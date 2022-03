LumiThera Inc.

LumiThera sichert Finanzierung zur Unterstützung der kommerziellen Aktivitäten

Seattle, 11. März 2022 (ots/PRNewswire)

LumiThera Inc., ein Medizintechnikunternehmen im kommerziellen Stadium, das Photobiomodulation (PBM) zur Behandlung von Augenschäden und -erkrankungen anbietet, gab heute den Abschluss einer Fremdfinanzierung mit Leste Clearway und Serengeti Asset Management bekannt.

Die kombinierte Finanzierung stellt 5,5 Mio. USD an Kapital zur Verfügung, um die Integration, das Wachstum und die kommerzielle Expansion des LumiThera Valeda® Light Delivery Systems zur Behandlung der trockenen altersbedingten Makuladegeneration (AMD) und der Diopsys® Electroretinography (ERG) Produktlinie, einem etablierten Diagnose- und Überwachungssystem, das die elektrische Aktivität der Netzhaut des Auges als Reaktion auf einen Lichtreiz misst, zu unterstützen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Leste Clearway und Serengeti", sagte Dr. Clark E. Tedford, Präsident und CEO von LumiThera. „Diese Fremdkapitalpartner haben das Potenzial, die kommerzielle Expansion der Produktlinien von LumiThera ohne typische Verwässerung der Aktionäre weiter zu unterstützen und sollten das Unternehmen gut für eine künftige Serie-D-Runde positionieren."

Informationen zu Serengeti Asset Management

Serengeti Asset Management (www.serengeti-am.com) ist ein wertorientiertes, kreditorientiertes Investmentunternehmen, das innovativen Privatunternehmen und ihren Aktionären anspruchsvolle Finanzierungslösungen anbietet. Serengeti verwaltet ein Vermögen von rund 1,2 Mrd. USD.

Informationen zu Leste Clearway

Clearway (www.lesteclearway.com) ist ein KI-gestützter Risikokreditfonds, der eine eigene Technologie einsetzt, um aufstrebende, durch Risikokapital finanzierte Technologieunternehmen in den USA und Kanada zu identifizieren und zu zeichnen. Die Leste-Gruppe, zu der Clearway teilweise gehört, verwaltet im September 2021 ein Vermögen von rund 1,3 Mrd. USD.

Informationen zu AMD

AMD ist eine der Hauptursachen für den Verlust des Sehvermögens bei Menschen ab 65 Jahren. Der Verlust des zentralen Sehvermögens kann es erschweren, Gesichter zu erkennen, Auto zu fahren oder Arbeiten im Nahbereich zu verrichten, wie z. B. zu kochen oder Dinge im Haus zu reparieren. Die Gesamtprävalenz der AMD steigt mit dem Alter schätzungsweise um das 7-fache, von 4,2 % bei den 45-49-Jährigen auf 27,2 % bei den 80-85-Jährigen. Schätzungen zufolge wird die Prävalenz zwischen 2020 (195,6 Millionen) und 2030 (243,3 Millionen) weltweit um 20 % steigen.

Informationen zu Diopsys

Diopsys, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich moderner medizinischer Geräte für die visuelle Elektrophysiologie, die Augenärzten helfen, die gesamte Sehbahn auf visuelle und neuro-visuelle Störungen zu analysieren. Das Unternehmen bietet sowohl Visual Evoked Potential (VEP) als auch ERG-Sehtesttechnologie an. Diese Technologie ist die Grundlage für die medizinischen Geräte von Diopsys, Inc Diopsys® NOVA™, Diopsys® ARGOS™ und Diopsys® RETINA PLUS™ ERG und VEP Vision Testing System Produktserien und das Enfant® Pediatric VEP Vision Testing System.

Informationen zu LumiThera

LumiThera ist ein Medizintechnikunternehmen im kommerziellen Stadium, das sich auf die Behandlung von Menschen konzentriert, die von Augenschäden und -krankheiten betroffen sind, einschließlich trockener altersbedingter Makuladegeneration, einer der Hauptursachen für Erblindung bei Erwachsenen über 65. Das Unternehmen ist führend bei der Verwendung von PBM zur Behandlung von Sehstörungen. Das Unternehmen vermarktet das Valeda® Light Delivery System, das von Augenärzten für medizinische Behandlungen eingesetzt werden kann.

Das Valeda Light Delivery System hat von einer benannten Stelle der EU die Genehmigung zur Verwendung des CE-Zeichens erhalten, das nur für die kommerzielle Verwendung in der Europäischen Union erforderlich ist. Valeda ist in den USA von der Food & Drug Administration (FDA) nicht zur Anwendung zugelassen.

Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.lumithera.com.

