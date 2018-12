Werbeagentur Hettenbach offizieller Partner der BUGA im Bereich Außenwerbung

Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH, und Konrad Hettenbach, Geschäftsführer der HETTENBACH GMBH & CO KG WERBEAGENTUR GWA, bei der Unterzeichnung des Partnervertrags vor einer Werbegroßfläche, © BUGA Heilbronn 2019 GmbH. Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Heilbronn (ots) - Wenn Heilbronner Stadtbusse mit BUGA-Logo, Zwerg Karl und weiteren BUGA-Symbolen unterwegs sind, dann steckt die Heilbronner Werbeagentur Hettenbach dahinter. Hettenbach ist offizieller Partner der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 und betreut den Bereich Außenwerbung. Den Vertrag dazu haben Geschäftsführer Konrad Hettenbach und BUGA-Geschäftsführer Hanspeter Faas jetzt unterschrieben. "Wir freuen uns, mit der Heilbronner Agentur einen kompetenten und leistungsfähigen Partner gewonnen zu haben, der die BUGA in der Außenwerbung aktiv unterstützt", sagte Hanspeter Faas. "Diesem Bereich kommt innerhalb unserer Werbemaßnahmen ein gewichtiger Part mit hoher Reichweite zu." Die Werbeagentur Hettenbach zählt als Mitglied im "Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA" zu den führenden Kommunikationsagenturen der Branche. "Die BUGA ist ein tolles Projekt, für das wir sehr gerne die Planung und Steuerung der Außenwerbung übernehmen", ergänzte Konrad Hettenbach.

Die Partnerschaft umfasst neben der Verkehrsmittelwerbung, die schon jetzt auf 17 Heilbronner Stadtbussen sichtbar ist, weitere Bereiche. Auch im Fahrgastraum der Busse werben demnächst Monitore für die BUGA. In Heilbronn werden noch vor Weihnachten 200 City-Light-Vitrinen mit Plakaten auf die BUGA aufmerksam machen. Es sind hinterleuchtete und hinter Glas geschützte Werbeflächen. Im BUGA-Jahr 2019 wird die Zusammenarbeit auch überregional sichtbar, wenn Großflächenplakate in Heilbronn und weit darüber hinaus für die BUGA werben. Dabei arbeitet Hettenbach mit der Plakatunion, einem der führenden Anbieter von Außenwerbung in Deutschland, zusammen.

Die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 findet vom 17. April bis 6. Oktober 2019 statt. Sie ist die erste in der fast 70-jährigen BUGA-Geschichte, die eine Garten- und Stadtausstellung kombiniert. Unter dem Motto "Blühendes Leben." präsentiert sie 173 Tage lang erstklassiges gärtnerisches Können kombiniert mit urbanem Wohnen am Neckar. Mit dem Motor BUGA revitalisiert die Stadt Heilbronn auf 40 Hektar eine ehemalige Gewerbebrache in der Innenstadt und entwickelt sie zu einem lebendigen grünen Stadtquartier am Neckarufer.

