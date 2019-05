11880 Internet Services AG

11880.com gewinnt den Breakout Star Award von Microsoft

Essen (ots)

Ehrung für die herausragende und stärkste Entwicklung im Microsoft Advertising Network

Microsoft prämiert die 11880 Internet Services AG, einer der größten deutschen Anbieter für regionale Werbung, mit einem begehrten Microsoft Advertising Channel Partner Award.

Am Dienstag, den 30. April 2019, fand in Seattle/USA die Verleihung der Microsoft Advertising Channel Partner Awards von Microsoft statt. Thomas Dörner, General Manager Sales & Customer Services bei der 11880 Internet Services AG, und Wolfgang Eggert, Head of Production & SEM bei der 11880 Internet Services AG, durften als geladene Gäste den Microsoft Advertising Channel Partner Award in der Kategorie "Advertising European Breakout Star Award" entgegennehmen.

Jedes Jahr erhält der Partner, der die stärkste Entwicklung im Microsoft Advertising Network macht, den Breakout Star Award. Die Jury wählt einen Shooting-Star mit inspirierenden Denk- und Geschäftslösungen sowie dem ehrgeizigsten Ansatz, um Top-Ergebnisse zu erzielen. "Innerhalb von wenigen Monaten ist es uns mit viel Einsatz und einer hohen Beratungsqualität gelungen, durch unsere Ergebnisse zum Microsoft Advertising Elite Partner aufzusteigen", erklärt Thomas Dörner. "Wir freuen uns daher sehr, dass Microsoft unser Engagement und unsere Leistung mit diesem Award anerkennt."

"Das 11880.com Team hat diesen Award mehr als verdient", betont Daniel Trost, Manager Partner Development DACH & Nordics bei Microsoft. "Es ist eine wahre Erfolgsgeschichte mit dem Titel 'From Zero to Hero'. Gleich zu Beginn hat das Team enorm viel Einsatz gezeigt: Es hat an allen Veranstaltungen aktiv teilgenommen und dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter hervorragend in die Themen rundum Microsoft Search Advertising eingeführt werden und durch kreative Aktionen stets ein hohes Engagement-Level haben."

Mit den Microsoft Advertising Channel Partner Awards wird die herausragende, kreative, effektive und leidenschaftliche Arbeit von Personen, Teams und Channel-Partnern, die mit Microsoft Advertising in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum zusammenarbeiten, gewürdigt und belohnt.

"Dank der vertrauensvollen Kooperation mit Microsoft können wir die Werbebudgets unserer Kunden, in der Regel KMUs, optimal über mehrere Kanäle aussteuern", kommentiert Dörner die Partnerschaft. "Suchmaschinenmarketing trägt zur effizienten Online-Vermarktung unserer Kunden bei und stellt daher ein wichtiges Zukunftsgeschäft von uns dar."

Seit Mai 2018 können 11880.com-Kunden dort ihre Anzeigen schalten, wo ihre Zielgruppe sucht. Denn sowohl das Schalten von Microsoft Advertising (vormals Bing Ads) und Google Ads als auch eine intelligente Kombination der Suchmaschinenwerbung im Google- und Microsoft Advertising-Suchmaschinennetzwerk ist seitdem möglich. Detaillierte Informationen über das Suchmaschinenmarketing-Angebot der 11880 Internet Services AG sind unter https://unternehmen.11880.com/suchmaschinenmarketing zu finden.

Über 11880 Internet Services AG

Die 11880 Internet Services AG bietet mit ihrem Online-Branchenbuch 11880.com und der gleichnamigen App gezielte Informationen zu Anbietern in Deutschland. Über branchenspezifische Fachportale bringt 11880.com Verbraucher und Anbieter schnell und effizient zusammen. Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die 11880.com und die dazu gehörigen Fachportale zur Vermarktung ihres Angebots, um Kunden ohne Streuverluste zu erreichen. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über professionelle Homepages bis hin zu Suchmaschinenwerbung bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten. Ergänzt wird das Online-Angebot um einen Sekretariatsservice, der insbesondere von Kleinunternehmen ohne Back Office genutzt wird. Mit dem Bewertungsportal werkenntdenBESTEN.de bietet die 11880 Internet Services AG Unternehmern eine einzigartige Möglichkeit des effektiven Managements von Online-Bewertungen. Die 11880 Internet Services AG gehört zur börsennotierten Muttergesellschaft 11880 Solutions AG, deren Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten in Essen, Neubrandenburg und Rostock. Weitere Informationen sind unter https://unternehmen.11880.com/online-marketing zu finden.

