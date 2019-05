TOURVITAL setzt auf Erleben / Winterkataloge: Neue Länder, neue Produkte, neues Design

Tour Vital

Winterkataloge: Neue Länder, neue Produkte, neues Design

Der Rundreiseveranstalter Tourvital präsentiert sich neu, und so erscheinen die Kataloge zum Winterprogramm 2019/20 in neuem Design und umfangreich wie nie: Auf 228 Seiten werden im Hauptkatalog Rundreisen in über 40 Länder auf fünf Kontinenten als Erlebnis emotional dargestellt, zum Teil mit Reiseterminen bis Juni 2020. Der neue Auftritt vermittelt die Persönlichkeit des Anbieters: Tourvital-Gäste sind authentisch, komfortabel und geborgen unterwegs, die Rundreisen vom Spezialisten mit Fachkompetenz, Liebe und Gespür für das Besondere zusammengestellt.

Der Kölner Rundreisespezialist hat sein Angebot deutlich ausgeweitet. Mit 14 neuen Ländern/Regionen, zum Beispiel Kolumbien, auch mit Panama, Malawi, Borneo, Madagaskar oder Patagonien, einer Ausweitung der Reisearten und individuelleren Gestaltungsmöglichkeiten ist Tourvital zum Start des Winterprogramms breiter aufgestellt als je zuvor. Die Anzahl der Touren hat sich zum letzten Winter auf jetzt 90 gut verdoppelt. "Jeder sollte die Welt erleben" heißt das Motto - dazu bietet der Veranstalter den Rahmen, um jedem Rundreise-Anspruch gerecht zu werden - immer mit dem Reiseerlebnis im Mittelpunkt und immer perfekt organisiert.

Das neue Design

Der neue, von der Kölner Agentur evoq verantwortete Auftritt macht die Persönlichkeit der Marke erlebbar. Tourvital - "Tour" steht für eine Reise mit authentischen Erlebnissen anstatt einer Aneinanderreihung von Sehenswürdigkeiten, "vital" für Leben und Erleben. Die Bildmarke setzt den Gedanken optisch in Szene. Die Farbgestaltung ist so abwechslungsreich und vielseitig, wie die Reisen von Tourvital. Die Bildwelt zeigt die Reiseländer ganz nah und aus ungewöhnlichen Perspektiven - keine Postkartenmotive, sondern die Welt aus dem Blick des Reisenden. Ergänzt um Gestaltungselemente, die die eigene Reisephantasie anregen, nimmt das Design den Betrachter in seiner Vorstellung bereits mit auf Tour.

Neue Reiseformen, noch mehr Individualität

Tourvital-Reisen sind mit viel Insiderwissen und starker Qualitätsorientierung geplant. Neben den Komfort Rundreisen bietet Tourvital weiterhin auch Rundreisen mit ärztlicher Begleitung an, mit denen die Kölner Marktführer in Deutschland sind. Stark erweitert hat der Veranstalter die Anzahl der Kleingruppenreisen, die mit vier bis zwölf Teilnehmern ein noch intensiveres Reiseerlebnis und größere Flexibilität versprechen. Neue Reiseformen stellen Kreuzfahrt-Kombinationen - exklusive Kombinationen aus Kreuzfahrt und Rundreisen - sowie klassische Rundreisen dar. Bei diesen stehen die wichtigsten und schönsten Sehenswürdigkeiten auf dem Plan, in bewährter Tourvital-Qualität, als Preishammer zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungsverhältnis, wie Bahrain 5 Tage ab 799 Euro, Vietnam 10 Tage ab 999 Euro, Spanien und Portugal 10 Tage ab 999 Euro oder Myanmar 10 Tage ab 1.399 Euro - jeweils inklusive zahlreicher Leistungen. Für ein besonders individuelles Erlebnis bietet Tourvital erstmals Bausteine zur Verlängerung der Rundreisen: Für die Ziele Vietnam, Indien, Peru und Südafrika wurden insgesamt 17 Programme neu aufgelegt.

Tourvital hilft

Tourvital bringt seine Gäste in die Welt und möchte deshalb den Menschen und unserem Planeten helfen. Bei der sorgfältigen Auswahl der Partner wird auf Umwelt und Sozialstandards geachtet. Für jede Südamerika-Reise beispielsweise werden zehn Euro an ein von der Rain Forest Alliance zertifiziertes Projekt gespendet. Als Deutschlands größter Anbieter von Indien-Reisen unterstützt Tourvital das "Project WHY" mit fünf Euro pro Reise. Der gemeinnützige Verein hilft Kindern und Jugendlichen in den Slums von Delhi.

Die Kataloge kommen am 11. Juni. Die Internetseite www.tourvital.de erscheint ab heute im neuen Design. Viele Produkte aus dem Winterprogramm sind bereits buchbar. Die Kataloge und Angebote von Tourvital sind online, über das Servicetelefon oder in vielen Reisebüros erhältlich.

TOURVITAL ist der führende Veranstalter für erlebnisreiche Rundreisen und bietet Touren in über 40 Länder in der ganzen Welt an. Das Kölner Unternehmen ist Experte besonders für Asien-, Mittel- und Südamerika- sowie Südafrika-reisen. TOURVITAL ist Marktführer in Deutschland für ärztlich begleitete Reisen sowie für Reisen nach Indien.

