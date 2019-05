4D Pharma PLC

4D kündigt Teilnahme an Neuro4D-Konferenz in Frankfurt in Deutschland an

Leeds, England (ots/PRNewswire)

Das Pharmaunternehmen 4d pharma plc (AIM: DDDD), das an der Spitze der Entwicklung von Live Biotherapeutics steht, gibt heute seine Teilnahme an der Neuro4D-Konferenz in Frankfurt in Deutschland am 13. und 14. Mai 2019 bekannt.

Das Forschungs- und Entwicklungsteam von 4D wird eine Posterpräsentation mit dem Titel "Gut microbiome-derived bacterial strains have the ability to modulate neuroinflammation and neurodegeneration in Parkinson's Disease models" (Aus dem Darm-Mikrobiom abgeleitete Bakterienstämme können Neuroentzündung und Neurodegeneration bei Parkinson-Modellen modulieren) halten, in der es um präklinische Daten der führenden Parkinson-Kandidaten des Unternehmens, MRx0005 und MRx0029, geht.

Diese beiden Live-Biotherapeutic-Kandidaten (Einzelstränge) wurden mittels der urheberrechtlich geschützten MicroRx® -Plattform von 4D ausgewählt. Sie haben unterschiedliche, jedoch einander ergänzende Wirkungsweisen, die beide für Parkinson relevant sind. MRx0005 hat eine neuroprotektive Wirkung im Hinblick auf die Reduzierung von Neuroentzündungen in vitro gezeigt. MRx0029 wiederum wies in einem dem Branchenstandard entsprechenden präklinischen Modell die Fähigkeit auf, dem Verlust von dopaminergen Neuronen (d. h. Dopamin produzierenden Neuronen) vorzubeugen.

Alex Stevenson, Chief Scientific Officer von 4D, äußerte sich wie folgt: "Wir sind begeistert von dieser neuroprotektiven Wirkung in präklinischen Modellen für Parkinson. Unser Ziel besteht in der Entwicklung einer gut verträglichen neuen Art von Behandlungsformen, die an den Hauptpathologien der Krankheit ansetzen und nicht nur das Fortschreiten der Krankheit aufhalten, sondern es umkehren."

Dr. Anna Ettorre, Senior Immunologist Team Leader bei 4D pharma, wird am 19. Juni in den USA beim Keystone-Symposium "Neurodegenerative Diseases: New Insights and Therapeutic Opportunities" eine Präsentation zum gleichen Thema halten: "From Screening to Pre-Clinical Efficacy of Microbiome-Derived Bacterial Strains that Modulate Neuroinflammatory and Neurodegenerative Processes in Parkinson's Disease Models" (Von Vorsorgeuntersuchungen zur präklinischen Wirksamkeit von aus dem Mikrobiom abgeleiteten Bakterienstämmen, die neuroentzündliche und neurodegenerative Prozesse in Parkinson-Modellen modulieren).

Eine Kopie des Posters finden Sie auf: https://www.4dpharmaplc.com/en/newsroom/posters-and-publications

Über 4D

4D wurde im Februar 2014 gegründet und ist Weltmarktführer bei der Entwicklung von Lebend-Biotherapeutika, einer neuartigen und aufstrebenden Klasse von Medikamenten, die von der FDA (US-amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde) als biologische Produkte definiert werden, die einen lebenden Organismus enthalten, wie zum Beispiel ein Bakterium, das für die Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer Krankheit nutzbar ist. 4D hat eine proprietäre Plattform entwickelt, die neue Bakterien basierend auf einem tiefen Verständnis von Funktion und Mechanismus rational identifiziert. 4Ds Lebend-Biotherapieprodukte sind oral einzunehmende, einzelne Bakterienstämme, die sich von Natur aus im gesunden menschlichen Darm befinden. 4D führt zurzeit drei klinische Studien durch, nämlich eine klinische Phase-II-Studie mit Blautix für das Reizdarmsyndrom, eine Phase-I/II-Studie mit MRx0518 in Kombination mit Keytruda® für solide Tumore und eine Phase-I-Studie mit MRx0518 bei einer neoadjuvanten Behandlung von Patienten mit soliden Tumoren. Zu den weiteren Schwerpunktprogrammen gehören Krankheitsbereiche wie Asthma und Erkrankungen des zentralen Nervensystems.

Informationen zu Parkinson

Parkinson ist eine progressive neurodegenerative Erkrankung, bei der in den meisten Fällen der Bewegungsapparat in Mitleidenschaft gezogen wird. Menschen mit Parkinson verfügen nicht über genügend chemisches Dopamin, da einige der Nervenzellen (dopaminergene Neuronen), die sich in einem Teil des Gehirns, der substantia nigra heißt, befinden, abgestorben sind. Dopamin spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Körperbewegungen. Ein Sinken des Dopaminspiegels ist für viele Parkinson-Symptome verantwortlich. In den frühen Krankheitsstadien sind die offensichtlichsten Symptome Zittern, Starrheit, langsame Bewegungen und Schwierigkeiten beim Gehen. Es können auch Denk- und Verhaltensprobleme auftreten. Demenz wird häufig in der fortgeschrittenen Phase der Krankheit beobachtet. Parkinson ist nach Alzheimer die zweithäufigste altersbedingte neurodegenerative Störung. Schätzungsweise 7 bis 10 Millionen Menschen weltweit leiden an Parkinson.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.4dpharmaplc.com/.

Ausführlichere Auskunft erhalten Sie von:

4D Duncan Peyton, Chief Executive Officer: +44 (0)113-895-0130 Fay Weston, Head of Investor Relations: +44 (0)7990-381713

