Bock, bei uns zu arbeiten? - Auf wirfindendeinenJOB.de wird der Spieß umgedreht und Arbeitgeber bewerben sich bei Jobsuchenden

Essen (ots)

Anmoderationsvorschlag:

So eine Jobsuche kostet ja immer viel Zeit und Nerven: Erst die unzähligen Jobbörsen durchforsten, dann die Bewerbungsunterlagen auf den neuesten Stand bringen und abschicken - und am Ende ist oft alles für die Katz, weil man nur eine nichtssagende Absage bekommt. Wer darauf keinen Bock mehr hat, kann den Spieß dank wirfindendeinenJOB.de aber jetzt einfach umdrehen und Arbeitgeber bei sich bewerben lassen. Wie es genau geht, verrät Ihnen Jessica Martin.

Sprecherin: Auf wirfindendeinenJOB.de gibt's über eine Million offene Jobangebote zu rund 250 Ausbildungsberufen der verschiedensten Branchen:

O-Ton 1 (Dirk Amtsberg, 11 Sek.): "Es war uns ganz wichtig dass es keine Zeitarbeitsfirmen sind, sondern echte kleine und mittelständische Firmen. Ärzte oder Anwälte finden zurzeit über unsere Plattform noch nicht ihr Glück. Wir arbeiten aber daran, dass das in Zukunft auch möglich sein wird."

Sprecherin: Sagt Dirk Amtsberg von der 11880 Internet Services AG und erklärt, wie das Ganze funktioniert.

O-Ton 2 (Dirk Amtsberg, 20 Sek.): "Sie gehen einfach auf unser neues Jobportal www.wirfindendeinenJOB.de und geben dort einfach ein, welchen Job Sie suchen und wo. Also zum Beispiel als Maler in Köln im Umkreis von 10 Kilometern, je nachdem, wie weit sie letztendlich fahren wollen. Und als zweiten Schritt geben Sie dann Ihr Kurzprofil an - und schon bekommen Sie kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven Jobmarkt."

Sprecherin: Für das Kurzprofil sind übrigens nur Vor- und Nachname, Berufserfahrung, Schulabschluss sowie E-Mail-Adresse und Telefonnummer erforderlich

O-Ton 3 (Dirk Amtsberg, 22 Sek.): "Und das ist natürlich dann in der Regel in weniger als einer Minute erledigt. Wir wählen mit diesen Informationen dann passende Firmen in der Nähe des Jobsuchenden aus und schlagen ihm diese vor. Der Jobsuchende kann dann noch einmal die Firmen abwählen - wobei die meisten einfach alle vorgeschlagenen Firmen anschreiben wollen - und wir senden dann sein Kurzprofil an diese Firmen. Und wenn eine Firma Interesse hat, gibt´s schon bald eine Mail vom vielleicht zukünftigen Arbeitgeber."

Sprecherin: Die Jobsuchenden können danach entscheiden, wie sie mit den eingegangenen Angeboten weiter verfahren wollen.

O-Ton 4 (Dirk Amtsberg, 19 Sek.): "Da kann man sich dann persönlich kennenlernen und schauen, ob man zueinander passt und in Zukunft miteinander arbeiten möchte oder nicht. Vorteile dieses völlig neuen Vermittlungsansatzes sind: Er ist erst mal komplett kostenlos für denjenigen, der sucht, er ist unverbindlich, man behält jederzeit die volle Kontrolle über seine persönlichen Daten und spart, das ist, glaube ich, das Wesentlichste, bei der Jobsuche ganz viel Zeit und Nerven."

Abmoderationsvorschlag:

Probieren Sie es doch einfach mal aus und lassen Sie sich kostenlos und unverbindlich über wirfindendeinenJOB.de Ihren Wünschen entsprechende Jobangebote mailen.

