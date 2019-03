The Geneva Association, Zurich

Finanzierungslücken in der Gesundheitsversorgung in Schwellenländern - eine Möglichkeit für Krankenversicherer den am stärksten Betroffenen zu helfen: The Geneva Association

Menschen in Schwellenländern haben große Schwierigkeiten, ihren Gesundheitsbedarf zu decken, da die Gesamtausgaben im Gesundheitswesen schneller wachsen als das Bruttoinlandsprodukt, so ein Forschungsbericht der The Geneva Association, dem führenden internationalen Think Tank der Versicherungswirtschaft.

Der Anteil der Gesundheitsausgaben ist in den letzten zwei Jahrzehnten weltweit von rund 8 % auf fast 10 % des gesamten Bruttoinlandsprodukts gestiegen. In Schwellenländern werden die höheren Gesundheitskosten sowohl durch übertragbare Krankheiten als auch durch lebensstilbedingte Krankheiten verursacht. In diesen Ländern hat der globale Trend zu höheren Gesundheitsausgaben, jedoch nicht zu einer stärkeren Präsenz der privaten Krankenversicherungen geführt, die im Bereich der Gesundheitsausgaben mit einem Anteil von 2 % nach wie vor unbedeutend sind.

Der Bericht "Healthcare in Emerging Markets - Exploring the Protection Gaps" (Gesundheitswesen in Schwellenländern - eine Analyse zu Finanzierungslücken in der Gesundheitsversorgung) analysiert die Finanzierungslücken in der Gesundheitsversorgung aufgrund von Eigenfinanzierungen, die für Haushalte eine finanzielle Belastung darstellen. Aufgrund der Annahme über den Zusammenhang zwischen belastenden Eigenfinanzierungen und dem Pro-Kopf-Einkommen schätzt die The Geneva Association die jährliche Finanzierungslücke in der Gesundheitsversorgung in den Schwellenländern auf rund 310 Milliarden US-Dollar oder etwa 1 % des gesamten Bruttoinlandsprodukts dieser Länder.

Jad Ariss, Generalsekretär The Geneva Association: "Die Finanzierung des Gesundheitswesens ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit und die Versicherungswirtschaft kann wesentlich zur Bereitstellung nachhaltiger Lösungen beitragen. Finanzierungslücken in der Gesundheitsversorgung in Schwellenländern erfordern flexible und kreative Ansätze, die auf die Bedürfnisse betroffener Menschen eingehen, denen bisher ein angemessener und erschwinglicher Zugang zur Gesundheitsversorgung verwehrt wurde."

Kai-Uwe Schanz, Leiter des Forschungsprogramms "Protection Gap" (Finanzierungslücke in der Gesundheitsversorgung) der The Geneva Association: "Man ist sich weitgehend einig darüber, dass die private Krankenversicherung der Eigenfinanzierung vorzuziehen ist, da diese für Haushalte finanziell verheerend sein können. Mit dem richtigen regulatorischen Rahmen kann die private Krankenversicherung einen wichtigen und positiven Einfluss auf die Nachhaltigkeit von Gesundheitssystemen haben, zu denen Einzelpersonen, Regierungen und Arbeitgeber beitragen."

Aus staatlicher Sicht kann die private Krankenversicherung Regierungen in Schwellenländern helfen, das Aufkommen verheerender Eigenfinanzierungen innerhalb der Bevölkerung zu reduzieren.

