11880 Internet Services AG

Kölner Fairrank GmbH mit neuem Management

Eva Adelsgruber übernimmt die Interim-Unternehmensleitung

Köln (ots)

Eva Adelsgruber, 47, hat jetzt das Interim-Management der Kölner Online-Agentur Fairrank GmbH übernommen. Die Hauptaufgabe der erfahrenen Medienexpertin: Potenziale der Agentur sollen stärker wertgeschöpft und Basispfeiler für nachhaltiges Wachstum errichtet werden. Dafür will das Unternehmen auch eine Reihe interessanter Stellen neu besetzen.

Eva Adelsgruber hat in der Vergangenheit bereits in Konzernen wie der P7S1, Telefonica, Sky oder der Deutschen Telekom Transformationen in Marketing und Vertrieb erfolgreich umgesetzt und sie bei ihrer digitalen Wachstumsentwicklung begleitet. Die ProSiebenSat.1-Tochter 7Screen hat sie als Gründerin und CEO innerhalb eines Jahres zur Nummer 3 im Markt entwickelt. Zudem unterstützt sie ein internationales Industrieunternehmen bei dem Roll-Out seines Digital-Out-of-Home-Vermarktungsnetzes und begleitet High Tech Start-Ups bei ihrem Markteintritt.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Spannend ist für mich insbesondere, die Entwicklungspotenziale in der Fairrank GmbH zu heben und das Unternehmen neu aufzustellen. Dabei ist die größte Herausforderung nicht nur die Stabilisierung und Optimierung des laufenden Geschäfts, sondern parallel auch neue Wachstumspfeiler zu errichten und die Positionierung der Fairrank GmbH im Markt zu schärfen", so Eva Adelsgruber.

Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG und Muttergesellschaft der Fairrank GmbH: "Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Medienwelt und im Aufbau von Unternehmen ist Eva Adelsgruber die ideale Besetzung für die Leitung der Fairrank GmbH. Wir freuen uns sehr, dass wir sie an Bord haben, damit die Agentur so aufgestellt wird, dass sie den ständig wachsenden Anforderungen des Marktes und der Kunden langfristig gerecht wird."

Fairrank unterstützt Unternehmen mittlerer Größe aller Branchen dabei, ihr Angebot effizient online zu vermarkten. Zum Kernangebot gehören eine intelligente Suchmaschinen-Vermarktung, Performance Marketing ebenso wie klassische Webentwicklung und Social Media-Strategien. "Das Besondere ist der Boutique-Charakter der Agentur. Wir schneidern Lösungen individuell auf die Bedürfnisse und Ansprüche der Kunden zu. Insbesondere bei mittelständischen Unternehmen mit komplexen B2B-Transaktionen sehen wir ein großes Potenzial, sie bei der Digitalisierung ihrer Vertriebsprozesse eine Transformationsstufe weiterzuführen. Dabei gilt es, durch Einbezug seines Marketing & Sales-Ecosytems, einer Experten-Betreuung und eines transparenten Reportings den monetären Nutzen für den Kunden so transparent wie möglich zu machen," so Eva Adelsgruber.

Die Fairrank GmbH mit Sitz in Köln ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten 11880 Solutions AG mit Hauptsitz in Essen. Seit 25 Jahren vermitteln die Telefonauskunft 11880 und das Online-Branchenbuch 11880.com Verbraucher schnell und zuverlässig an Privatpersonen oder Unternehmen in ganz Deutschland. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nutzen 11880.com mit mehr als 20 Fachportalen der wichtigsten Branchen zur Vermarktung ihres Angebots. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über Homepages bis hin zu Suchmaschinenwerbung bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten zur Erhöhung der Online-Sichtbarkeit von KMU. Ergänzt wird das Angebot um einen Sekretariatsservice, Call Center-Dienstleistungen für größere Unternehmen, das Jobportal wirfindendeinenJOB.de und werkenntdenBESTEN.de, die Suchmaschine für Online-Bewertungen.

Original-Content von: 11880 Internet Services AG, übermittelt durch news aktuell