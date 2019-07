City of Qingdao

Qingdao schärft sein Profil als internationales Zentrum für Vermögensverwaltung

Das Qingdao - China Wealth Forum 2019 mit dem Informationsbüro der Regierung von Qingdao als Mitorganisator fand am 6. und 7. Juli im Shangri-La Hotel in Qingdao statt. Die fünfte Ausgabe des Forums ist ein wichtiges Event auf hoher Ebene inner- und außerhalb Chinas. Die Teilnehmer führten eingehende Diskussionen darüber, wie sich das Profil der Stadt als Destination für Vermögensverwaltung schärfen lässt. In Präsentationen wurden Entscheidungen während des Wandels von Qingdao in ein Finanzzentrum dargelegt.

Qingdao liegt strategisch günstig an der Südseite der Shandong-Halbinsel mit Orientierung zum Gelben Meer und Pazifik. Es ist einer der ersten Seehäfen Chinas, die sich dem Handel mit dem Rest der Welt geöffnet haben. Heute ist es eine der wichtigsten Küstenstädte des Landes und bekannt für seine vielen Touristenattraktionen, einen internationalen Hafen und seinen historischen und kulturellen Reichtum. Darüber hinaus ist Qingdao der Sitz der von der chinesischen Regierung etablierten Pilotzone für umfangreiche Finanzreform mit Fokus auf Vermögensverwaltung. Als aufstrebendes Finanzzentrum rangiert die Stadt auf Platz 29 der Global Financial Centers-Liste. Qingdao hat einen anderen Weg als andere chinesische Küstenmetropolen eingeschlagen und treibt einerseits seinen Wandel zu einem Finanzzentrum voran, während es sich als bevorzugte Destination für Vermögensverwaltung positioniert.

In Qingdao laufen derzeit verschiedene Pilotprojekte und andere Experimente, beispielsweise Qualified Foreign Limited Partners (QFLPs), erweiterte zentralisierte Verwaltung ausländischer Fonds multinationaler Konzerne, voll lizenzierte Joint-Venture-Wertpapierhäuser und weitere innovative Konzepte. Das Land hat auch mit der versuchsweisen Kreditvergabe auf Yuan lautender Gelder von südkoreanischen Banken begonnen. Ein Unternehmen mit Sitz in Qingdao war landesweit das Erste, das an der China Europe International Exchange (CEINEX) notiert wurde. Mit der Erfahrung aus diesen revolutionären und innovativen Experimenten wurden in ganz China erfolgreiche Vorhaben auf den Weg gebracht.

Qingdao hat auch verschiedene ambitionierte Strategieprogramme aufgelegt, um den Finanzsektor zu stimulieren und Fachkräfte anzuwerben. Auf einer Fläche von 7,5 Millionen Quadratmetern sind in Qingdao Jinjialing Financial City Finanzeinrichtungen und Servicestützpunkte entstanden. In der geplanten 23,7-Quadratkilometer-Zone haben sich bereits mehr als 800 Finanzunternehmen angesiedelt. Im Mai wurde in der Stadt die China (Qingdao) Venture Capital Conference 2019 erfolgreich abgehalten. Dort traf Qingdao einige wichtige Richtlinienentscheidungen, um günstige Rahmenbedingungen zu schaffen und sich als attraktive Destination für Startups und Risikokapitalgesellschaften aus aller Welt zu positionieren.

Was die Ressourcenaggregation angeht, so sind in Qingdao Chinas erste zu einhundert Prozent aus ausländischem Kapital bestehende Vermögensverwaltungsgesellschaft und die ersten spezialisierten Depotbanken sowie weitere Vermögensverwaltungsorganisationen entstanden. Bis heute haben sich 34 ausländische Finanzinstitute in der Stadt niedergelassen, darunter Deutsche Bank und DBS Bank. Darüber hinaus war die Partnerschaft mit dem Chartered Institute for Securities & Investment überaus erfolgreich, um qualifizierte Fachkräfte mit internationaler Erfahrung auszubilden.

Um Kollaboration und Austausch zu stimulieren, hat Qingdao Absichtserklärungen unterzeichnet, aus denen strategische Partnerschaften mit den Stammhäusern von 25 Finanzinstituten hervorgegangen sind. Derzeit laufen auch Gespräche mit den Stammhäusern von mehr als 100 weiteren derartigen Firmen. Im Bereich Vermögensverwaltung werden die Beziehungen mit Schwergewichten des Finanzsektors in GB, Singapur und der Schweiz und weiteren entwickelte Märkten weiter vertieft. Die Stadt veranstaltet auch zahlreiche Events mit Fokus auf Vermögensverwaltung in Form von Foren, Seminaren und Expos.

