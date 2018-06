Aomygod.com übernimmt mit seinem konsolidierten Online-Offline-Shopping-Modell die Führungsrolle im Bereich der Bereitstellung neuer Einkaufserlebnisse

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -

- Das chinesische E-Commerce-Unternehmen stellt bei einer Pressekonferenz in Guangzhou, China, den Entwurf seiner Strategie vor - Aomygod CEO Liu Liping: Aomygod.com hat vor, die Führung bei der Integration von Einkaufsszenarien durch sein kürzlich eingeführtes Online-Offline-Shopping-Modell zu übernehmen.

Aomygod.com, eine in China ansässige E-Commerce-Plattform, die sich auf den Verkauf hochwertiger importierter Waren spezialisiert hat, hielt am 11. Juni in Guangzhou, China, eine Pressekonferenz ab, bei der die CEO die Strategie des Unternehmens für 2018 vorgestellt hat. Die Strategie "Integration ist der Zukunftstrend im Bereich E-Commerce" sieht vor, dass die Unternehmensplattform im weiteren Jahresverlauf weltweit mit namhaften Marken zusammenarbeitet. Dadurch soll eine integrierte Plattform geschaffen werden, die die Online- und Offline-Geschäfte des Unternehmens kombiniert und eine bessere Zukunft für ihre Nutzer dank vollständiger Integration der Supply Chain, Waren, Einkaufsszenarien und Technologie ermöglicht. Zu den Teilnehmern gehörten Führungskräfte aus dem Top-Management der Partner von Aomygod.com wie IDC, L'Oreal, Unilever, Wyeth und Mead Johnson, einige der wichtigsten chinesischen Institutionen, darunter die China Electronic Commerce Association, die School of Data and Computer Science an der Sun Yat-sen University und das Computer Network Information Center (CNIC) der Chinese Academy of Sciences (CAS) in Guangzhou, sowie die auf nationaler Ebene einflussreichen Blogger Touzijia ("The Capitalist"), tiaoxiEC, Shenzhen Tigonglian ("Shenzhen Supply Chain"), Hua'erjie Cankao (338362.kuaizhan.com) und TMTPOST. Auf der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer gemeinsam mit Aomygod.com die Gelegenheit, einen Blick auf die Zukunft des chinesischen E-Commerce-Sektors zu werfen.

Auf der Pressekonferenz, die mit einer faszinierenden Lichtshow und einem Countdown eröffnet wurde, hielt Aomygod CEO Liu Liping eine Grundsatzrede und erläuterte die neue Strategie der Plattform für 2018 und darüber hinaus. Sie sagte, dass sich die Plattform weiterhin auf die Bereitstellung hochwertiger Kundenerlebnisse konzentrieren wird, die sich zu einem der wichtigsten Faktoren für den Erfolg eines E-Commerce-Unternehmens entwickeln sollen. Das Kundenerlebnis hat sich durch die veränderten Erwartungen der Kunden in ganz China und die Reaktion der Unternehmen auf diese Veränderung zu einem zentralen Erfolgsbestandteil entwickelt. Die Integration des Online- und Offline-Geschäfts stellt damit die Weichen für die Zukunft der E-Commerce-Branche.

Konsolidierung des Online- und Offline-Geschäfts, um ein neues Erlebnis für Privatkunden zu schaffen

Mit dem Wachstum der chinesischen Wirtschaft dank der fortlaufenden Umsetzung der angebotsseitigen Strukturreform in China und aufgrund der Volljährigkeit der nach 1990 geborenen Generation, die den Trend hin zur Umstrukturierung der Branche ausgelöst hat, legen die Käufer immer mehr Wert auf die Produktqualität und das Einkaufserlebnis, die für sie eine größere Rolle spielen als der Preis. Darüber hinaus sind ihre Ansprüche vielfältiger geworden. Angetrieben durch das rasante Wachstum des E-Commerce-Sektors, den Generationswechsel bei den Kaufgewohnheiten und -erwartungen und die Veränderung des demografischen Profils der Mainstream-Konsumenten wird das Online-Offline-Konsumentenmodell voraussichtlich zum Standardträger für den Einzelhandelsmarkt avancieren.

