Eröffnung der weltweit ersten Unterwasserbar anlässlich der Einführung von Hendrick's Neptunia Gin

Madrid (ots/PRNewswire)

Der ungewöhnlichste Gin der Welt Hendrick's überrascht auf ungewöhnliche Weise mit NEPTUNIA PUBMARINE, der ersten Unterwasserbar der Welt. Die Teilnehmer genossen einen Gin Tonic unter Wasser und wurden von Meerestieren und Meerjungfrauen bestaunt.

· Unter dem Namen PUBMARINE ermöglicht dieses exklusive Erlebnis zum ersten Mal in der Geschichte der Marke den Genuss von außergewöhnlichem Hendrick's Gin-Tonic unter Wasser.

· NEPTUNIA, Hendrick's neuester Gin-Tonic in limitierter Auflage, besteht aus einer Kombination erfrischender Botanicals, die von der schottischen Küste stammen und den beeindruckenden Zauber des Meeres in einer Flasche verkörpern.

· Hendrick's hat sich mit dem Seagrass Project zusammengetan, einer gemeinnützigen Umweltorganisation, die sich für die Erhaltung der marinen Ökosysteme einsetzt und Spendengelder zur Förderung der biologischen Vielfalt im Meer sammelt.

Neptunia Pubmarine, eine Unterwasserbar. PUBMARINE entstand aus der ungewöhnlichen Einzigartigkeit, die die schottische Destillerie Hendrick's auszeichnet, und aus den Meereslegenden, die Neptunia, ihren neuesten Gin, inspirieren. Auf der Bar, in einem reinsten viktorianischen Stil gestaltet, erschien in einem der wichtigsten Aquarien von Madrid eingetaucht, um Neptunia, Hendrick's neue limitierte Auflage am 18. Mai zu ehren.

Unerschrockene Teilnehmer, die sich in die Tiefen des Meeres wagten und an dieser ungewöhnlichen, auf dem Sand des Meeresbodens installierten Bar Platz nahmen, hatten die Möglichkeit, dank der neuesten Generation von speziell für diesen Zweck entwickelten Tauchflaschen einen Cocktail unter Wasser zu probieren. Die Verkostungsatmosphäre beinhaltet, dass man von allen Arten von Meerestieren umgeben ist: Haie, Kuhflossenrochen, Schildkrötenmasken und sogar mythologische Meerjungfrauen..

Kurz gesagt, ein völlig neues und beispielloses Erlebnis in Verbindung mit Hendrick's NEPTUNIA, bei dem die Teilnehmer in den Genuss der neuesten großartigen Kreation aus dem Kuriositätenkabinett von Lesley Gracie, Hendrick's NEPTUNIA, kommen konnten.

Das Neueste von Hendrick's inspiriert durch das Meer

Neptunia, die neue limitierte Edition von Hendrick's, ist eine geheimnisvolle Mischung erfrischender Botanicals von der schottischen Küste, die es schafft, die Magie des Meeres in flüssiger Form auszudrücken und ein reichhaltiges und eindrucksvolles sensorisches Erlebnis zu schaffen, das in einen Gin abgefüllt wird.

Engagement für das Seegras-Projekt

Mit der Einführung von NEPTUNIA wird Hendrick's Mittel zur Unterstützung mariner Ökosysteme sammeln, einer der am wenigsten bekannten, aber wichtigsten Gruppen von Organismen, die im Meer leben. Der Erlös aus den Verkäufen von NEPTUNIA wird an Seagrass gespendet und deckt die Kosten, die es der Wohltätigkeitsorganisation ermöglichen, ihre Aktivitäten zur Wiederherstellung und zum Schutz der biologischen Vielfalt der Meere auf der ganzen Welt nachhaltig auszuweiten.

