EGO Movement

Die 5 wichtigsten Tipps für das Radfahren im Sommer

Bild-Infos

Download

Zürich (ots)

Der Sommer ist da! Somit ist die perfekte Jahreszeit eingeläutet, um das Auto stehen zu lassen und aufs Fahrrad umzusteigen. Ob für die Fahrt an den nahegelegenen See, einen Ausflug ins Grüne oder um die Urlaubsdestination auf zwei Rädern zu erkunden - EGO Movement, der Schweizer Hersteller für stilvolle E-Mobilitätsprodukte, bietet nicht nur das passende E-Bike, sondern hält auch hilfreiche Tipps und Tricks bereit, um selbst bei sommerlichen Höchsttemperaturen unvergessliche Momente mit dem Rad zu erleben.

Erfrischender Fahrtwind dank E-Bike

Im Gegensatz zu herkömmlichen Fahrrädern unterstützen E-Bikes die eigene Tretkraft und man erreicht schneller und mit einem geringeren körperlichen Einsatz sein Ziel. Gerade bei hohen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein erfrischt nicht nur der Fahrtwind, man benötigt je nach Trittunterstützung auch weniger Energie, schwitzt weniger und kann problemlos auch längere Strecken zurücklegen.

Sonnenschutz auftragen

Bei dem erfrischenden Fahrtwind vergisst man schnell die Intensität der Sonne. Um einen Sonnenbrand zu vermeiden, sollte daher für einen ausreichenden Sonnenschutz gesorgt werden, der während der Tour mit dem Rad auch regelmäßig aufgefrischt wird.

Mittagshitze vermeiden

Wenn die Sonne am höchsten steht, steigen auch die Temperaturen. Die Hitze rund um die Tagesmitte ist daher der ideale Zeitpunkt, um eine Pause vom Radfahren einzulegen. An einem schattigen Platz, an einem See oder im Biergarten lässt sich die Mittagshitze entspannt überstehen. Erfrischt und gestärkt kann die Fahrt dann gen Nachmittag auf möglichst schattigen Routen fortgesetzt werden. Wälder oder grüne Parkanlagen mit vielen Bäumen nicht nur ausreichend Schatten, es lässt sich hier auch wunderbar die Natur genießen und den Alltag vergessen.

Ausreichend trinken

Wer aktiv auf zwei Rädern unterwegs ist, kommt zweifelsohne ins Schwitzen. Bei Ausflügen mit dem Fahrrad im Sommer sollten daher immer genug Getränke eingepackt werden. Besonders eignen sich isotonische Getränke oder auch Saftschorlen, die in Isolierflaschen auch während längerer Ausfahrten angenehm kühl bleiben und erfrischen.

Leichte Kleidung, Gepäcktaschen und helle Helme

Mit der richtigen Kleidung macht die Radtour gleich noch mehr Spaß. Besonders eignet sich helle Kleidung aus leichten und atmungsaktiven Stoffen. Was außerdem nicht fehlen sollte, ist eine Sonnenbrille zum Schutz der Augen vor UV-Strahlung und auch kleinen Insekten. Um auch im Sommer einen kühlen Kopf trotz Fahrradhelm zu bewahren, helfen Helme in hellen Farben. Und noch ein Tipp für mehr Bewegungsfreiheit auf dem Rad und einen frischen Rücken: Gepäcktaschen statt Rucksack!

Über EGO Movement

EGO Movement ist ein führender Schweizer Hersteller für stilvolle E-Mobilitätsprodukte mit Sitz in Zürich. Die EGO Movement E-Bikes werden in der Schweiz entwickelt. Die Vision von EGO Movement ist es, smarte Produkte für individuelle, nachhaltige und stilvolle Mobilität im urbanen Raum zu schaffen. EGO Movement wurde 2015 von Daniel Meyer und Marie So gegründet und 2016 mit dem Red Dot Award für Produktdesign ausgezeichnet. In Deutschland ist EGO Movement mit Flagship Stores in Stuttgart, München und Hamburg präsent.

- www.egomovement.com -

Pressekontakt:

Bea Lindhorst

PIABO PR / Team EGO Movement

egomovement@piabo.net

+49 176 64185481

Original-Content von: EGO Movement, übermittelt durch news aktuell