RAIN CARBON präsentiert seine hydrierten Harze "NOVARES pure®"

Stamford, Connecticut (ots/PRNewswire) - Rain Carbon Inc., ein weltweit führender Hersteller von Produkten auf Kohlenstoffbasis, stellte heute im Rahmen der FEICA European Adhesive and Sealant Conference in Riga, Lettland, seine kommende Produktlinie hydrierter Harze - "NOVARES pure®" - vor. Die neuen "wasserweißen" Harze werden im dritten Quartal 2019 verfügbar sein, nachdem das Unternehmen seine Polymerisations- und Hydrieranlage in Castrop-Rauxel, Deutschland, fertiggestellt hat.

"Die Entwicklung von NOVARES pure unterstreicht unsere verstärkte Konzentration auf unseren Geschäftsbereich Advanced Materials und erweitert unser Portfolio an Premium-Produkten wie CARBORES® und PETRORES®, die erhebliche Umweltvorteile gegenüber konkurrierenden Produkten bieten und einen wachsenden Markt für Spezialanwendungen bedienen", sagte Gerry Sweeney, President von Rain Carbon.

"NOVARES pure wird es unseren Kunden ermöglichen, die sich ändernden gesetzlichen Anforderungen und die wachsende Nachfrage der Endverbraucher nach saubereren und sichereren Rohstoffen in Konsumgütern wie Lebensmittelverpackungen und Hygieneprodukten wie Windeln zu erfüllen", sagte Rain Carbon Chief Commercial Officer Kris Vanherbergen.

Während die technischen Daten erst 2019 verfügbar sein werden, können Kunden von NOVARES pure eine Reihe wichtiger Vorteile erwarten, darunter:

- Hervorragende thermische Stabilität - Hervorragende Kompatibilität - Speicherqualität - Geringe Emissionen - Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

"Abgesehen von den technischen Vorteilen hydrierter Harze bedeutet die Tatsache, dass NOVARES pure in unserem neuen Advanced-Materials-Werk in Deutschland produziert wird, dass europäische Kunden eine lokale Quelle für hydrierte Harze haben werden, was ihre Lieferkette deutlich verkürzt", sagte Vanherbergen. Die europäischen Hersteller sind derzeit stark auf Importe von hydrierten Harzen angewiesen, vor allem aus China.

Weitere Informationen zu NOVARES pure erhalten Sie über Thomas Reisenauer, Director of Marketing/Sales unter Thomas.Reisenauer@raincarbon.com.

Informationen zu Rain Carbon Inc.

Rain Carbon Inc. ist ein führender, vertikal integrierter, weltweiter Produzent von Produkten auf Kohlenstoffbasis und mit modernsten Materialien, die wesentliche Rohmaterialien für alltägliche Gebrauchsgegenstände sind. Das Unternehmen verfügt über zwei Betriebsbereiche: Carbon und Advanced Materials. Im Betriebsbereich Carbon werden die Nebenprodukte von Ölraffinerien und Stahlhütten in Produkte auf Kohlenstoffbasis mit hohem Wert konvertiert, die wichtige Rohmaterialien für die Branchen Aluminium, Graphitelektroden, technischer Ruß, Holzschutz, Titandioxid, feuerfeste Materialien und eine Reihe weiterer globaler Branchen sind. Unser Betriebsbereich Advanced Materials erweitert die Wertschöpfungskette der Kohlenstoffverarbeitung durch innovative Weiterverarbeitung eines Teils unseres Carbon-Outputs und weiterer Rohmaterialien in umweltfreundliche Produkte aus modernsten Materialien und mit hohem Wert, die entscheidende Rohmaterialien für die Branchen Spezialchemie, Beschichtungen, Bau, Automobil, Petrochemie und eine Reihe weiterer globaler Branchen sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.raincarbon.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/709243/Rain_Carbon_Logo.jpg

Pressekontakt:

Alan Chapple

Rain Carbon Inc.

Ten Signal Road

Stamford

CT USA

Tel. +1 203 517 2818

alan.chapple@raincarbon.com

Original-Content von: Rain Carbon Inc., übermittelt durch news aktuell