Finquest gibt die Eröffnung eines neuen Büros in Paris bekannt

Paris (ots/PRNewswire)

Seit Eröffnung der Büros in Europa im letzten Jahr sieht sich Finquest einer größeren Nachfrage von Private-Equity-Firmen und Unternehmenskäufern, die Akquisitionsziele suchen, gegenüber. Durch die Eröffnung des Büros in Paris wird Finquest nun seinen Kunden in französischsprachigen Märkten näher sein.

Finquest hat eine einmalige Fähigkeit, unter Verwendung von Big Data und KI Akquisitionsziele in ganz Europa, Nordamerika und Asien zu identifizieren und seine Kunden in gezielte Off-Market-Möglichkeiten über Sektoren und Geografien hinweg einzuführen.

Geschäftsführer Tanguy Lesselin sagte: "Die meisten Märkte sind viel fragmentierter, als selbst Branchenexperten erkennen. Wir arbeiten bereits mit französischen Unternehmen und Private-Equity-Firmen zusammen und freuen uns, nun eine permanente Präsenz in diesem äußerst aktiven Markt zu haben."

Philippe Risacher, der das neue französische Team leiten und für den Corporate-Bereich verantwortlich sein wird, erklärte: "Die Möglichkeiten von Finquest im Bereich M&A sind einzigartig und wird es Unternehmen ermöglichen, bei der Implementierung ihrer M&A-Roadmap proaktiver zu sein."

Veera Somersalmi, die den Bereich Private Equity leiten wird, fügte hinzu: "Finquest bringt durch die Unterstützung eines dynamischeren und effizienteren Managements des Lebenszyklus von Investitionen frischen Wind und Innovation in den Bereich Deal Origination für die Private-Equity-Branche."

Veera Somersalmi verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity und hat einen Großteil ihrer Karriere bei verschiedenen Private Equity-, Private Debt-, Infrastruktur- und Dachfonds in französischen und nordischen Märkten verbracht.

Philippe Risacher verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Kapitalmärkte und leitete bei seiner letzten Anstellung das europäische Verkaufsteam eines Corporate-Business, das Kunden in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika maßgeschneiderte Investor-Relations- und M&A-Services bietet.

Informationen zu Finquest

Finquest ist ein führendes Big-Data- und KI-Unternehmen, dass für seine Kunden passende Off-Market-Akquisitions- und Anlagemöglichkeiten rund um den Globus identifiziert und Verbindungen herstellt.

Mit einer einmaligen Unternehmensdatenbank, die fortlaufend aktualisiert und durch die breite Implementierung von Crawlern und KI verbessert wird, bietet Finquest seinen Kunden im Bereich privat geführter Unternehmen gezielte, kuratierte und umsetzbare Einführungen.

Mit Finquest können Kunden ihren Marktzugang erweitern und dies bei vollständiger Geheimhaltung während dem gesamten Prozess.

Finquest hat seinen Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in Frankfurt, Hongkong, London, Luxemburg und Paris.

Weitere Informationen über Finquest finden Sie unter www.finquest.com.

