LumiThera kündigt Vertriebsvereinbarung für Valeda Light Delivery System mit Miloftalmica in Italien an

Seattle (ots/PRNewswire) - LumiThera Inc., ein Medizintechnikunternehmen im kommerziellen Stadium mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Photobiomodulations-Therapien (PBM) für Störungen und Erkrankungen der Augen, gab den Start seiner Vertriebsvereinbarung mit Miloftalmica zum exklusiven Verkauf des Valeda(TM) Light Delivery Systems für die Behandlung der trockenen altersbedingten Makuladegeneration (AMD) in Italien bekannt. Miloftalmica ist seit 1983 in Italien Marktführer im Bereich der Augenheilkunde und zeichnet sich durch Innovation und Exzellenz aus.

"Unsere neue spannende Partnerschaft mit LumiThera steht in vollem Einklang mit den Strategien und Wachstumszielen von Miloftalmica, was die Kombination von Innovation und Exzellenz in der Technologie betrifft. Das bahnbrechende lichtbasierte System von LumiThera steigert den Wert des Produktportfolios von Miloftalmica", sagt Andrea Pagani, CEO von Miloftalmica. LumiThera ermöglicht es uns, die erste zugelassene Behandlung für Menschen mit trockener AMD, die führende Ursache von Blindheit bei Erwachsenen weltweit, anzubieten.

"Die Vertriebsvereinbarung mit Miloftalmica ermöglicht es LumiThera, die Kommerzialisierung in Europa auszuweiten und eine Zusammenarbeit mit einem Partner aufzubauen, der ergänzende Diagnose- und Bildgebungstechnologien für unsere Behandlung von trockener AMD anbietet", erklärte Clark Tedford, Ph.D., Präsident und CEO von LumiThera. "Miloftalmica ist führender Anbieter innovativer Technologien für Augenärzte, und wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit zur Behandlung von trockener AMD."

Die Therapie mit dem Valeda(TM) Light Delivery System besteht aus einer Reihe von lichtbasierten Behandlungen der Netzhautzellen, die zu einer verbesserten Energieproduktion führen und Entzündungen sowie Ischämie und Stoffwechselstörungen entgegenwirken, die zur Krankheit beitragen.

Informationen zu LumiThera Inc.

LumiThera ist ein bereits kommerziell arbeitendes Unternehmen der Medizintechnik, das sich auf die Behandlung von Sehstörungen und Augenkrankheiten einschließlich der trockenen Form der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) konzentriert, einer der Hauptursachen für Erblindung bei Erwachsenen im Alter von über 65 Jahren. Das Unternehmen ist führend bei der Nutzung von Photobiomodulation (PBM) zur Behandlung von sowohl akuten als auch chronischen Sehstörungen und Erkrankungen des Auges. LumiThera entwickelt das ambulante Valeda(TM) Light Delivery System, das von Augenärzten für die medizinische Behandlung eingesetzt werden soll.

Dem Produkt wurde von einer EU-benannten Stelle die Genehmigung zur Verwendung der CE-Kennzeichnung erteilt, die zur kommerziellen Nutzung in der Europäischen Union vorgeschrieben ist. Valeda(TM) hat bislang noch keine Zulassung der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) für die USA erhalten.

Informationen zu Miloftalmica

Miloftalmica ist ein führendes Vertriebsunternehmen auf dem Gebiet der ophthalmologischen Diagnosetechnik in Italien, das die wichtigsten hochwertigen Marken repräsentiert und durch hervorragende Leistungen überzeugt. Miloftalmica engagiert sich seit seiner Gründung im Jahr 1983 für die zufriedenstellende Erfüllung von Kundenbedürfnissen. Das Unternehmen lebt diese Mission jeden Tag aufs Neue, indem es seine Dienstleistungen ständig verbessert, jene Produkte, die den Bedürfnissen seiner Kunden am besten entsprechen, aktiv erforscht und langfristige exklusive internationale Partnerschaften aufbaut: Heidelberg Engineering, Imagine Eyes, Maculogix, Quantel Medical und Forus Health.

