung treiben gemeinsam mit unserem exklusiven globalen Pharmapartner Apotex Inc. unablässig die Innovation und Entwicklung von Produkten voran, die für Patienten die Verwendung von Cannabis als Arzneimittel leichter gestalten werden. Wir unterstützen fortwährend die Aufklärung von Patienten über Cannabis als Arzneimittel und leiten ein Compassionate Use-Programm, um finanziell bedürftigen Patienten zu helfen. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.canntrust.ca.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den gültigen kanadischen Wertpapiergesetzen, die auf CannTrusts derzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch den Gebrauch zukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten", "wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen", "antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" und ähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen und grammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen über gewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten "könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion von Strategien erkennbar.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von der Geschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen umschließen Einschätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Vorhersagen, Prognosen, Zielsetzungen, Handlungsempfehlungen oder andere Aussagen, die keine Tatsachendarstellungen sind. Die in dieser Pressemitteilung zukunftsgerichteten Aussagen umschließen, aber sind nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich interner Erwartungen, Erwartungen an das tatsächliche Produktionsvolumen, Erwartungen an die zukünftige Anbaukapazität sowie die Realisierung von Investitionsvorhaben bzw. den Abschluss von Expansionsprojekten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Risiken in Verbindung mit der allgemeinen Wirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenen Ereignissen; Verlust von Märkten; zukünftigen rechtlichen und behördlichen Entwicklungen; Unfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung von internen und externen Quellen und/oder der Unfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung zu günstigen Konditionen; der kanadischen Medizinalhanf-Branche im Allgemeinen; CannTrusts Fähigkeit zur Implementierung seiner Geschäftsstrategien; Konkurrenz; Ernteausfall und anderen Risiken.

Sämtliche zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten und CannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen. Bei der Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Leser die Risikofaktoren und anderen Warnungen beachten, die in CannTrusts jährlichem Informationsblatt (Annual Information Form, "AIF") vom 29. März 2018 aufgeführt sind, das bei den zuständigen kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht und auf SEDAR unter http://www.sedar.com einzusehen ist. Die im AIF vermerkten Risikofaktoren sowie andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind.

