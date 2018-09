Kastrup / Kopenhagen (ots) - Auf der FachPack 2018 in Nürnberg (25.-27. September 2018) wird erstmals einer der Cobots von Kassow Robots "in Aktion" gezeigt. Am Stand des Partnerunternehmens Project Unternehmensgruppe in Halle 3 auf Stand 3-541 wird eine flexibel einsetzbare Cobot-Anwendung des KR 810 zum Banderolieren von Produkten mit einem PROSMART Banderolier-System präsentiert.

"Unsere ersten 100 Tage haben wir zur FachPack erfolgreich absolviert! Wir freuen uns, dass die Project Unternehmensgruppe bereits eine konkrete Anwendung auf der Messe in Nürnberg zeigt", betont Dieter Pletscher, Vertriebschef des dänischen Startups Kassow Robots (www.kassowrobots.com), das sich auf der Automatica in München im Juni 2018 erstmals präsentierte. "Das erste Feedback der Kunden auf die Kassow Robots ist sehr positiv. Gerade auch unsere mittelständischen Kunden sehen, dass die Stärke und Flexibilität der 7-Achsen-Cobots eine neue und sehr kosteneffiziente Option für sie ist, wenn es um die Zusammenarbeit Mensch und Maschine geht", ergänzt Johannes Jansen, Geschäftsführer der Project Unternehmensgruppe (https://project-ae.com/de/). Anwendungsmöglichkeiten sieht er im Bereich Verpackung insbesondere bei Pick & Place- und Palettier-Aufgaben sowie Paletten-Etikettierungen über die Bestückung von Produktionsmaschinen bis hin zum Einsatz im Co-Packing-Bereich.

>>> Weitere Premiere: Erster Messeauftritt in Dänemark (Automatik / Brøndby)

Eine weitere "Premiere" gibt es für Kassow Robots auch in Dänemark. Vom 11. bis 13. September 2018 ist der Cobot KR 810 auf der Automatik in Brøndby auf Stand 1312 des dänischen Maschinenbau- und Beratungsunternehmens R&D Engineering & Automation zu sehen, die seit dem Sommer der zweite Partner von Kassow Robots sind.

Dieter Pletscher, Vertriebsschef von Kassow Robots, ergänzt: "Kristian Kassow hat Kassow Robots in Kopenhagen gegründet. Wir freuen uns, dass wir uns als dänisches Unternehmen nun auch auf dem Heimatmarkt präsentieren. R&D ist mit seinen anspruchsvollen Automatisierungslösungen ein exzellenter Partner und System Integrator in Dänemark!"

"Der Antrieb für die Zusammenarbeit waren für uns das einzigartige Robotik-Know-how des Kassow Robot-Teams und nicht zuletzt natürlich die ganz besonderen 7-Achsen-Cobots. Mit Kassow Robots können wir als R&D Engineering & Automation hier in eine neue Ära starten und führend werden. Wir freuen uns, dass unsere Kunden davon profitieren können", betont Thomas Andersen, Business Director von R&D Engineering & Automation.

Über Kassow Robots

2014 im dänischen Kopenhagen gegründet, hat sich Kassow Robots mit dem Claim "strong, fast, simple" zum Ziel gesetzt, einzigartige effiziente industrielle Leichtgewichts-Cobots mit 7 Achsen zu entwickeln. Diese sind trotz großer Reichweite nicht nur extrem stark und schnell und können aufgrund ihrer Kompaktheit auf engstem Raum zum Einsatz kommen. Sie ermöglichen zudem Mittelständlern sowie großen Industrieunternehmen, komplexe Automatisierung und Programmierung flexibel, eigenständig und kosteneffizient umzusetzen. Zur Kassow Robots-Produktfamilie gehören die Cobots KR 810 (mit 850mm Reichweite/ 10 kg Traglast), KR 1205 (mit 1200mm Reichweite/ 5 kg Traglast) und KR 1805 (mit 1800mm Reichweite/ 5 kg Traglast).

Mit Kristian Kassow als CEO und Dieter Pletscher als Vertriebschef treiben zwei ausgewiesene Robotik-Kenner den Unternehmensaufbau voran. Das Startup begann seinen Markteintritt auf der Automatica in München im Juni 2018. Mehr Informationen zum Unternehmen: www.kassowrobots.com

Über Project Unternehmensgruppe

Die Project-Unternehmensgruppe (Sitz: Kranenburg/Niederrhein in NRW) ist ein 1989 gegründetes mittelständisches Unternehmen mit 85 Mitarbeitern, das sich auf die innovative Optimierung der Produktionsabläufe im kompletten Bereich der Endverpackung, deren Service und die angrenzenden Randgebiete spezialisiert hat. Die breit gefächerte Produktpalette erstreckt sich über eine Vielzahl unter-schiedlicher Verpackungs- und Palettiermaschinen, wie Tragegriffapplikatoren, Gebindebanderolierer, Förder- und Transportsysteme, Elektrokonstruktion, Schaltschrankbau, Produktionsanlagen bis hin zu Sondermaschinen.

Mehr Informationen: https://project-ae.com/de/

