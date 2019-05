Tour Vital

Beim Spezialisten Tourvital werden weltweite Rundreisen von den Reise-Experten nicht nur für Gruppen mit viel Liebe zum Detail und Insidertipps geplant: Tourvital schneidert Reisen auf Anfrage extra nach Maß. Das Kölner Unternehmen bietet darüber hinaus im Katalog viele Touren auch für Kleingruppen von vier bis zwölf Teilnehmern oder als Privatreise sogar für nur zwei Gäste an. Hohe Flexibilität ist außerdem auf Wunsch durch individuelle Flugplanung gewährleistet.

Schon bei den "Rundreisen laut Katalog" bietet der Spezialveranstalter Tourvital unglaublich viele Optionen, um das Erlebnis Rundreise individuell und nach eigenen Wünschen zu gestalten. Und die Experten im Kölner Team können noch mehr: Sie schneidern Reisen in die ganze Welt nach Maß. Gruppenanfragen erhält Tourvital zum Beispiel von Firmen, Freundeskreisen, Familien oder Gleichgesinnten eines Hobbys mit ganz eigenen Reisewünschen, die unter sich sein wollen. "Das können im einfachsten Fall Reisen aus dem Katalog zu anderen Terminen sein. Oftmals sind es eher ganz persönliche Vorstellungen und Interessen, langgehegte Pläne und Reiseträume, die wir für unsere Gäste umsetzen," erklärt Katrin Wissem, Leiterin Einkauf bei Tourvital.

Grundsätzlich sind Rundreisen bei Tourvital schon ab zwei Personen planbar, eine "echte" Gruppe beginnt ab zehn Personen. In Europa sind aktuell Albanien, Island, Italien, Kroatien und Marokko häufig nachgefragt, bei den Fernreisen sind Vietnam und Indien stark im Fokus. Wissem verrät: "Aber die Themen der individuellen Anfragen sind so unterschiedlich wie die Gäste selbst und die Länder, in die sie reisen möchten: Ob besondere Länderkombinationen, wie Russland mit China und Südkorea, exotischere Ziele wie Madagaskar, Borneo und Malawi oder bestimmte Interessen vor Ort wie Fotografie, Kunst und Architektur oder Kochen - die Liste ist bunt und spannend." Für entspannte Urlaubsfreude übernimmt sie mit ihrem Team die gesamte Organisation von Flügen, Transfers, Hotels, Touren und Ausflügen inklusive einer entsprechend geschulten, persönlichen Betreuung vor Ort.

Individualität zeigt sich auch in den Tourvital-Katalogen:

Ausgewählte Routen sind als Kleingruppenreise (vier bis zwölf Teilnehmer) oder sogar als Privatreise (ab zwei Teilnehmer) ausgeschrieben. Die Gäste des Veranstalters können ihren Rückflug für eine selbständige Verlängerung auf einen Wunschtermin verschieben oder ihre Rundreise auf Anfrage ohne Flugverbindung buchen und vor Ort in Eigenregie auf ihre Gruppe stoßen. Auf Wunsch ist der Rundreisespezialist bei der Flug- und Hotelsuche behilflich.

Die Rundreisen, die vom Spezialveranstalter Tourvital aufgelegt werden, zeichnen sich einerseits durch eine perfekte Organisation für eine rundum stimmige und komfortable Reise aus. Dazu gehören renommierte Fluggesellschaften, sorgfältig ausgewählte Hotels, deutschsprachige Reiseleiter - und auf Wunsch auch ärztliche Begleitung. Andererseits sorgen die Touren mit Ausflügen zu besonderen Orten, einzigartigen Begegnungen mit fremden Kulturen und außergewöhnlichen Erfahrungen für intensive und authentische Reiseerlebnisse.

Für individuelle Anfragen ist TOURVITAL telefonisch über die Service-Hotline 0221 222 89 580 oder per Mail gruppen@tourvital.de erreichbar. Weitere Informationen im Internet unter www.tourvital.de/gruppe, www.tourvital.de/individuell oder www.tourvital.de/kleingruppen.

