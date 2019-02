Theater Arnstadt

Musical-Weltpremiere: Romeo + Julia - auf den Flügeln der Liebe

Die Tragödie von William Shakespeare kennt wohl jeder: Romeo und Julia sind die Kinder zweier verfeindeter Familien aus Verona. Sie verlieben sich unsterblich ineinander, aber ihre Liebe steht unter keinem guten Stern. Am Freitag, den 15. März 2019 um 19:30 Uhr feiert die bekannteste Liebesgeschichte der Welt im Theater Arnstadt seine Weltpremiere als Musical "Romeo + Julia - auf den Flügeln der Liebe".

Modern, kurzweilig und trotz der ganzen Dramatik erfrischend - so erzählt das Musical "Romeo + Julia - auf den Flügeln der Liebe" von Adrew Robb (Buch) und Maximilian Reinhard (Musik und Liedtexte) diese Geschichte in einem romantischen Bühnenbild mit aufwendigen Deko-Elementen neu. Klassisch-traditionell zeichnet sich in der Inszenierung von Mario Zuber die Familie Capulet. Im Gegensatz dazu steht das Volk von Verona, sowie Romeo und seine Freunde, die freier und wilder sind. Aus einer kleinen Rauferei wird da schnell eine Auseinandersetzung die in einem großen Kampf endet.

Lassen Sie sich in diese neue musikalische Inszenierung des bekannten Stoffes hineinziehen, die auf der Version von Friedrich Wilhelm Gotter aus dem Jahre 1776 basiert und deren Ende überrascht.

Karten sind bundesweit bei allen Vorverkaufsstellen erhältlich sowie unter www.theater-arnstadt.de.

