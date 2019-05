Ritossa Family Office

Monaco wird vom 18. bis 20. Juni Anthony Ritossas 9. Global Family Office Investment Summit veranstalten, der 4 Billionen Dollar Vermögen repräsentiert

Die letzten Vorbereitungen laufen in Erwartung des 9. Global Family Office Summit, der vom 18. bis 20. Juni in Monaco unter der Schirmherrschaft Seiner Durchlaucht Prinz Albert II. von Monaco stattfindet und vom 600 Jahre alten Ritossa Family Office veranstaltet wird. Eine auserlesene Gruppe von mehr als 400 Milliardären, Scheichs, Königsfamilien und Unternehmern, die 4 Billionen Dollar an Anlegervermögen repräsentieren, wird im Fairmont Monte Carlo Hotel im Mittelpunkt stehen, um eine legendäre Feier der globalen Familienunternehmen unter dem Motto "The Rise and Rise of Family Offices" zu begehen.

Für das Single Family Office International Tennisturnier am Freitag, den 21. Juni unter der Leitung des legendären ATP-Tennisprofis Diego Nargiso sind noch einige Plätze frei. Die Spieler treten im Einzel und Doppel für Herren und Damen im Monte-Carlo Country Club an. Der MCCC-Direktor Eric Seigle wird den drei besten Gewinnern jeder Kategorie persönlich ihre Preise überreichen.

"Anthony Ritossa und ich sind einer langfristigen Partnerschaft im Interesse der großen Familien und Family Offices verpflichtet, die den Gipfel als eine wichtige Gelegenheit für Interaktion und Zusammenarbeit betrachten. Es gibt wirklich keine andere Veranstaltung weltweit, die die hohe Qualität der einflussreichen Redner und Delegierten bietet, die die Ritossa Family Office Summits bieten", so Giuseppe Ambrosio, Präsident der Monaco Single & Multi Family Office International Association. "Die Resonanz auf den Gipfel von Monaco war so überwältigend, dass wir den Gipfel ins Fairmont Monte Carlo Hotel verlegen mussten, um eine Rekordzahl von Gästen unterzubringen."

"Monaco ist immer ein perfekter Ort für unsere Family Office Summits und ich freue mich darauf, die 3. Veranstaltung hier im Juni auszurichten. Es ist vor allem der Unterstützung von Prinz Albert II. von Monaco, Giuseppe Ambrosio und dem Summit Advisory Board zu verdanken, dass die Veranstaltung zu einer solchen Weltsensation geworden ist. Wir freuen uns sehr, dass Markus Lehner, Mitglied des Beirats und seit 25 Jahren in Monaco ansässig, der geschätzte Vorsitzende des Gipfels ist", so Anthony Ritossa, Chairman des Ritossa Family Office.

"Es ist mir eine Ehre, als Vorsitzender des kommenden Family Office Investment Summit hier in Monaco zu fungieren. Er findet nicht nur in unserem einzigartigen Fürstentum statt, sondern behandelt auch spannende, hochmoderne Themen wie Blockchain, künstliche Intelligenz und progressive Investitionen, die unsere Welt wie nie zuvor verändern werden", so Markus Lehner, Principal, Markus Lehner Family Office und Vorsitzender des Summit.

"Ich habe buchstäblich Tausende von Veranstaltungen und Konferenzen auf der ganzen Welt produziert und noch nie eine so breitgefächerte Palette von Visionen und Projekten vorgefunden. Die offizielle Unterstützung von Scheich Zayed und dem Monaco-Prinzen, die Anwesenheit der Erben der Herrscherfamilien von Bahrain und Jugoslawien, der Erben von Reynolds, Rockefeller, Bismarck, Mohammed, Menelik, Selassie und einer höchst innovativen globalen Finanzplattform ist etwas Ungewöhnliches. Ihre Veranstaltung steht an erster Stelle als der beeindruckendste Weltgipfel voller Inspiration. Ich bin sehr stolz auf die Zusammenarbeit", so Matteo Peri, CNBC Europe.

"Ihr wunderbarer Gipfel hat sich als die beste Konferenz herausgestellt, die ich je besucht habe. Nur dank Ihrer großartigen Bemühungen und Ihres Managements ist er so erfolgreich, sehr impulsgebend und vorteilhaft für alle Beteiligten", so Hadi Al Alawi, Chairman & CEO der Al Hayat Group, Königreich Bahrain.

"Ritossa Summits sind die besten und werden in einem perfekten Umfeld abgehalten - wir haben 360 Millionen US-Dollar an Investitionen getätigt", so Nick Ayton, Gründer und CEO, Chainstarter Ventures und Family Office Digital Asset Advisor, Großbritannien.

"Immense Ergebnisse aus der Teilnahme am 8. Global Family Office Investment Summit. Besonderen Dank an Anthony Ritossa für die großartige Gastfreundschaft. Ich freue mich darauf, Teil des 9. Global Family Office Investment Summit in Monte Carlo in Monaco zu sein", so Abdullah Al-Weshah, Private Office von Seiner Exzellenz Mubarak Bin Hamoodah, VAE.

"Der 8. Global Family Office Summit war eine krönende Leistung für Anthony Ritossa und alle Beteiligten. Es ist keine Überraschung, dass dies als das größte und exklusivste weltweite Family-Office-Treffen aller Zeiten bekannt ist, und es ist eine Ehre, die Schirmherrschaft für eine so illustre Veranstaltung zu übernehmen. Wie bei den vergangenen Gipfeln trafen sich viele prominente Familien aus der ganzen Welt zu hochrangigen Diskussionen darüber, wie man das Familienerbe bereichern, Reichtum vermehren und bewahren und Ideen austauschen kann. Wir freuen uns auf zukünftige Veranstaltungen", so Mohamed Al Ali, CEO und Berater, Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, VAE.

Für Details zum bevorstehenden 9. Global Family Office Investment Summit (nur für geladene Gäste), der vom 18. bis 20. Juni in Monaco stattfinden wird, senden Sie bitte eine E-Mail an folgende Adresse info@MonacoSummit.org.

Für weitere Informationen über die Monaco Single & Multi Family Office International Association und die Akkreditierung für lokale monegassische Family Offices wenden Sie sich bitte an Giuseppe Ambrosio unter der E-Mail-Adresse info.mc.foa@gmail.com.

