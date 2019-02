11880 Internet Services AG

Die 11880 Internet Services AG erfindet die Jobsuche neu: wirfindendeinenjob.de bringt Jobsuchende und Arbeitgeber zusammen

Die 11880 Internet Services AG, einer der größten deutschen Anbieter für regionale Werbung, startet mit wirfindendeinenjob.de das erste Vermittlungsportal für Jobsuchende in Deutschland. Anders als bei herkömmlichen Jobbörsen bewerben sich Arbeitssuchende nicht auf konkrete Stellenausschreibungen, sondern bewerben sich über wirfindendeinenjob.de anhand eines kurzen Profils bei allen relevanten Firmen in ihrer Region.

Die Recherche nach relevanten Jobangeboten und das Schreiben unzähliger Bewerbungen gehören ab sofort der Vergangenheit an. Auf wirfindendeinenjob.de erstellen Jobsuchende mit geringem Aufwand ein Jobgesuch, das an alle potenziellen Arbeitgeber in einer vordefinierten Region vermittelt wird.

"Knapp 70 Prozent der vakanten Stellen in Branchen wie der Gastronomie oder dem Handwerk sind nicht in Jobbörsen ausgeschrieben, sondern finden sich lediglich auf den Webseiten der entsprechenden Unternehmen," erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Mit wirfindendeinenjob.de helfen wir Jobsuchenden, sich auch auf diesen sogenannten verdeckten Stellenmarkt zu bewerben und einfach und schnell mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu treten."

Im Vergleich zu den herkömmlichen Jobbörsen kennt die 11880 Internet Services AG als Betreiber des Online-Branchenportals und zahlreichen Fachportalen weitaus mehr kleine und mittelständische Unternehmen. Die Bewerbungen, die über wirfindendeinenjob.de eingehen, kann die 11880 Internet Services AG daher zielgerichtet an mitarbeitersuchende Unternehmen vermitteln.

Das Erstellen eines Jobgesuchs und der Vermittlungsservice von wirfindendeinenjob.de sind für Nutzer kostenlos und unverbindlich. Die Jobsuchenden bleiben während des Vermittlungsprozesses anonym. Erst nach Zustimmung des Jobsuchenden werden die vollständigen Kontaktinformationen an interessierte Unternehmen weitergeleitet.

Über 11880 Solutions AG

Die 11880 Solutions AG bietet mit ihrer Telefonauskunft unter der Nummer 11880* persönliche Unterstützung und mit ihrem Online-Branchenbuch 11880.com und der gleichnamigen App gezielte Informationen zu Anbietern in Deutschland. Über branchenspezifische Fachportale bringt 11880.com Verbraucher und Anbieter schnell und effizient zusammen. Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die 11880.com und die dazu gehörigen Fachportale zur Vermarktung ihres Angebots, um Kunden ohne Streuverluste zu erreichen. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über professionelle Homepages bis hin zu Suchmaschinenwerbung bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten. Ergänzt wird das Online-Angebot um einen Sekretariatsservice, der insbesondere von Kleinunternehmen ohne Back Office genutzt wird. Mit dem Bewertungsportal werkenntdenBESTEN.de bietet die 11880 Solutions AG Unternehmern eine einzigartige Möglichkeit des effektiven Managements von Online-Bewertungen. Sowohl die Telefonauskunft 11880* als auch die digitale Tochtergesellschaft 11880 Internet Services AG gehören zur börsennotierten Muttergesellschaft 11880 Solutions AG, deren Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten in Essen, Neubrandenburg und Rostock.

* 1,99 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können ggf. abweichen. Preis einer SMS-Anfrage 1,99 EUR (VF D2 Anteil 0,12 EUR) im Inland

