Den Sonderkatalog 'Asien Spezial 2019' bringt Tour Vital pünktlich zum Start der Internationalen Tourismus-Börse ITB auf den Markt. Während der weltweiten Reisemesse schauen sowohl Branche als auch Reiseinteressierte nach Berlin. Ein guter Zeitpunkt für den Kölner Rundreiseveranstalter, den neuen 52-Seiter zu lancieren, der neben 18 ausgesuchten Asienprogrammen zwei neue Rundreisen enthält: Vietnam kompakt - in zehn Tagen von Nord nach Süd zu einem super Preis ab 999 Euro; und Tibet fernab der Touristenströme - hautnahe Eindrücke in einer Kleingruppe.

Der Rundreisespezialist ist auf dem asiatischen Kontinent mit einem breitgefächerten Spektrum vertreten. 'Asien Spezial 2019' filtert mit 20 Reisen in 12 Länder die Best-of aus den aktuellen Hauptkatalogen. Als Deutschlands größter Anbieter für Indien-Reisen ist das südasiatische Land allein mit vier Programmen vertreten. Ebenso stark ist das Trendziel Vietnam in dem Sonderkatalog präsent. Als besonderer Knüller gilt die neu aufgelegte Tour 'Vietnam kompakt' für einen sagenhaften Preis ab 999 Euro. In zehn Tagen von Nord nach Süd enthält die Tour die Höhepunkte des Landes: Hanoi, Saigon, Hoi An und Hue - Natur Kultur und Erholung, inklusive den üblichen Tour Vital-Leistungen wie Flügen mit renommierten Fluggesellschaften (Vietnam Airlines), zentral gelegenen Mittelklassehotels, kompetenter, deutschsprachiger Reiseleitung, zahlreichen Besichtigungen und Eintrittsgeldern etc.

Die 52 Seiten des neuen Sonderkataloges lesen sich wie das Who's who des asiatischen Kontinents: die Chinesische Mauer als längstes Bauwerk der Welt, der indische Taj Mahal als märchenhaftes Denkmal einer großen Liebe, die Backwaters in Südindien als eindrucksvolle Wasserlandschaften, die vietnamesische Halong Bucht mit knapp 2.000 Kalkfelsen, Angkor Wat in Kambodscha als bekannteste Tempelanlage der Khmer, Bagan in Myanmar als Stadt der 1.000 Pagoden, der indonesische Vulkan Bromo auf Java mit seinen unvergleichlichen Ausblicken, Ayutthaya in Thailand als alte Königsstadt im Land des Lächelns, der Potala Palast als eines der wichtigsten Heiligtümer der Tibeter und nicht zuletzt Japans Wahrzeichen, der Vulkan Fuji-san. Zugleich sind die Rundreisen des Spezialveranstalters Tour Vital mit Geheimtipps angereichert, zum Beispiel authentische Begegnungen auf Augenhöhe wie bei Besuchen kleiner Dörfer, Märkte oder Farmen.

Im Katalog 'Asien Spezial 2019' sind Rundreisen aus allen Bereichen des Spezialveranstalters zu finden. Die klassischen Komfort Rundreisen mit bester Tour Vital -Qualität für unvergessliche Erlebnisse: ausgewählte Reiserouten, geprüfte, komfortable Hotels und Transfers vor Ort, Erholungspausen für einen entspannten Reiseverlauf, kompetente, deutschsprachige Reiseleiter, renommierte Fluggesellschaften sowie zahlreiche Inklusivleistungen. Die Komfort Plus Rundreisen werden ab/bis Deutschland mit ärztlicher Begleitung als besonderes Plus angeboten. Zudem werden bestimmte Touren für Kleingruppen angeboten: vier bis maximal zwölf Reiseteilnehmer versprechen intensive Reiseerlebnisse und noch mehr Flexibilität vor Ort.

Tour Vital-Kataloge sind erhältlich bzw. -Reisen buchbar: im Internet unter www.tourvital.de, telefonisch über die Hotline 0221 222 89 500 sowie im Reisebüro.

