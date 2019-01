moinworld erhält "ITEC Cares Award" 2019

moinworld belegt den ersten Platz beim diesjährigen "ITEC Cares Award" des IT-Executive Club von Hamburg@work. Im Bild v.l.n.r. Sven Heinsen (Beauftragter des IT Executive Club Hamburg für IT- und Digitalnachwuchs), Joyce Paquo (moinworld), Anja Schumann (CEO & Gründerin moinworld), Tim Angerer (Amtsleiter... mehr Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - moinworld hat den 1. Platz beim diesjährigen "ITEC Cares Award" des IT-Executive Club von Hamburg@work belegt. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis wurde feierlich am 11. Januar 2019 im Rahmen des Neujahrsempfangs des IT-Executive Clubs verliehen.

Der IT-Executive Club von Hamburg@work hat dieses Jahr zum zweiten Mal den "ITEC Cares Award" verliehen. Mit dem Preis werden jährlich drei Initiativen (Platz ein bis drei) ausgezeichnet, die sich um die informationstechnische Bildung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Metropolregion Hamburg verdient gemacht haben. Genau in diesem Bereich ist der seit 2016 bestehende Non-Profit-Verein moinworld e.V. aktiv. moinworld verfolgt als Teil der weltweiten Google Women Techmaker Community das Ziel, mehr Frauen für IT und die Tech-Industrie zu begeistern, Vorbilder sichtbar zu machen und somit unbewusste Vorurteile abzubauen. Für dieses Engagement wurde der Non-Profit Organisation beim diesjährigen ITEC Cares Award der mit 3.000 Euro dotierte 1. Preis verliehen. Der zweite Platz mit einem Preisgeld von 2.000 Euro ging an die Code Week Hamburg und der dritte Platz an die Hackerschool, die 1.000 Euro Preisgeld erhielten.

"Wir freuen uns sehr über den Preis und danken dem IT-Executive Club, dass sie mit diesem Preis Institutionen wie uns unterstützen. Wir haben eine Menge vor in diesem Jahr und werden die 3.000 Euro Preisgeld sehr gut dafür einsetzen können", sagt Anja Schumann, CEO & Gründerin von moinworld.

Wie sieht das Engagement von moinworld genau aus?

Neben Programmierkursen organisiert moinworld e.V. in Hamburg - und seit Sommer 2018 auch in München - Vorträge und Konferenzen zu digitalen Zukunftstechnologien. Zudem vernetzt der Verein Frauen in der Branche und sorgt für die Sichtbarkeit von Entwicklerinnen als weibliche Vorbilder. Durch die Tech-Events zeigt moinworld, wie vielfältig und kreativ Informatik ist und sorgt dafür, dass Frauen in der IT ein Netzwerk haben. Sowohl Anfänger als auch Experten können sich hier austauschen. Insbesondere in den durch moinworld veranstalteten Programmierkursen können Entwickler ihr Wissen mit Anfängern teilen und dabei ihre Führungskompetenzen trainieren. moinworld arbeitet zudem aktiv an der Aufklärung über unbewusste Denkfehler in Bezug auf Geschlechterrollen und sorgt für weibliche Vorbilder in der IT. Seit Herbst 2018 ist moinworld auch in Schulen aktiv und trägt mit dem Projekt "moinschool" dazu bei, dass gesellschaftlich verinnerlichte Vorurteile bei der Berufswahl überwunden werden und Mädchen zu aktiven Gestalterinnen der digitalen Zukunft werden.

Viele weitere Projekte sind in Planung. In Kürze startet moinworld beispielsweise mit Programmierkursen für Mädchen im Vor- und Grundschulalter. Die teilweise als "Mutter und Kind Coding" angebotenen Kurse werden von älteren Mädchen im Alter von 11-14 Jahren geleitet mit Unterstützung der erfahrenen Trainerinnen des gemeinnützigen Vereins. Gegenstand des Kurses sind die vom MIT Media Lab entwickelten visuellen Programmiersprachen Scratch und Scratch Junior, die - neben analogen Werkzeugen wie Stiften und Papier - ein zusätzliches Tool darstellen. Dadurch können Kinder sich selbst und ihre Ideen ausdrücken und dabei auf eine stark vereinfachte Art und Weise programmieren lernen können ohne selbst lesen zu können. Spielerisches Lernen, kreatives Arbeiten, gemeinsames Forschen und selbständiges Problemlösen stehen dabei im Vordergrund.

