4D pharma und MD Anderson Cancer Center untersuchen lebende Biotherapeutika in soliden Tumoren

Leeds, England und Houston (ots/PRNewswire) - 4D pharma plc (AIM: DDDD) und The University of Texas MD Anderson Cancer Center haben heute eine strategische Zusammenarbeit bekanntgegeben, bei der 4Ds Onkologie-Pipeline an lebenden Biotherapeutika für verschiedene Krebsindikationen untersucht wird.

Die Allianz profitiert von MD Andersons Leistungskompetenz bei der translationalen Medizin und klinischen Forschung und 4Ds Expertise bei der Erforschung und Entwicklung von lebenden Biotherapeutika. Zunächst wird 4Ds Top-Kandidat für die Krebstherapie MRx0518 als potenzielle Therapie für solide Tumoren untersucht.

Die erste klinische Studie, eine offene Phase-I-Studie von MRx0518 in Kombination mit Keytruda® in Kooperation mit Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ., USA, wurde bereits initiiert und soll in Kürze beginnen. Für die Studie werden bis zu 132 Patienten mit metastasiertem Karzinom und verschiedenen Histologien rekrutiert (nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, Nierenzellkarzinom, Blasenkrebs und Melanom), die auf eine vergangene Anti-PD-1-Therapie nicht angesprochen haben.

Die Kollaboration sieht Folgestudien vor, beispielsweise die Anwendung von MRx0518 in Kombination mit stereotaktischer Radiotherapie (SBRT) zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Duncan Peyton, Chief Executive Officer von 4D, kommentierte: "Mit dieser Allianz legen wir eine solide und nachhaltige Grundlage, damit 4D lebende Biotherapeutika für die Krebstherapie entwickeln kann."

Peyton weiter: "Die aktuelle Studie ist eine der ersten, bei der lebende Biotherapeutika im Bereich der klinischen Immunonkologie untersucht werden. Sie ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung von MRx0518 und 4Ds Arbeit in der Onkologieforschung insgesamt. Wir freuen uns auf die kontinuierliche Zusammenarbeit mit unseren Kollegen bei MD Anderson, um diese Studie weiterzuführen und diese Therapie für Patienten zugänglich zu machen."

Lebende Biotherapeutika sind Stämme von Darmbakterien, die von gesunden menschlichen Spendern isoliert wurden. Sie werden in Kapselform oral verabreicht und bewirken im Darm einen therapeutischen Effekt. Jeder Stamm wird nach funktionellen Gesichtspunkten ausgewählt und spielt eine ganz spezielle Rolle beim Kampf gegen die Erkrankung.

"MD Anderson will für Krebspatienten die bestmögliche Versorgung anbieten. Dabei werden die fortschrittlichsten Behandlungsmodalitäten angewandt", sagte Shubham Pant, MBBS, außerordentlicher Professor am Fachbereich Investigational Cancer Therapeutics bei MD Anderson. "Das Darmmikrobiom hat sich als wichtiges neues Target bei der Krebstherapie herauskristallisiert. Wir haben große Hoffnung, dass lebende Biotherapeutika für Patienten mit den verschiedensten Krebsleiden potenziell den Behandlungserfolg deutlich verbessern können."

Informationen zu 4D

4D wurde im Februar 2014 gegründet und ist weltweit führend bei der Entwicklung von lebenden Biotherapeutika. Hierbei handelt es sich um eine neuartige Klasse von Medikamenten, die von der FDA als biologische Produkte eingestuft werden und lebende Organismen wie z. B. Bakterien enthalten, und die zur Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer Krankheit geeignet sind. 4D hat eine proprietäre Plattform entwickelt, die neue Bakterien, die eine präzise und ausgereifte therapeutische Wirkung haben, rational identifiziert. Sämtliche der lebenden Biotherapeutika-Produkte von 4D sind oral verabreichte einzelne Bakterienstämme, die natürlicherweise im gesunden menschlichen Darm vorkommen. 4D führt derzeit eine Phase-II-Studie zum Reizdarmsyndrom durch und hat 13 präklinische Programme zu Erkrankungen wie Krebs, schlecht kontrolliertes Asthma, Autoimmunkrankheiten und Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) in der Pipeline. Für 2019 hat das Unternehmen drei weitere klinische Studien geplant.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.4dpharmaplc.com/.

Informationen zu MRx0518

Das Mikrobiom wird mit der Wirkung von Krebstherapien und dem Ansprechen in verschiedenen klinischen Situationen in Verbindung gebracht. Das Mikrobiomprofil von Patienten begünstigt nachweislich das Ansprechen auf Anti-PD-1-Therapie bei Melanom und nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom. MRx0518 hat in verschiedenen Tumormodellen wie Brustkrebs, Nierenzellkarzinom und Lungenkrebs ein robustes Wirkungspotenzial als Immunstimulans und Anti-Tumor-Wirkstoff gezeigt.

Informationen zu der Phase-I-Studie

Grundlage für diese Studie ist der klinische Kooperationsvertrag, der im Juni letzten Jahres mit einer Tochtergesellschaft von Merck Sharpe & Dohme (Handelsname von Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA) abgeschlossen wurde.

In dieser offenen Phase-I-Studie, die am MD Anderson Cancer Center in Texas (USA) stattfindet, wird die Sicherheit, Verträglichkeit und der vorläufige klinische Nutzen der Kombination von MRx0518 und Keytruda® bei bis zu 132 Teilnehmern untersucht, die bei früheren PD-1-Inhibitortherapien Fortschritte zeigten.

Die Teilnehmer bekommen alle drei Wochen eine Keytruda®-Infusion intravenös verabreicht und nehmen täglich zwei MRx0518-Kapseln ein (bis zu zwei Jahre lang). Die primären Endpunkte sind Sicherheit, Verträglichkeit und Anti-Tumor-Wirkung. Daneben werden weitere Outcomes analysiert, darunter Gesamtüberleben und Biomarker.

KEYTRUDA® ist eine eingetragene Marke der Merck Sharp & Dohme Corp., eine Tochtergesellschaft der Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA.

Informationen zu MD Anderson

The University of Texas MD Anderson Cancer Center in Houston (USA) gilt weltweit als eines der führenden Zentren für die Behandlung, Erforschung, Lehre und Vorbeugung von Krebs. Die einzige Mission des Instituts ist der Sieg über den Krebs für Patienten und ihre Familien auf der ganzen Welt. MD Anderson ist eines von nur 49 Comprehensive Cancer Centers, das diese Auszeichnung des National Cancer Institute (NCI) trägt und Krebspatienten umfassend betreut. In der Kategorie "Best Hospitals" von U.S. News & World Report liegt MD Anderson bei der Krebsbehandlung auf Platz 1. Seit Beginn der Umfrage im Jahr 1990 rangiert das Krankenhaus bei der Krebsbehandlung auf den ersten beiden Plätzen. In den zurückliegenden 17 Jahren belegte es 14 Mal den Spitzenplatz. MD Anderson erhält eine finanzielle Förderung für Krebszentren vom NCI des National Institutes of Health (P30 CA016672).

