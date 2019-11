Klaus Tschira Stiftung

Heilende Klassenzimmer

Klaus Tschira Stiftung und International Rescue Committee setzen Pilotprojekt an Berufsschulen in der Rhein-Neckar-Region um

Heidelberg (ots)

Neues Land, neue Sprache, neue Schule, und dann noch Erfahrungen von der Flucht nach Deutschland oder dem Krieg im Heimatland verarbeiten. Das sind enorme Herausforderungen für geflüchtete Jugendliche - und für ihre Lehrkräfte. "Healing Classrooms" (auf Deutsch "heilende Klassenzimmer") heißt deshalb ein 2018 in der Metropolregion Rhein-Neckar an Berufsschulen gestartetes Programm von International Rescue Committee (IRC). "Ich war sofort begeistert von diesem Ansatz. Uns liegt zum einen die Förderung von geflüchteten Schülerinnen und Schülern sehr am Herzen und zum anderen unterstützen wir damit die Lehrkräfte an Berufsschulen. Eine Berufsgruppe, die manchmal zu wenig Beachtung erhält", sagt Beate Spiegel, Geschäftsführerin der Klaus Tschira Stiftung, die Healing Classrooms in der Rhein-Neckar-Region ermöglicht.

Das Konzept der Healing Classrooms basiert auf 30 Jahren Erfahrung der humanitären Hilfsorganisation IRC in der Bildungsarbeit und wird seit 2017 auf den deutschen Kontext angepasst und übertragen. Es lässt das "Klassenzimmer" zu einem sicheren, vertrauten Ort für Kinder und Jugendliche werden, um ihren Stress zu reduzieren, zu lernen und eigenverantwortlich an der Gesellschaft teilzuhaben.

Healing Classrooms geht dabei besonders auf stabilisierende Faktoren wie beispielsweise das Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler ein und gibt den pädagogischen Fachkräften konkrete Übungen zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen an die Hand. Ob Konflikt- und Beziehungsfähigkeit, Gefühlsregulierung, Beharrlichkeit oder auch Konzentrationsfähigkeit - das alles brauchen die Schülerinnen und Schüler beim Lernen und in der Welt außerhalb der Schule.

"Wir unterstützen Lehrkräfte, indem wir konkrete Übungen und Unterrichtsansätze vermitteln. Das ist wichtig für Kinder und Jugendliche, die dauerhaften Stress erfahren haben, der ihre Stärken überschatten kann und ihnen das Lernen erschwert", erklärt Lisa Küchenhoff, Programmleiterin Bildung bei IRC in Deutschland.

"Pädagoginnen und Pädagogen sind nicht darauf vorbereitet mit dieser neuen Zielgruppe zu arbeiten", sagt Andrea Schlechter. "Da ist es ganz wichtig, Hilfestellung zu bekommen und zu geben", betont die Lehrerin an der Mannheimer Justus-Liebig-Schule und Teilnehmerin am Healing-Classrooms-Projekt. Schulleiterin Marianne Sienknecht ist es besonders wichtig, dass es dabei nicht nur um das Erlernen von Methoden geht. Die Lehrerinnen und Lehrer erhalten praktische und schnell umsetzbare Unterstützung, wie sie ein stabilisierendes Umfeld für ihre Schülerinnen und Schüler schaffen. Denn, so weiß die Rektorin der Justus-Liebig-Schule, sonst ist an konzentriertes Lernen gar nicht zu denken.

Link zum Video über das Pilotprojekt: http://ots.de/DcoYdu

Zum Hintergrund:

Die Klaus Tschira Stiftung

Der Physiker und SAP-Mitgründer Klaus Tschira (1940 - 2015) rief 1995 mit privaten Mitteln die Klaus Tschira Stiftung (KTS) ins Leben. Heute gehört die KTS zu den großen Stiftungen Europas. Sie fördert Naturwissenschaften, Mathematik sowie Informatik und möchte zur Wertschätzung dieser Fächer beitragen. Die Unterstützung der Klaus Tschira Stiftung spiegelt sich in den drei Bereichen Bildung, Forschung und Wissenschaftskommunikation wider. Besonderen Wert legt sie dabei auf neue Formen der Vermittlung und Einordnung wissenschaftlicher Themen. Die KTS ist bundesweit tätig in Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und eigenen Instituten. Für die Verwirklichung all dieser Ziele engagieren sich seit mehr als 20 Jahren Menschen innerhalb und außerhalb der Klaus Tschira Stiftung.

www.klaus-tschira-stiftung.de

International Rescue Committee

Die humanitäre Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) steht von Krieg und Krisen betroffenen Menschen zur Seite, um ihr Überleben und den Wiederaufbau ihrer Existenz zu sichern. Auf Initiative von Albert Einstein 1933 gegründet, ist IRC heute in über 40 Ländern mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden aktiv. In Deutschland liegt der Schwerpunkt auf der Bildung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen, der Förderung der Teilhabe von besonders schutzbedürftigen Geflüchteten sowie deren wirtschaftliche Integration durch Beschäftigung und finanzielle Unabhängigkeit. www.IRCDeutschland.de

Pressekontakt:

IRC:

Cathrine Schweikardt

Leitung Kommunikation

International Rescue Committee (IRC) Deutschland

Telefon: +49 (0)176 3457 1264 E-Mail: cathrine.schweikardt@rescue.org

www.IRCDeutschland.de/bildung





KTS:

Kirsten Baumbusch

Medien und Kommunikation

Klaus Tschira Stiftung

Telefon: +49 6221 533 177

E-Mail: kirsten.baumbusch@klaus-tschira-stiftung.de

www.klaus-tschira-stiftung.de

Original-Content von: Klaus Tschira Stiftung, übermittelt durch news aktuell