Qingdao: Durch den Bau einer berühmten Seestadt und Modehauptstadt können immer mehr Menschen die Vorteile des Ozeans gemeinsam genießen

Im April 2019 fokussieren sich die Menschen auf der ganzen Welt erneut auf Qingdao. Qingdao ist eine internationale berühmte Seestadt und feierte dieses Jahr den 70. Jahrestag der Gründung der Volksmarine. Im Rhythmus der Zeit hat Qingdao eine neue Reise zur Entwicklung des Ozeans unternommen.

Die Vorteile der innovativen Ressourcen von Qingdao Ozean Technology sind herausragend. In der Stadt gibt es 26 Meeresforschungsinstitute, was 19% der nationalen Gesamtsumme entspricht, und 34 der wichtigsten Laboratorien und technischen Forschungszentren der Stadt befinden sich über der Ministerialebene und machen 33% des Landes aus, etwa 28% der in diesem Bereich tätigen Vollzeit-Akademiker des Landes arbeiten hier, diese alle drei Kriterien stehen im Land an erster Stelle. Das Marine Pilot National Laboratory, der National Deep Sea Base, das National Marine Equipment Quality Testing Center und das Marine Science Research Center der Chinesischen Akademie haben Qingdao die Möglichkeit gegeben, über eine einzigartige technische Unterstützung zu verfügen und sich zu einer Talentbasis zu entwickeln, nach und nach erkannte er die weltweit führende Position in vielen Bereichen der Meereswissenschaft und -technologie und trug gleichzeitig zur "chinesischen Weisheit" bei.

Im Jahr 2018 erreichte die gesamte Meeresproduktion von Qingdao 332,7 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 15,6% gegenüber dem Vorjahr, was 27,7% des BIP entspricht. Die Meereswirtschaft von Qingdao dringt auch rasch in viele andere Branchen ein, beispielsweise in den Bereichen Fertigung, Fischerei, Medizin, Technologie, Dienstleistungen, Bildung usw., dies hat zu einer neuen Situation in der parallelen Entwicklung der traditionellen Marineindustrie wie Seetransport, Offshore-Ausrüstung, Küstentourismus usw. und der modernen Marineindustrie wie Marine Biomedizin, Dienstleistungen und neue Materialien rund um das Meer usw. geführt.

Die Schaffung einer maritimen Kulturmarke und einer berühmten Küstenstadt für den Kulturtourismus ist das unablässige Streben der Menschen von Qingdao. Im Laufe der Jahre hat Qingdao seinen Fokus auf die Meeresökologie verstärkt und alles unternommen, um die Ozeane zu schützen, dadurch passen die Blaue Wirtschaft und ökologischer Schutz sehr gut zusammen. Vor nicht allzu langer Zeit hat das Umweltbüro von Qingdao einen Bericht herausgegeben: Das Gebiet mit guter Wasserqualität in der Jiaozhou-Bucht machte 73,7% der Gesamtfläche aus, was ein Anstieg von 10,3 Prozentpunkten gegenüber fünf Jahren ist.

