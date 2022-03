LumiThera Inc.

LumiThera, Inc. gibt Abschluss der Akquisition von Diopsys, Inc. bekannt

Seattle, 4. März 2022 (ots/PRNewswire)

LumiThera Inc., ein Medizintechnikunternehmen, das Photobiomodulation (PBM) zur Behandlung von Augenschäden und -krankheiten anbietet, gab heute den Abschluss der Akquisition von Diopsys, Inc. bekannt, einem führenden Anbieter moderner medizinischer Geräte für die visuelle Elektrophysiologie, die Augenärzten bei der Analyse der gesamten Sehbahn für visuelle und neuro-visuelle Störungen helfen. Diopsys ist jetzt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von LumiThera.

Die Akquisition schafft eine ergänzende Diagnose- und Überwachungsplattform zum Valeda® Light Delivery System, der führenden Behandlungsplattform von LumiThera. Die Elektroretinographie (ERG) ist ein etablierter diagnostischer Test, der die elektrische Aktivität der Netzhaut des Auges als Reaktion auf einen Lichtreiz misst. Diopsys verfügt über ein etabliertes US-Vertriebsteam, das sich mit dem EU-Vertriebsteam von LumiThera zusammenschließen wird, um eine große Anzahl von Augenärzten auf der ganzen Welt zu bedienen.

„Wir freuen uns auf das neue Unternehmen und das Potenzial, Sehkraftverluste zu verhindern", sagte Joe Fontanetta, Präsident von Diopsys. „Das Theranostik-Unternehmen wird Augenärzten die Werkzeuge an die Hand geben, die sie für die Diagnose, Behandlung und Überwachung ihrer Patienten benötigen, und damit eine Lösung für zahlreiche Augenkrankheiten mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten bieten."

Die Ankündigung von LumiThera erfolgt vor der möglichen Veröffentlichung der Daten aus der 13-monatigen US-Studie LIGHTSITE III bei Patienten mit mittelschwerer trockener altersbedingter Makuladegeneration (AMD). An der LIGHTSITE III-Studie nahmen 100 Probanden teil, die alle 4 Monate mit Valeda behandelt werden. Ein 13-monatiger Wirksamkeitszeitpunkt für alle Patienten wird einen vorzeitigen Blick auf den primären Endpunkt der Sehkraft ermöglichen. Bei Erfolg können weitere Wirksamkeitsanalysen durchgeführt werden, um die FDA-Zulassung zu unterstützen. Die Studie wird die Patienten 24 Monate lang in Bezug auf die Sicherheit nachverfolgen. Wenn sich die Gruppen nach 13 Monaten nicht voneinander unterscheiden, bleibt die Studie maskiert und der primäre Endpunkt wird auf den 21-Monats-Zeitpunkt festgelegt.

„Die LIGHTSITE III-Studie spiegelt die FDA-Zulassungsstudien für Medikamente gegen feuchte AMD in Bezug auf die Endpunkte und die Dauer wider. Sie misst das Fortschreiten des Sehkraftverlusts bei Patienten mit mittlerer trockener AMD und zeigt, wie die Behandlung mit Valeda die Sehkraft verbessern und das Fortschreiten der Krankheit beeinflussen kann", erklärte Clark E. Tedford, Ph.D., Präsident und CEO von LumiThera, Inc. „Wir haben im letzten Jahr in mehreren klinischen Studien mit Valeda positive klinische Daten gesehen. Wir haben in den letzten zwei Jahren auch eine verstärkte Akzeptanz der nicht-invasiven Behandlung mit Valeda für Patienten in zugelassenen europäischen und südamerikanischen Ländern gesehen. Wir freuen uns darauf, die zugelassene Anwendung auf die USA und andere Bevölkerungsgruppen weltweit auszuweiten."

Informationen zu AMD AMD ist eine der Hauptursachen für den Verlust des Sehvermögens bei Menschen ab 65 Jahren. Der Verlust des zentralen Sehvermögens kann es erschweren, Gesichter zu erkennen, Auto zu fahren oder Arbeiten im Nahbereich zu verrichten, wie z. B. zu kochen oder Dinge im Haus zu reparieren. Die Gesamtprävalenz der AMD steigt mit dem Alter schätzungsweise um das 7-fache, von 4,2 % bei den 45-49-Jährigen auf 27,2 % bei den 80-85-Jährigen. Schätzungen zufolge wird die Prävalenz zwischen 2020 (195,6 Millionen) und 2030 (243,3 Millionen) weltweit um 20 % steigen.

Informationen zu Diopsys Diopsys, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich moderner medizinischer Geräte für die visuelle Elektrophysiologie, die Augenärzten helfen, die gesamte Sehbahn auf visuelle und neuro-visuelle Störungen zu analysieren. Das Unternehmen bietet sowohl Visual Evoked Potential (VEP) als auch ERG-Sehtesttechnologie an. Diese Technologie ist die Grundlage für die medizinischen Geräte von Diopsys, Inc Diopsys® NOVA™, Diopsys® ARGOS™ und Diopsys® RETINA PLUS™ ERG und VEP Vision Testing System Produktserien und das Enfant® Pediatric VEP Vision Testing System.

Informationen zu LumiThera LumiThera ist ein Medizintechnikunternehmen im kommerziellen Stadium, das sich auf die Behandlung von Menschen konzentriert, die von Augenschäden und -krankheiten betroffen sind, einschließlich trockener altersbedingter Makuladegeneration, einer der Hauptursachen für Erblindung bei Erwachsenen über 65. Das Unternehmen ist führend bei der Verwendung von PBM zur Behandlung von Sehstörungen. Das Unternehmen vermarktet das ValedaÒ Light Delivery System, das von Augenärzten für medizinische Behandlungen eingesetzt werden kann.

Das Valeda Light Delivery System hat von einer benannten Stelle der EU die Genehmigung zur Verwendung des CE-Zeichens erhalten, das nur für die kommerzielle Verwendung in der Europäischen Union erforderlich ist. Valeda ist in den USA von der Food & Drug Administration (FDA) nicht zur Anwendung zugelassen.

