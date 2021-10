RTG Retail Trade Group GmbH

ROSSMANN wird Partner der freien Handelskooperation RTG Retail Trade Group

Hamburg (ots)

ROSSMANN wird als erster deutscher Drogeriemarkt Mitglied der RTG Retail Trade Group. Die Kooperation bündelt die Stärken ihrer Mitglieder, unter anderem in einem gemeinsamen Einkauf für Handelswaren, aber auch in den Bereichen Technischer Einkauf, eCommerce-Technologien und Supply Chain Management.

ROSSMANN ist zukünftig neben real, METRO Deutschland, Globus, Bartels-Langness, Bünting, Netto ApS, tegut..., Klaas & Kock und Georg Jos. Kaes das zehnte Mitglied in einer der größten Handelskooperationen Deutschlands.

"Der Beitritt von Rossmann ist ein weiterer, wesentlicher Meilenstein in der Entwicklung der RTG Gruppe" ergänzt Michael Kutz, Geschäftsführer der RTG. "Durch den Beitritt von Rossmann wird die Kompetenz und Leistungsfähigkeit der RTG nochmals signifikant erweitert. Dies bedeutet attraktive Sortimente, effiziente Serviceleistungen und letztendlich Erhalt einer vielfältigen Marktstruktur durch unsere Partner."

"Durch die Mitgliedschaft als erstes Drogeriemarktunternehmen in der RTG können wir unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Wir nutzen Synergien und so sehen wir die Chance über ein höheres Einkaufsvolumen auch bessere Konditionen für unsere Kunden zu erreichen. Zudem profitieren wir von dem Know-how der anderen Partner, vor allem im Bereich der Lebensmittel. Wir freuen uns daher über die Zusammenarbeit", sagt Raoul Roßmann, Geschäftsführer bei ROSSMANN.

Kurzprofil ROSSMANN

Als Erfinder des Drogeriemarktes in Deutschland eröffnete Dirk Roßmann 1972 den ersten "Markt für Drogeriewaren" in Hannover. Heute zählt ROSSMANN (Firmensitz in Burgwedel bei Hannover) mit 34.000 Mitarbeitern und 2.233 Filialen in Deutschland, zu den größten Drogerieketten Europas (Stand 1/2021). Mit 23.000 Drogerieartikeln, davon 4.600 der 29 Eigenmarken, präsentiert ROSSMANN ein besonders umfangreiches Angebot, das sämtliche Bereiche des täglichen Lebens abdeckt. Seit 1999 finden Kunden das vielfältige Sortiment auch online. Das Angebot im Onlineshop - inkl. 2.700 Exklusivartikeln - und Informationen zu unterschiedlichen Themen sind bei den Kunden besonders beliebt. Des Weiteren legt ROSSMANN großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit. So arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, seine Produkte und Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Zudem wird das ökologische und soziale Engagement in allen Unternehmensbereichen weiter ausgebaut. Umsatz 2020 in Deutschland: 7,33 Milliarden Euro.

Kurzprofil RTG

Ca. 33 Milliarden Euro Außenumsatz Food & Non-Food machen die RTG zu einer der größten Handelskooperationen in Deutschland. Die zehn Handelsunternehmen der RTG mit insgesamt 150.000 Mitarbeitern vertreten bundesweit rund 432 SB-Warenhäuser und C+C Märkte, 836 Verbrauchermärkte, 2.233 Drogeriemärkte und 2.200 Supermärkte und Tankstellen. Die Partner der RTG versorgen täglich mit ihren Produkten eine Gesamtverkaufsfläche von weit über 5 Millionen Quadratmetern. Die Unternehmen sind an dem Joint Venture zu gleichen Teilen beteiligt. Weitere Informationen unter www.rtgroup.de.

Original-Content von: RTG Retail Trade Group GmbH, übermittelt durch news aktuell