Das fehlende Angebot eines szenariobasierten Einkaufserlebnisses stellte für die grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattformen schon immer ein Problem dar. Frau Liu betonte, dass Aomygod.com vorhat, das konsolidierte Online-Offline-Shopping-Modell stark zu fördern und ein perfektes, szenariounabhängiges Einkaufserlebnis zu schaffen, und zwar durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie und die Verknüpfung mehrerer Einkaufsszenarien. Aomygod.com hat ein neues integriertes Online-Offline-System für sein umfangreiches Warenangebot und seine Mitglieder entwickelt, das für die vier wichtigsten Einkaufsszenarien perfektioniert wurde: die Website, die mobile App, den Shop in der WeChat Mall und die Geschäftsläden. Auf diese Weise haben Online-Käufer den gleichen Spaß, wie beim Einkauf in einer Geschäftsfiliale. Dieses System garantiert den Online-Käufern auch, dass sich das Produkt, der Preis und das Endergebnis am Point-of-Sale nicht von denen unterscheiden, die in einem der Geschäftsläden angeboten werden. Darüber hinaus bietet es eine vollständige Palette an Lieferoptionen, einschließlich Concierge-Service, Kundenabholung, kostenlose Lieferung in einem Umkreis von 3 km und Expresslieferung. Aomygod.com hat mit seinen integrierten Lösungen für Mitglieder, Marketing, Produkte und Daten das Einkaufserlebnis und die betriebliche Effizienz bereits verbessert.

Aomygod.com hat jeden Schritt in der Supply Chain und im Bestellprozess optimiert, um ein neues Einkaufsszenario zu schaffen

Das E-Commerce-Unternehmen hat unermüdlich daran gearbeitet, das Einkaufserlebnis zu verbessern. Neben dem Online-Offline-Shopping-Modell hat die Plattform auch intensiv an Online-Lösungen für Produkte, Technologien, Mitglieder und Daten gearbeitet, um das Einkaufserlebnis fortlaufend zu verbessern. Frau Liu erklärte in ihrer Rede, dass das neue Einkaufsszenario des Unternehmens nicht nur zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses beiträgt. Auch die Qualität der Produkte wird dadurch sichergestellt und die Kunden erhalten Zugriff auf alle notwendigen Hilfsmittel, damit sie die für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Produkte auswählen und erwerben können. Aomygod.com hat auch ein umfassendes Logistiksystem aufgebaut und damit eine solide Grundlage für die Integration seiner Online- und Offline-Geschäfte geschaffen.

Zusammenarbeit mit Franchisenehmern für eine bessere Zukunft

Auf der Veranstaltung berichtete ein Markenvertreter im Anschluss an die Rede von Frau Liu über die Zusammenarbeit seines Unternehmens mit Aomygod.com. Mit einem professionellen Team, das über mehr als zehn Jahre Erfahrung im operativen Geschäft verfügt, einem Bestand von mehr als 100.000 SKUs, einem Netzwerk von über 3.000 Servicestandorten in ganz China und einem unternehmenseigenen IP-basierten Geschäftsmodell, ist Aomygod.com absolut in der Lage, ein einheitliches, integriertes Marketing- und Geschäftskonzept für seine Franchisenehmer zu schaffen. Gleichzeitig kann das Unternehmen Premium-Services, einschließlich Mitgliederintegration, Online-Offline-Marken-Franchising-Services, eine Technologieplattform aus einer Hand und einheitliche Service-Standards anbieten, sagte der Vertreter in seiner Rede. Für die Zukunft plant Aomygod.com eine enge Zusammenarbeit mit seinen Franchisenehmern, um eine Win-Win-Situation zu schaffen und eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Aomygod.com hat auf der Pressekonferenz auch Verträge mit Franchisenehmern aus der gesamten Supply Chain unterzeichnet.

In Anbetracht der Tatsache, dass Integration den bestimmenden Trend für den E-Commerce-Sektor darstellt, will Aomygod.com die betriebliche Effizienz kontinuierlich verbessern und die Kosten senken, indem es alle Segmente der Supply integriert und koordiniert und gleichzeitig den Kunden über sein Online-Offline-Shopping-Modell ein unvergessliches Einkaufserlebnis bietet. Die Einführung der neuen Strategie von Aomygod.com für 2018 wird der Plattform den Weg ebnen, um in der neuen Ära des Einzelhandels eine Vorreiterrolle zu übernehmen und eine Win-Win-Situation nicht nur für die Plattform selbst, sondern auch für Kunden und Franchisenehmer zu schaffen. Auf diese Weise können diese drei Parteien gemeinsam eine bessere Zukunft schaffen.

