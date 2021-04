Rokt

Beschleunigung der weltweiten Wachstumsziele: Rokt hat neue Personalleiterin

New York (ots/PRNewswire)

Die hochqualifizierte Personalexpertin Sarah Wilson wird Chief People Officer von Rokt

Rokt, der weltweit führende Anbieter von E-Commerce-Technologie, hat heute die Ernennung von Sarah Wilson zur Personalleiterin (Chief People Officer) bekannt gegeben. Wilson wird die Ausrichtung und Umsetzung der Personalstrategie von Rokt leiten. Dazu gehören Personalbeschaffung und Talentförderung, Leistungsmanagement und Integration am Arbeitsplatz. Wilson tritt ihre Stelle bei dem Unternehmen in einer spannenden Phase an: Rokt hat sich nach der kürzlich erfolgten Serie-D-Finanzierung in Höhe von 80 Mio. USD im vergangenen Oktober ehrgeizige Ziele in Bezug auf Personalbeschaffung und weltweites Wachstum gesetzt.

Vor ihrer Stelle bei Rokt leitete Sarah Wilson die Personalabteilung bei SmartRecruiters, einem HR-Technologie-Startup in der San Francisco Bay Area. Nachdem Wilson ihre Karriere in der Arbeitsvermittlung begonnen hatte, war sie 15 Jahre lang im Bereich Talentakquise und Personalmanagement tätig und beriet renommierte Marken bei der Personalbeschaffung. Sarah Wilson kann zahlreiche Erfolge bei der Bereitstellung unkonventioneller Business-First-Programme vorweisen, die Leistung, Engagement und Innovation fördern.

CEO Bruce Buchanan erklärte zu der Ernennung: "Wir freuen uns riesig, Sarah bei uns begrüßen zu dürfen. Sarah teilt unsere Werte in Bezug auf die Menschen: der Mensch im Mittelpunkt, Transparenz, Vielfalt und die Bedeutung einer guten Personalpolitik. Sie bringt das Know-how mit, das wir benötigen, um die Herausforderungen anzugehen, die mit unserem rasanten Wachstum einhergehen."

"Ich freue mich sehr auf meine Arbeit bei Rokt, einem Unternehmen, das wirklich an Talent als Wettbewerbsvorteil glaubt", so Wilson. "Ich freue mich darauf, meine Erfahrung zu nutzen, um das Potenzial unserer Mitarbeiter zu entfesseln und meinen Teil zum Aufbau der Unternehmenskultur von Rokt beizutragen."

Rokt investiert weiter in die Stärkung der Firmenleitung. Kurz vor Sarah Wilson war Hunter Yaw zum Chief Product Officer von Rokt ernannt worden. Rokt hat den E-Commerce in 16 Ländern durch maschinelles Lernen verändert, um den Verbrauchern individuelle und einschlägige Erfahrungen beim Online-Kauf zu ermöglichen und das verborgene Potenzial jedes Transaction Moment(TM) voll und ganz zu nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter rokt.com.

Weitere Informationen zu der Investition erhalten Sie bei press@rokt.com.

INFORMATIONEN ZU ROKT

Rokt ist der weltweit führende Anbieter von E-Commerce-Technologie und unterstützt den Transaction Moment(TM) erstklassiger Unternehmen wie Live Nation, Groupon, Staples, Lands 'End, Fanatics, GoDaddy, Vistaprint und HelloFresh. Das Ziel von Rokt: Den E-Commerce intelligenter, schneller und besser gestalten.

Durch seine proprietäre Technologie ermöglicht es Rokt seinen E-Commerce-Kunden, ihr Markenengagement zu steigern und neue Einnahmen im Transaction Moment(TM) zu erzielen. So können sie sich von der Konkurrenz abheben und jedem Kunden eine herausragende, individuelle Erfahrung bieten.

Das in Australien gegründete Unternehmen ist heute in den USA, Kanada, im Vereinigten Königreich, Irland, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Spanien, Australien, Neuseeland, Singapur und Japan tätig. Weitere Informationen finden Sie unter rokt.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1494717/Sarah_Wilson_Final_Headshots4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/570354/Rokt_Logo.jpg

Original-Content von: Rokt, übermittelt durch news aktuell