Qingdao ist auf dem besten Weg, sich als fest als attraktives Oberzentrum mit Meeresbezug zu etablieren

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Qingdao, eine Großstadt an der Ostküste der chinesischen Provinz Shandong, wird vom 9. bis 10. Mai 2019 die Global Venture Capital Conference 2019 ausrichten. Auf dieser größten Veranstaltung ihrer Art werden sich Investment-Veteranen und Entscheidungsträger aus China und dem Ausland treffen, um Qingdao in einen internationalen Venture Capital-Hub zu transformieren. Die Stadt hat, zusätzlich zur Etablierung eines VC-Dachfonds, eine Reihe von ehrgeizigen und förderlichen Maßnahmen in Planung, um die Entwicklung des Sektors voranzutreiben.

Die Konferenz ist Teil der aktuellen Bestrebungen, Qingdao als attraktives Oberzentrum am Meer zu positionieren. Standortvorteile wie eine umfassende Forschungs- und Entwicklungsplattform in den Meereswissenschaften, die belegte Stärke in meeresaffinen Technologien und der Pool an technischen Talenten haben dazu beigetragen, dass Qingdao im schnell wachsenden maritimen Sektor nicht nur Schritt halten, sondern in mehreren Segmenten sogar eine Führungsrolle übernehmen konnte. Die Stadt trägt zu einem wachsenden Fundus an Wissen "Made in China" bei, und leistet kontinuierlich ihren Beitrag zur Transformation der meeresbasierten Industriezweige und der vom Meer abhängigen Branchen. Qingdao setzt auf die Entwicklung einer Meereswirtschaft auf Basis fortschrittlicher Technologien, hat die Prävention der Gewässerverschmutzung und die Aufbereitung intensiviert und engagiert sich für den Schutz der biologischen Vielfalt der Meere, die mehr Menschen zu Gute kommen sollen.

Die häufig mit Romantik assoziierte Nähe des Ozeans war ein Schlüsselfaktor bei die Umwandlung der Stadt in ein angesagtes Zentrum für multikulturelle Integration, innovative Ideen und Spitzentechnologien. Die Kombination von Film- und Mode-Events, Bierfestivals, Dudelsackmusik und Kunst, Segelsport und Marathonwettbewerben hat Qingdao zu einer lebendigen, aufgeschlossenen, zukunftsorientierten und attraktiven Drehscheibe gemacht. Mit der Ausrichtung des SCO Qingdao Summit hat Qingdao seine Rolle als nicht nur kultureller Hot-Spot, sondern auch als Zentrum, das bei der technischen Integration und als Vordenker in Sachen Innovation an vorderster Front steht, weiter ausgebaut.

