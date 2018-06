ROI Consultancy Services und Bain & Company bündeln Kräfte, um Net Promoter Score®-Studien zum Leistungsvergleich in neun Handelskategorien zu erstellen

Denver und Boston (ots/PRNewswire) - ROI Consultancy Services - ein führender Volldienstleister in den Bereichen Forschung, Marketing und Vertriebsautomatisierung und als digitale Agentur für Unternehmensberater, Investoren und Unternehmenskunden tätig - sowie Bain & Company, eine der weltweit größten Managementberatungsfirmen, haben sich zusammengetan, um von Bain zertifizierte Net Promoter Score®-Vergleichsstudien durchzuführen. Diese Initiative ist Bestandteil einer Reihe von Branchenstudien in Nordamerika.

Laut dem Vertrag wollen ROI und Bain & Company gemeinsam eine von Bain zertifizierte Net Promoter Score®-Studie in neun Handelskategorien erstellen: Lebensmittelhandel, Damenbekleidung, Kinderbekleidung, Schönheitsprodukte, Tiernahrung und Heimtierbedarf, Sportausstattung und Sportlerbekleidung, Verbraucherelektronik, Haushaltsprodukte sowie Wohnmöbel. Mit diesen Studien, die jährlich durchgeführt werden, soll in den genannten Kategorien für Verbraucher eine Möglichkeit geschaffen werden, die unterschiedlichen Anbieter zu vergleichen und zu verfolgen. Zudem sollen Originalkommentare Verbrauchern ein noch umfassenderes Bild vermitteln. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.netpromotersystem.com/benchmarks

Dieser unabhängige Leistungsvergleich orientiert sich an der durch Bain & Company zertifizierten NPS-Methode (Net Promoter Score), wodurch eine genaue und zuverlässige Bewertung gewährleistet wird. Marken, die die neue Methode zum Leistungsvergleich übernehmen, werden besser in der Lage sein, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, die Markenakzeptanz zu steigern und ihre Geschäftszahlen weiter zu verbessern.

"Die Zusammenarbeit mit ROI bei der Erstellung von qualitativ hochwertigen, unabhängigen Vergleichsstudien zur Leistungsfähigkeit im Wettbewerb eröffnet unseren Klienten und anderen verbraucherorientierten Unternehmen unglaubliche Möglichkeiten", sagte Rob Markey, Partner von Bain & Company und Co-Autor von The Ultimate Question 2.0. "Verbraucherorientierte Unternehmen müssen genau wissen, wo sie im Wettbewerb stehen, und das erfahren sie am besten von ihren Kunden, in deren eigenen Worten. Der von Bain zertifizierte NPS-Leistungsvergleich, der mithilfe dieser Studien erstellt wird, bietet den besten Ausgangspunkt für Unternehmen, die eine bessere Kundenzufriedenheit und Kundenbindung erreichen wollen."

Mit der Kooperation kommen die führende Kompetenz von ROI bei der Durchführung von Umfragen, Grundlagenforschung zur Stichprobenerhebung sowie Zusammenstellung und Prüfung von aussagekräftigen Befragungsgruppen und die Erfahrungen von Bain & Company beim Einsatz des Net Promoter System®zusammen, was Unternehmen helfen soll, bei der Kundebindung in ihrem Bereich eine führende Position zu erreichen.

Über diese Leistungsvergleiche hinaus hat ROI sogenannte Market Driver Models für jeden einzelnen Sektor erstellt, bei denen die NPS-Zahlen mit den dem Verbraucherverhalten zugrunde liegenden Anreizen, die jeden Markt beeinflussen, korrelieren. Außerdem wird ROI auch weiterhin Bain & Company in den unterschiedlichen Sektoren unterstützen. Dazu gehören auch Untersuchungen jenseits der Verbraucherforschung, wie etwa schwer zu erhaltende Angaben von Teilnehmern aus dem B2B-Geschäft, aus Fachberufsgruppen und aus dem Gesundheitswesen.

"Wir sind über die Zusammenarbeit mit Bain & Company sehr dankbar und fühlen uns geehrt, gemeinsam mit ihnen an diesem wichtigen Projekt zur Entwicklung eines zuverlässigen und standardisierten Leistungsvergleichs, der sich an einer so einflussreihen Methode wie dem NPS orientiert, arbeiten zu dürfen. Wir freuen uns darauf, diese Handelskategorien einem jährlichen Leistungscheck zu unterziehen, wobei wir im kommenden Jahr noch weitere Kategorien hinzunehmen werden", sagte David W. McGrath, CEO von ROI.

ROI ist Teil des Bain Alliance Ecosystem, einem Netzwerk aus erstklassigen Partnerschaften zwischen sich gegenseitig ergänzenden Anbietern von Hilfsmitteln, Technologien und Dienstleistungen, mit deren Hilfe Kunden noch schneller entscheidende Ergebnisse erhalten. Über das Bain Alliance Ecosystem bekommen Klienten von Bain & Company Zugang zu den relevanten Kapazitäten, die es ihnen ermöglichen, neue Ideen, Fähigkeiten und Arbeitsmethoden schneller zu übernehmen.

ROI Consultancy Services stellt umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Forschung, Marketing und Vertriebsautomatisierung zur Verfügung und ist als digitale Agentur für Unternehmensberater, Investoren und Unternehmenskunden tätig. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado, und verfügt über Niederlassungen in Austin, Boise, Boston, Jacksonville, Los Angeles, Portland und Tampa. Als unabhängige Beratungsfirma ist das Unternehmen strategisch verbunden mit der Holdinggruppe von Oceanside Ten Holdings.com LLC, einer im Familienbesitz befindlichen Private-Equity-Holdinggesellschaft mit geringer Marktkapitalisierung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.roirocket.com.

Bain & Company ist die Managementberatungsfirma, an die sich die Wirtschaftsführer aus aller Welt wenden, wenn sie Ergebnisse sehen wollen. Bain berät Klienten zu strategischen, betrieblichen, informationstechnischen und organisatorischen Fragen, in den Bereichen Private Equity, digitale Transformation und Strategie sowie zu Fusionen und Akquisitionen. Dabei erzeugt das Unternehmen praktisches Wissen, auf dessen Grundlage Klienten aktiv werden und das sie auf ihre Arbeit übertragen können, damit Veränderungen auch von Dauer sind. Die Firma richtet sein Anreizsystem an den Klienten aus, indem es seine Preise an die Erfolge seiner Kunden knüpft. Klienten von Bain haben bislang an der Börse ein Ergebnis erzielt, das im Verhältnis 4 zu 1 über dem Durschnitt liegt. Bain, das 1973 gegründet wurde, verfügt über 55 Büros in 36 Ländern. Seine weitreichende Expertise und die Liste seiner Klienten erstrecken sich über sämtliche Branchen und alle Wirtschaftsbereiche. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.bain.com. Folgen Sie uns auf Twitter @BainAlerts.

