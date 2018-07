E-Bike-Fahren will gelernt sein: Fünf Tipps für sicheres Fahren mit dem Elektrorad / Mit Elektrorad sicher durch die Stadt fahren / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/131265 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/EGO Movement" Bild-Infos Download

Zürich (ots) - Elektroräder erfreuen sich steigender Beliebtheit. Lasten und längere Strecken lassen sich motorunterstützt einfacher bewältigen. Aber E-Räder sind nicht nur schneller: Aufgrund des Gewichts von Motor und Akku sind sie circa 10 Kilogramm schwerer als klassische Fahrräder. Daher müssen sich E-Radler zunächst an das neue Fahrgefühl zu gewöhnen. Daniel Meyer, Gründer und Entwickler des Schweizer Elektrofahrzeug-Herstellers EGO Movement, gibt fünf Tipps für die Elektrovariante.

An den Antrieb gewöhnen

Die Motorunterstützung kann im ersten Moment ungewohnt sein. Für Anfänger eignen sich besonders Pedelecs, die maximal 25km/h schnell werden. Hier gilt: Nur wer auch in die Pedale tritt, erhält Unterstützung durch den Motor.

Richtig bremsen

Aufgrund der höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten und des Mehrgewichts von Motor und Antrieb sind Elektroräder mit starken Bremsen ausgestattet. An diese Bremskraft sollten sich Elektroradfahrer gewöhnen und zunächst üben, wie sich mit Vorder- und Hinterradbremse anhalten lässt. Vorausschauend fahren Andere Verkehrsteilnehmer können die Geschwindigkeit der Elektroradler unterschätzen, auch sind Elektroräder leiser als klassische Räder und können leichter "überhört" werden.

Gleichgewicht schulen

Wenn keine Radwege vorhanden sind, müssen sich auch Elektroradler im Straßenverkehr einordnen. Zu Stoßzeiten kann der der Verkehrsfluss sehr schleppend sein. Daher sollte auch langsames Fahren mit dem Rad vorher trainiert werden.

Sicherheit fährt mit

Für die eigene Sicherheit und aufgrund der höheren Geschwindigkeit der Elektroräder ist es empfehlenswert, einen Fahrradhelm zu tragen, auch wenn es der Gesetzgeber für Pedelec-Fahrer nicht vorschreibt.

Über EGO Classic 25

Im April hat EGO Movement sein neues City-E-Pedelec Classic 25 vorgestellt: Die Batterie ist vollständig in den Rahmen integriert, das Design setzt auf Retro-Akzente. Mit Tretunterstützung bis 25km/h und kraftvollem 350W Mittelmotoren kommen Pendler zügig und ohne Schwitzen zur Arbeit. Das Retro-E-Bike eignet sich mit seiner hohen Reichweite von bis zu 100 Kilometern auch für Ausflüge ins Grüne. Auf dem Heimweg, wenn es bereits dunkel wird, schaltet sich das Licht automatisch an. Das Classic 25 Modell ist ab 2.696 Euro online auf www.egomovement.com und in den Stores in München, Stuttgart, Walldorf, Hamburg sowie ab Spätsommer 2018 in Düsseldorf erhältlich.

