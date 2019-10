Theater Arnstadt

Comedy-Musicalhit kommt nach Köln

Köln (ots)

"Nur noch schnell die Hochzeit retten" heißt das Comedy-Erfolgsmusical das vom Do 07. bis So 17.11.19 in der Volksbühne am Rudolfplatz in Köln gezeigt wird. In die witzige Handlung sind Songs der neuen deutschen Poeten wie Tim Bendzko, Revolverheld, Silly, Frida Gold eingebaut.

Die Hochzeit soll für Maike und Lars eigentlich der schönste Tag im Leben werden. Doch gerade als sich die beiden so richtig doll freuen kommen Pleiten, Pech und Pannen ins Spiel.

Da wird der Junggesellenabschied etwas zu feucht fröhlich - mit fatalen Auswirkungen bei Bräutigam und Trauzeugen am nächsten Morgen. Und die Mädels Runde am Vorabend wird zu einem echten Belastungstest für das Brautkleid und die Nerven der zukünftigen Ehefrau. Doch Maike wäre nicht Maike wenn sie mit Widrigkeiten wie verlorengegangenen Ringen, einem Pfarrer, der ständig vom Baby-Wunsch redet, Gästen, die in die falsche Kirche fahren und vielem mehr nicht doch noch klar käme um ihren "schönsten Tag im Leben" zu retten.

Erleben Sie im Rahmen des "Köln Comedy Festivals" jeweils um 19:30 Uhr (Sonntags um 17:30 Uhr) eine schwungvolle Komödie mit Livemusik, die mit aktuellen Hits und einem tollen Bühnenbild nach Köln kommt.

Eintrittskarten erhalten Sie bei allen Vorverkaufsstellen, in der Volksbühne am Rudolfplatz sowie per Telefon unter 0211 / 2801. Weitere Informationen auch im Internet unter www.theaterhits.de.

Original-Content von: Theater Arnstadt, übermittelt durch news aktuell