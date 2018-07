CRYPTO.com's MCO stellt neues Visa-Kartenportfolio und MCO Private vor, ein maßgeschneiderter Cryptocurrency Concierge

Hongkong (ots/PRNewswire) - CRYPTO.com, die bahnbrechende Zahlungs- und Kryptowährungsplattform früher bekannt als Monaco, stellt heute ihr neues MCO Visa-Kartenportfolio und MCO Private Service vor. Das aktualisierte Kartenportfolio umfasst nun drei neue Angebote: Icy White (neu 5.000 MCO Tier), Jade Green und Royal Indigo.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/715353/CRYPTO_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/715352/CRYPTO_Cards.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/715354/CRYPTO_Cards.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/715355/CRYPTO_Cards.jpg )

Kris Marszalek, Mitbegründer und CEO von CRYPTO.com (früher bekannt als Monaco), sagte: "Wir freuen uns, Ihnen unser aktualisiertes Portfolio von MCO Visa Cards zusammen mit einer ganzen Reihe von Dienstleistungen vorstellen zu können, einschließlich eines exklusiven Crypto-Currency-Concierge-Service, MCO Private."

MCO Visa Karten & MCO Wallet App

In Verbindung mit der MCO Wallet App ermöglicht die MCO Visa Card die Ausgabe von Krypto-Währung an über 40 Millionen Standorten weltweit, die Visa akzeptieren. Die Liste der Karteninhaber-Vorteile fordert die besten Kreditkarten der Welt heraus.

MCO-Karteninhaber sind in der Lage die folgenden Vorteile zu nutzen:

- Genießen Sie eine Metallkarte ohne monatliche oder jährliche Gebühren, mit kostenlosem Versand. - Erhalten Sie bis zu 2 Prozent Geld zurück beim Kartenkauf und genießen Sie mit dem LoungeKey für ausgewählte Karten unbegrenzten Zugang zur Flughafenlounge. - Ausgaben in Übersee mit perfekten Interbank-Wechselkursen - Nehmen Sie am Platinum Referral Reward Program teil, einem einzigartigen Empfehlungsprogramm, das bis zu 10.000 US-Dollar Anmeldebonus pro Karteninhaber bietet. - Verdienen Sie Prämien mit dem branchenführenden Crypto Wallet Cashback, einem Programm, das bis zu 1% Cashback-Belohnungen für alle Käufe und den Austausch von Krypto-Währungen im MCO Wallet bietet.

MCO Private

MCO Private beliefert die Karteninhaber von MCO Visa Platinum Obsidian Black und Icy White. Seine Dienstleistungen sind auf die Bedürfnisse und Interessen von vermögenden Kunden im Krypto-Raum zugeschnitten und bieten sowohl spezialisierte Dienstleistungen als auch Zugang einschließlich:

- Beratung zu Digital Asset Custody Dienstleistungen - Unterstützung bei Over-the-Counter (OTC) Transaktionen - Exklusiver Zugang und Einladungen zu Branchenveranstaltungen, einschließlich Treffen mit Vordenkern der Branche - Bevorzugte Zuteilungsbedingungen für wettbewerbsfähige Investitionsmöglichkeiten - Dedizierter Kundensupport per Telefon und IM

MCO Private Kunden können den MCO Private Concierge Service in Anspruch nehmen, solange ihre MCO Token verschlossen bleiben. Sowohl die Icy White Karte als auch die Obsidian Black Karte können über die MCO Wallet App reserviert werden, indem die jeweiligen 5.000 oder 50.000 MCO benötigten MCO Token gesperrt werden. Weitere Informationen zu den MCO Visa Cards und MCO Private finden Sie auf mco.crypto.com.

Die MCO Visa Cards werden derzeit weltweit getestet, bevor sie in Asien, Europa und den USA verschickt werden. Erfahren Sie mehr über den Versand von MCO Visa Cards und den offiziellen Start von MCO Private.

Über CRYPTO.com

CRYPTO.com, die bahnbrechende Zahlungs- und Kryptowährungsplattform, früher bekannt als Monaco, will den weltweiten Übergang zur Kryptowährung beschleunigen. Die Finanzdienstleistungen der Marke MCO, einschließlich der MCO Visa Card, MCO Wallet App und MCO Token, wollen die Vision von Cryptocurrency in Every Wallet(TM) voran bringen. CRYPTO.com hat seinen Hauptsitz in Hongkong. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.crypto.com

Pressekontakt:

The Hoffman Agency

CryptoPR@hoffman.com

oder Lauren Lee

llee@hoffman.com

+852-2231-8116

Original-Content von: CRYPTO.com, übermittelt durch news aktuell