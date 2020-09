Round Hill Capital

Erstes Closing: Round Hill Capital sammelt 200 Millionen Euro Eigenkapital für europäischen Wohnfonds ein

- Starke Nachfrage von neuen und bestehenden Investoren nach neuem Fonds, der sich auf Investitionen in Mehrfamilienhäuser in ganz Europa fokussiert

- Investitionsschwerpunkt liegt auf stabilen Märkten für Wohnimmobilien, darunter Deutschland, die Niederlande und Skandinavien

Round Hill Capital, ein führender globaler Immobilieninvestor, Entwickler und Asset Manager, hat das erste Closing des neuen, geschlossenen Core- / Core Plus-Fonds European Residential Income Fund II (ERIF II) vollzogen und dabei Eigenkapital in Höhe von 200 Millionen Euro eingesammelt. ERIF II wurde von neuen und bestehenden Round Hill Capital-Investoren gezeichnet, unter anderem von institutionellen Investoren aus Nordamerika, Asien und Europa.

Der Fonds wird in bezahlbaren Wohnraum an starken Standorten investieren, die von positiven demografischen und makroökonomischen Trends, einem anhaltenden Nachfrageüberhang und guter Verkehrsanbindungen geprägt sind. Der geografische Schwerpunkt liegt auf ausgewählten europäischen Ländern, darunter Deutschland, die Niederlande und Skandinavien. Round Hill Capital wird das im Rahmen von ERIF II zugesagte Eigenkapital in die umfangreiche Deal-Pipeline investieren. Round Hill Capital verfügt in den Zielmärkten über lokale Teams mit Erfahrung in der Akquisition und Management sowie tiefer Marktkenntnis, die durch die Investment- und Managementspezialisten in London unterstützt werden.

ERIF II greift speziell auf die langjährige Wohnimmobilien- und aktive Wertschöpfungsexpertise von Round Hill Capital zurück. Das Unternehmen investiert in und entwickelt seit 18 Jahren erfolgreich Wohnimmobilienanlagen in ganz Europa. Das Wohnsegment hat sich über alle Marktzyklen als widerstandsfähig erwiesen, bleibt von zyklischen Trends abgeschirmt und erweist sich angesichts der durch die Covid-19-Pandemie verursachten Unsicherheiten als defensiver Immobiliensektor.

CBRE Capital Advisors fungierte als Placement Agent für den deutschen Markt.

Michael Bickford, Gründer und CEO von Round Hill Capital, kommentiert:

"Dieses erste Closing über 200 Millionen Euro untermauert die Qualität unseres Investitionsangebots. Der European Residential Income Fund II bietet Anlegern die Möglichkeit, mit einem erfahrenen, auf den Wohnimmobilienmarkt fokussierten Manager zu investieren, der über ein tiefes Verständnis der europäischen Märkte und außergewöhnliches operatives Fachwissen verfügt. So sichern wir starke Renditen.

Wir gehen davon aus, dass die Covid-19-Krise eine noch größere Nachfrage nach erschwinglichem Wohnraum in den europäischen Schlüsselmärkten nach sich ziehen wird. Wir sehen bei europäischen und internationalen Investoren weiterhin eine sehr starke Nachfrage nach Vermögenswerten, die stabile, langfristige Mieteinnahmen bieten.

Wohnimmobilien erweisen sich bereits jetzt als einer der widerstandsfähigsten und defensivsten Immobiliensektoren. Wir gehen davon aus, dass wir in naher Zukunft weitere Investoren und einen schnellen Einsatz des Kapitals in unserer wachsenden Investitionspipeline bekanntgeben werden."

Über Round Hill Capital

Round Hill Capital ist ein weltweit führendes, auf Immobilieninvestitionen, Entwicklung und Vermögensverwaltung spezialisiertes Unternehmen. Seit seiner Gründung im Jahr 2002 hat Round Hill Capital über 110.000 Wohneinheiten und Studentenwohnheime erworben und für den langfristigen institutionellen Besitz neu positioniert. Round Hill Capital ist ein verantwortungsbewusster Vermieter von Vermögenswerten, der den unterschiedlichsten Bewohnern, von Studenten bis hin zu Senioren, Wohnraum anbietet.

Round Hill Capital kann auf eine langjährige Erfolgsbilanz bei der Erzielung hoher risikobereinigter Renditen verweisen und investiert und verwaltet Immobilien im Auftrag einiger der weltweit führenden Institutionen und privaten Investoren.

Weitere Informationen über Round Hill Capital finden Sie unter www.roundhillcapital.com.

