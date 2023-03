Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG

Possehl Erzkontor GmbH & Co. KG wird zu CREMER ERZKONTOR GmbH & Co. KG

Mit dem Gesellschafterbeschluss und dem Eintrag in das deutsche Handelsregister ist es amtlich: Die Possehl Erzkontor GmbH & Co. KG heißt ab sofort CREMER ERZKONTOR GmbH & Co. KG. Dieser Schritt ist Teil des vor drei Jahren angestoßenen Strategie- und Transformationsprozesses Road#2024PLUS. Mit der Namensänderung rückt das ERZKONTOR dichter an das Hamburger Familienunternehmen CREMER heran, das bereits 2014 die Anteile am Lübecker Rohstoffhändler übernommen hatte.

"Wir fanden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um die Zugehörigkeit des ERZKONTORs zum CREMER-Unternehmensnetzwerk zu unterstreichen", sagt Dr. Ullrich Wegner, CEO der Peter Cremer Holding, Hamburg. "Wir sind sehr stolz auf die gemeinsame Erfolgsgeschichte seit Übernahme des ERZKONTORs vor knapp zehn Jahren. Mit der Umbenennung schaffen wir Transparenz und die Basis für eine gemeinsame Weiterentwicklung. Wir werden in den kommenden Jahren mit einer abgestimmten Strategie noch stärker voneinander profitieren."

Mit der Umbenennung in CREMER ERZKONTOR bekommt die über 100-jährige Geschichte des Possehl Erzkontors nun ein neues Kapitel. Dazu Nils Fleig, Geschäftsführer CREMER ERZKONTOR: "Der Namenswechsel setzt ein Zeichen. Unser aktueller Weg ist die Weiterentwicklung vom reinen Rohstoffhändler zum Manager der Rohstoffversorgung unserer Kunden. Hierzu gehören neben Logistikservices auch die Weiterverarbeitung und das Recycling von Rohstoffen in unseren eigenen Werken. Der Name CREMER steht neben internationalem Handel und Logistik auch für die Veredelung von Produkten sowie ein außerordentliches weltweites Netzwerk - also eine perfekte Ergänzung."

Über CREMER ERZKONTOR

Die im Jahre 1915 gegründete Possehl Erzkontor Gruppe, heute CREMER ERZKONTOR, gehört seit 2014 zur Peter Cremer Holding. Der internationale Handel, die Aufbereitung, das Recycling sowie die Logistik von Rohstoffen und Chemikalien mit Absatzschwerpunkten in allen europäischen Ländern, Nord- und Südamerika, Afrika, Südostasien sowie China werden von Büros auf fünf Kontinenten koordiniert. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist Lübeck.

