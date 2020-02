ChannelAdvisor Corporation

ChannelAdvisor auf der E-Commerce Berlin Expo zur besten Lösung für die internationale Expansion gekürt

Berlin (ots/PRNewswire)

ChannelAdvisor Corporation (NYSE:ECOM), ein führender Anbieter für Cloud-basierte E-Commerce-Lösungen zur globalen Absatzsteigerung für Marken und Händler, ist stolzer Gewinner eines E-Commerce Germany Award. Wie das Unternehmen heute mitteilte, erhielt es die Auszeichnung in der Kategorie "Best Solution for International Expansion" bereits am 12. Februar 2020 anlässlich der E-Commerce Berlin Expo.

In der Auszeichnung flossen Voting-Ergebnisse aus mehreren Kategorien, etwa für die Expansion auf internationalen Marktplätzen, zusammen. Im Dezember hatte es zunächst ein öffentliches Voting über die bevorzugten E-Commerce-Anbieter gegeben. ChannelAdvisor schaffte es in dieser ersten Wettbewerbsphase unter die zehn Finalisten. Eine E-Commerce-Fachjury kürte dann die Gewinner - etwa für besondere Innovationen, als bester Zahlungsdienstleister oder beste Agentur.

Die Auszeichnung für ChannelAdvisor unterstreicht einmal mehr, wie effektiv Markenhersteller und Händler die vielen internationalen Marktplätze und Digital-Marketing-Kanäle dank der zentralisierten Plattform für sich nutzen können. Mit seinen bewährten Integrationen für alle weltweit führenden Kanäle stellt ChannelAdvisor maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung, die nicht nur bei der Diversifikation der Vertriebskanäle helfen, sondern auch bei der Entwicklung effektiver Preis- und Werbestrategien, der Optimierung des Bestandsmanagements und der Bestellabwicklung. So erschaffen Markenhersteller und Händler mit ChannelAdvisor ein reibungsloses Einkaufserlebnis auf jeder Stufe der Customer Journey.

"Diese Auszeichnung ist für uns die Bestätigung, dass unsere unermüdliche Arbeit für unsere Kunden weltweit wirkt", so Jon Maury, Managing Director EMEA bei ChannelAdvisor. "Mit unserer robusten Plattform möchten wir Markenherstellern und Händlern neue Umsatzchancen auf dem internationalen Parkett erschließen und zugleich helfen, die mit einer solchen Expansion verbundenen Kosten zu senken. Dieser Ansatz kommt offenbar sowohl bei E-Commerce-Fachleuten als auch beim Publikum an."

"Der Award ist für uns Motivation und Verpflichtung zugleich. Auch in Zukunft wollen wir unsere Kunden bestmöglich bei der Strategieentwicklung für die internationale Expansion unterstützen", so Maury weiter.

Informationen zu ChannelAdvisor

ChannelAdvisor (NYSE: ECOM) vernetzt und optimiert mit einer führenden, Cloud-basierten E-Commerce-Plattform den globalen Handel. Seit fast zwei Jahrzehnten unterstützt ChannelAdvisor Marken und Händler weltweit dabei, online mehr zu verkaufen, neue Vertriebskanäle und Zielgruppen zu erschließen, Betriebsabläufe zu verbessern - und dank präziser Analysen immer wettbewerbsfähiger zu werden. Ob auf Amazon oder eBay, Google, Facebook oder Hunderten weiteren Kanälen: ChannelAdvisor sorgt täglich bei Tausenden Kunden für steigende Absätze und ein optimiertes Fulfillment. Weitere Informationen finden Sie unter www.channeladvisor.de.

