Die Geneva Association: Online-Plattformen versprechen wirtschaftliche und gesellschaftliche Vorteile, stellen aber eine Herausforderung an Verbraucherschutz und Wettbewerb im Versicherungswesen dar

Zürich (ots/PRNewswire) - Online-Plattformen können die Transparenz des Versicherungsmarktes fördern und sowohl die Transaktionskosten als auch die Informationsasymmetrien verringern, Faktoren, die typischerweise mit einem verstärkten Wettbewerb und sozialem Wohlergehen verbunden sind. Online-Plattformen stellen aber auch neue Herausforderungen in Bezug auf Verbraucherschutz und Wettbewerb dar, die von politischen Entscheidungsträgern angesprochen werden sollten. Das besagt ein neuer Forschungsbericht der Geneva Association, der führenden internationalen Denkfabrik des Versicherungswesens.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/714100/Geneva_Association_Logo.jpg )

Der Bericht "Virtual Competition: Online Platforms, Consumer Outcomes and Competition in Insurance" (Virtueller Wettbewerb: Online-Plattformen, Verbraucherergebnisse und Wettbewerb im Versicherungswesen) weist darauf hin, dass mehr Transparenz dank Online-Plattformen auch dazu beitragen kann, auf Vorurteilen basierende Meinungen gegen den Kauf von Versicherungen zu überwinden sowie Verbraucher dabei zu unterstützen, komplexe Versicherungsprodukte besser zu vergleichen, und ihnen zu helfen, diejenigen zu finden, die ihren spezifischen Bedürfnissen am besten entsprechen.

Online-Plattformen bieten zwar Vorteile für die Verbraucher, bergen aber auch potenzielle Risiken. Zum Beispiel müssen die Verbraucher sicher sein, dass die Informationen, die ihnen von Online-Plattformen zur Verfügung gestellt werden, in ihrem Interesse liegen. Eine übermäßige Vereinfachung und einseitige Informationen würden bedeuten, dass Suchergebnisse, Rankings oder andere Informationen, die von Online-Plattformen generiert werden, nicht unbedingt die Vorlieben einzelner Benutzer widerspiegeln dürften. Darüber hinaus weckt die Nutzung großer Mengen personenbezogener Daten durch Online-Plattformen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf Privatsphäre, Fairness und Diskriminierung.

Anna Maria D'Hulster, Generalsekretärin der Geneva Association, erklärte: "Die Notwendigkeit, zwischen Nutzen und Risiken abzuwägen, wirft wichtige politische Fragen auf, beispielsweise zu den Verantwortlichkeiten und Rechten der Verbraucher in Bezug auf den Kauf von Versicherungen oder ob Online-Plattformen den regulatorischen Anforderungen an Transparenz und Fairness unterliegen sollten, ähnlich denen, die bereits in der Europäischen Union Einzug gehalten haben."

Um einen florierenden und wettbewerbsfähigen Markt zu gewährleisten, sollten die politischen Entscheidungsträger die Rolle der Daten als Produktionsfaktoren und die Daten selbst als ein potenzielles Hindernis für den Markteintritt bei der Bewertung der Marktbeherrschung und potenziell wettbewerbswidrigen Verhaltens berücksichtigen.

Benno Keller, Special Advisor bei der Geneva Association und leitender Autor der Studie, kommentierte: "Daten, die von Online-Plattformen erhoben werden, können einen Wettbewerbsvorteil gegenüber traditionellen Firmen darstellen. Das könnte zur Entstehung von dominanten Plattformen führen, die ihren Nutzern als Torhüter dienen."

Der Bericht hebt auch die Frage hervor, wie versicherungsspezifische Anforderungen an das Marktverhalten gewährleistet werden können, wenn Versicherungen innerhalb komplexer digitaler Ökosysteme abgeschlossen werden, in denen verschiedene Spieler unterschiedliche Rollen in der Wertschöpfungskette spielen.

Vollständiger Bericht

Zweiseitige Zusammenfassung

Digitalisierungshub

Pressekontakt:

Daniel Perez-Whitaker

Director Communications

+41-44-200-4906

daniel_perezwhitaker@genevaassociation.org

Original-Content von: The Geneva Association, Zurich, übermittelt durch news aktuell