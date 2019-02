Die 11880 Internet Services AG bietet ab sofort Jobanzeigen

11880 Internet Services AG

Die 11880 Internet Services AG, einer der größten deutschen Anbieter für regionale Werbung, bietet Unternehmen ab sofort die Möglichkeit, Jobanzeigen auf seinen zahlreichen Online-Portalen zu inserieren.

Mit der Jobanzeige können insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen auf dem Branchenportal 11880.com, dem Bewertungsportal werkenntdenBESTEN.de sowie den 11880.com-Fachportalen auf ihren Bedarf an Aushilfs- und Fachkräften aufmerksam machen. Die Jobanzeige, die von der 11880.com professionell erstellt wird, erscheint im Firmeneintrag des mitarbeitersuchenden Unternehmens. Zudem profitieren die Unternehmen von der Vermittlung geeigneter Bewerber, die die 11880 Internet Services AG über ihr Jobportal wirfindendeinenjob.de gewinnt.

"Nach unseren Recherchen sind nur 30 Prozent der offenen Stellenanzeigen auf den herkömmlichen Jobbörsen zu finden", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Viele kleine und mittelständische Unternehmen schreiben freie Stellen auf ihren Webseiten aus. Einige Stellen sind jedoch weder auf Jobbörsen noch auf Firmenwebseiten zu finden. Vielen Betrieben ist das Erstellen und Inserieren schlichtweg zu kosten- und zeitintensiv. Mit unseren Jobanzeigen bieten wir Unternehmen jetzt eine attraktive Möglichkeit, sich als Arbeitgeber einer großen Anzahl an potenziellen Bewerbern zu präsentieren."

Die Jobanzeige ist ein Feature des 11880.com Werbe-Eintrags und kostet 29 Euro pro Monat. Weitere Informationen sind erhältlich unter http://ots.de/Yx9Ahj.

Über 11880 Solutions AG

Die 11880 Solutions AG bietet mit ihrer Telefonauskunft unter der Nummer 11880* persönliche Untersstützung und mit ihrem Online-Branchenbuch 11880.com und der gleichnamigen App gezielte Informationen zu Anbietern in Deutschland. Über branchenspezifische Fachportale bringt 11880.com Verbraucher und Anbieter schnell und effizient zusammen. Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die 11880.com und die dazu gehörigen Fachportale zur Vermarktung ihres Angebots, um Kunden ohne Streuverluste zu erreichen. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über professionelle Homepages bis hin zu Suchmaschinenwerbung bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten. Ergänzt wird das Online-Angebot um einen Sekretariatsservice, der insbesondere von Kleinunternehmen ohne Back Office genutzt wird. Mit dem Bewertungsportal werkenntdenBESTEN.de bietet die 11880 Solutions AG Unternehmern eine einzigartige Möglichkeit des effektiven Managements von Online-Bewertungen. Sowohl die Telefonauskunft 11880* als auch die digitale Tochtergesellschaft 11880 Internet Services AG gehören zur börsennotierten Muttergesellschaft 11880 Solutions AG, deren Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten in Essen, Neubrandenburg und Rostock.

* 1,99 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können ggf. abweichen. Preis einer SMS-Anfrage 1,99 EUR (VF D2 Anteil 0,12 EUR) im Inland

