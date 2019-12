11880 Internet Services AG

11880 Solutions AG gewinnt neuen Kunden im Call Center-Drittgeschäft

Die VBS Hobby Service GmbH vertraut bei Kundenanrufen auf erfahrene 11880-Mitarbeiter

Die 11880 Solutions AG hat jetzt in ihrem Geschäftsbereich telefonischer Dienstleistungen einen neuen Kunden gewonnen: VBS Hobby, einer der größten europäischen Spezialversender für Bastel- und Kreativmaterial, vertraut seinen Kundenservice nun der 11880 Solutions AG an. Gerade im aktuellen Vorweihnachtsgeschäft ist der Servicebedarf besonders hoch.

"Wir freuen uns sehr, dass VBS Hobby auf unsere Expertise setzt. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung am Telefon sind wir ein kompetenter und zuverlässiger Partner für die Beantwortung sämtlicher Kundenwünsche", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Mit VBS haben wir einen weiteren spannenden Kunden in unserem Call Center-Drittgeschäft hinzugewonnen."

VBS Hobby ist ein Inhaber-geführtes Familienunternehmen mit Sitz in Verden an der Aller. Der Multichannel-Anbieter, der in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich tätig ist, beliefert rund 750.000 Kunden in ganz Europa mit Bastelmaterial, Werkzeugen, Handarbeitsartikeln und Dekorations-Accessoires für die kreative Weiterverarbeitung. Das Portfolio umfasst mehr als 16.000 Produkte.

Die Mitarbeiter in den 11880-Call Centern bieten seit mehr als zwei Jahrzehnten einen hervorragenden Auskunftsdienst für aktuelle Telefonnummern und eine Vielzahl von alltäglichen Zusatzservices. Zusätzlich übernehmen die versierten Mitarbeiter auch telefonische Dienstleistungen für andere Unternehmen, die ihren Kundenservice in professionelle Hände legen möchten.

Über die 11880 Solutions AG

Seit 1996 Jahren vermitteln die Telefonauskunft 11880* und das Online-Branchenbuch 11880.com Verbraucher schnell und zuverlässig an Privatpersonen oder Unternehmen in ganz Deutschland. Kleine und mittlere Unternehmen nutzen 11880.com mit mehr als 20 Fachportalen der wichtigsten Branchen zur Vermarktung ihres Angebots. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über Homepages bis hin zu Suchmaschinenwerbung bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten zur Erhöhung der Online-Sichtbarkeit von KMU. Ergänzt wird das Angebot um einen Sekretariatsservice, das Jobportal wirfindendeinenJOB.de und das werkenntdenBESTEN.de-Paket zum effektiven Management von Online-Bewertungen. Der Hauptsitz der börsennotierten Gesellschaft 11880 Solutions AG ist in Essen.

* 1,99 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können ggf. abweichen. Preis einer SMS-Anfrage 1,99 EUR (VF D2 Anteil 0,12 EUR) im Inland

