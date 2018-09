Gemeinsam digital in die Zukunft: moinschool Initiative startet Pilotprojekt an der Stadtteilschule Winterhude - Winterhuder Reformschule

Hendrik Weber (StS Winterhude - Winterhuder Reformschule), Milica Bajagic (moinworld e.V.), Dr. Jana Bohnstengel (Lufthansa Industry Solutions), Jens Schopper (StS Winterhude - Winterhuder Reformschule), Joyce Marlen Paquo (moinworld e.V.) (v.l.n.r.) / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/131266... mehr Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Die Initiative moinschool des Vereins moinworld möchte gesellschaftlich verinnerlichte Vorurteile bei der Berufswahl überwinden und Mädchen zu aktiven Gestalterinnen der digitalen Zukunft machen. Mit einem ersten Projekt startet die Initiative im September an der Stadtteilschule Winterhude - Winterhuder Reformschule in Hamburg. Unterstützung bekommt der Verein dabei von der help alliance, der Hilfsorganisation der Lufthansa Group.

Frauen sind im digitalen Sektor in Deutschland auf allen Ebenen unterrepräsentiert. Obwohl der digitale Wirtschaftsbereich rasch wächst und jedes Jahr hunderttausende neuer Arbeitsplätze schafft, nimmt der Anteil von Frauen in diesem wichtigen Bereich ab (European Commission 2018). Dabei könnte die aktive Beteiligung von Frauen in der IT der Wirtschaft neue Impulse setzen. Auch gesellschaftlich ist digitale Bildung wichtig, denn "Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können" (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2017). Während die Große Koalition mit dem DigitalPakt Schule noch Pläne schmiedet, wird die Initiative moinschool aktiv und begegnet Fragen von Chancengerechtigkeit und Fachkräftemangel mit einem dreimonatigen Programmierkurs für Schülerinnen.

"Wir beobachten eine allgemeine Ratlosigkeit - sowohl bei der Herausforderung den Informatikunterricht nachhaltig an Schulen zu implementieren als auch bei der Aufgabe, das Interesse von Mädchen und Jungen für 'untypische' Berufe zu steigern", argumentiert moinschool-Projektdirektorin Joyce Marlen Paquo. In gerade einmal vier von 16 Bundesländern ist Informatik als obligatorisches Schulfach im Curriculum verankert. Dies führt dazu, dass Mädchen eine Ausbildung oder ein Studium im IT-Bereich früh ausschließen, ohne jemals praxisnahe Eindrücke von den Inhalten und der Vielfalt dieser für die Gestaltung der (auch gesamtgesellschaftlichen) Zukunft so wichtigen Berufsfelder erhalten zu haben.

Mit fachlichem Know-How, erfahrenen TrainerInnen und finanzieller Unterstützung durch die help alliance, der Hilfsorganisation der Lufthansa Group, startet moinschool daher im September in eine erste Pilotphase an der Stadtteilschule Winterhude - Winterhuder Reformschule in Hamburg. Als innovative Ganztagsschule steht die Schule dem Projekt mit großem Interesse, viel Offenheit und Flexibilität gegenüber. "Wir freuen uns auf die professionelle Unterstützung bei dem Ausbau unseres digitalen Bildungsangebots. Insbesondere sind wir gespannt auf die Effekte des Unconscious Bias-Trainings", sagt Ganztagskoordinator Hendrik Weber.

Den SchülerInnen der Stufe 8-10 wird im kommenden Halbjahr neben einem Workshop zu der Frage, wie unbewusste Vorurteile ("unconscious bias") uns in unserer Selbstwahrnehmung, unserem Verhalten und schließlich auch in unserer Studien- und Berufswahl prägen, auch ein Programmierkurs angeboten. Dort können die Schülerinnen in die bunte Welt des Programmierens eintauchen und am Ende sogar ein eigenes kleines Projekt umsetzen. Die Laptops für den Kurs werden von Lufthansa Industry Solutions gespendet. Zusätzliches Highlight ist auch der Besuch weiblicher Entwicklerinnen, die von ihren persönlichen Erfahrungen und den vielfältigen Möglichkeiten von Ausbildung, Studium und späterem Beruf berichten. Im zweiten Schulhalbjahr soll das Projekt in Form eines Computer-Ateliers schrittweise in die Hände der Schülerinnen und LehrerInnen gelegt werden. moinworld wird weiter im Hintergrund unterstützend aktiv sein. Auch eine Öffnung des Angebots für niedrigere Klassenstufen sowie weitere Schulen ist geplant.

Über moinschool und moinworld e.V.

moinschool ist Teil des Vereins moinworld e.V., der im Jahr 2017 in Hamburg von Anja Schumann mit dem Ziel die IT weiblicher zu machen gegründet wurde. Neben Programmierkursen organisiert moinworld e.V. Vorträge und Konferenzen zu digitalen Zukunftstechnologien. Zudem vernetzt der Verein Frauen in der Branche und sorgt für die Sichtbarkeit von Entwicklerinnen als weibliche Vorbilder. Im Juni 2018 ist eine weitere moinworld Community in München mit einem ersten Digitalisierungstraining für Quereinsteigerinnen gestartet. "Es ist großartig, wie viele EntwicklerInnen und potentielle QuereinsteigerInnen bereits bei unseren Events zusammentreffen. Um langfristig unser Ziel zu erreichen, den Anteil der weiblichen Software Entwicklerinnen und Managerinnen im IT-Bereich auf 50 Prozent zu erhöhen, müssen wir jedoch bereits viel früher ansetzen. Mit moinschool möchten wir neben den Informatikkenntnissen vor allem das Selbstbewusstsein junger Mädchen stärken und ihnen einen Zugang zu dem spannenden Arbeitsfeld der IT eröffnen. Mal sehen, vielleicht gründen ja auch sie eines Tages ihr eigenes Tech-Startup" meint Anja Schumann. Und auch das müsste ganz im Sinne der Politik sein, denn offenkundig mangelt es hierzulande auch an der Umsetzung innovativer Geschäftsideen, vor allem von Frauen.

