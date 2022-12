FKi Diversity

New Way of Working-Konferenz "FKi Global Forum" erfolgreich beendet

München (ots)

Auf der digitalen Konferenz FKi Global Forum 2022 - Conference on the Evolution of Work diskutierten Experten aus der ganzen Welt die Implikationen neuer Arbeitsformen. Auf mehreren Panels und Breakout Session berichteten 27 Referent:innen über Erfahrungen und Strategien zum Thema New Way of Working. Darunter CEOs, Wissenschaftler:innen, sowie Diversity- und HR-Expert:innen, unter anderem aus Deutschland, Kanada und Japan. Insgesamt nahmen an der Konferenz mehr als 700 Fachbesucher teil.

Lilian Tschan, Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium sagte zu Eröffnung der Konferenz: "Veränderte Arbeitsformen und -welten erfordern eine Transformation der Arbeits- und Unternehmenskultur. Diese Veranstaltung steht für den internationalen Austausch und das Lernen von Best Practises."

Xavier Ros, Personalvorstand der AUDI AG, berichtete in seiner Keynote: "Bei Audi begegnen wir den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt mit innovativen Konzepten, die unseren Mitarbeitenden ein hohes Maß an Flexibilität ermöglichen. Dies ist auch Ausdruck unserer Unternehmenskultur, die stark von Vertrauen und Eigenverantwortung geprägt ist."

Ugur Erenoglu, Ugur Erenoglu, Leitender Direktor EUROCENTRAL, Mitglied der Regionalen Geschäftsführung der Dassault Systèmes Deutschland GmbH: "Diversität wird im internationalen Kontext längst über die geschlechterspezifische Vielfalt hinausgedacht, daher sollten wir auch in Deutschland die Möglichkeiten im Rahmen des being different dringend weiterentwickeln. Das gilt ebenso für die Struktur des Zusammenarbeitens zum Beispiel in der Produktion, in der Unternehmen angewiesen sind, für eine interdisziplinäre Kollegenschaft das kollaborative Arbeiten zu ermöglichen."

Barbara Lutz, Veranstalterin des Global Forums und geschäftsführende Gesellschafterin von FKi Diversity resümierte: "Beim New Way of Working gibt es kein Patentrezept. Daher sind der Austausch und die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene so elementar. Nur so werden sich die Herausforderungen der künftigen Arbeitswelten lösen können."

Das FKi Global Forum fand zum zweiten Mal statt, dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der AUDI AG. Im vergangenen Jahr stand der Umgang mit den Konsequenzen der Corona-Pandemie im Fokus: Flexibilisierung, Selbstorganisation und neue Führungsprinzipien. Weitere Informationen zur Konferenz: www.fki-diversity.com/global-forum

