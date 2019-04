dfv Euro Finance Group

dfv Euro Finance Group GmbH und DIE WELT und WELT AM SONNTAG schließen Medienpartnerschaft im Rahmen der 22. EURO FINANCE WEEK

Frankfurt (ots)

DIE WELT und WELT AM SONNTAG werden neue Hauptmedienpartner der 22. EURO FINANCE WEEK, dem in dieser Form größten Branchentreffen der Bank- und Finanzwirtschaft in Europa. In diesem Jahr findet die EURO FINANCE WEEK vom 18. bis 22. November in Frankfurt am Main statt. Veranstalter ist die dfv Euro Finance Group GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der dfv Mediengruppe.

Andreas Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der dfv Euro Finance Group: "Wir freuen uns sehr, mit der WELT und WELT AM SONNTAG einen neuen Hauptmedienpartner für unsere traditionsreiche Konferenzwoche gewonnen zu haben. Damit haben wir den Marktführer im Zielgruppensegment der Entscheidungsträger über alle Kanäle, das heißt Print, Digital und Crossmedial, an unserer Seite."

Sven Hoffmann, Geschäftsführer der dfv Euro Finance Group, ergänzt: "Mit dieser strategischen Medienpartnerschaft eröffnen sich völlig neue und vor allem medienübergreifende Vermarktungsmöglichkeiten. Unsere Partnerschaft soll sich dabei nicht ausschließlich auf die EURO FINANCE WEEK beschränken. Gemeinsam loten wir schon jetzt die Zusammenarbeit im Rahmen ganz neuer Veranstaltungsformate aus. Insofern sprechen wir bewusst von einer strategisch ausgerichteten Medienpartnerschaft."

Robert Hacke, Marketingleiter WELT Print: "Die EURO FINANCE WEEK ist für uns die ideale Plattform, um unsere Medien bei den Top-Entscheidungsträgern aus Finanz- und Bankenwelt zu positionieren."

Zur EURO FINANCE WEEK werden auch in diesem Jahr wieder mehr als 4.000 Teilnehmer und rund 300 internationale Referenten zu den mehr als 20 verschiedenen Fachkonferenzen erwartet. Die Themen reichen dabei von Digitalisierung über Risikomanagement bis hin zu Asset Management und verschiedenen Länderschwerpunkten.

Die dfv Euro Finance Group ist ein auf dem Gebiet der Finanzmarktkommunikation führender Konferenzveranstalter mit Sitz in Frankfurt am Main. Seit über 20 Jahren initiiert die dfv Euro Finance Group Events und Fachkongresse auf internationalem Niveau. Gegenstand des Unternehmens ist die kanalübergreifende Erstellung und Verbreitung von berufs-, branchen- und unternehmensrelevanten Informationen für die Wirtschaftsfelder Finanzen, Banken und Versicherungen. Als Alleinstellungsmerkmal verfügt die dfv Euro Finance Group über ein im Laufe von zwei Jahrzehnten etabliertes und stetig erweitertes Netzwerk zu den führenden Entscheidern aus Wirtschaft und Politik. Zahlreiche Veranstaltungen der dfv Euro Finance Group, wie die EURO FINANCE WEEK, der Frankfurt EUROPEAN BANKING CONGRESS oder auch Frankfurt meets Davos sind international renommierte Veranstaltungsmarken. Die dfv Euro Finance Group ist ein Unternehmen der dfv Mediengruppe. www.dfv-eurofinance.com

Die dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu den größten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Deutschland und Europa. Mit ihren Töchtern und Beteiligungen publiziert sie über 100 Fachzeitschriften, die ihre Leser im Beruf und ihrem Geschäft erfolgreicher machen. Viele der Titel sind Marktführer in wichtigen Wirtschaftsbereichen. Das Portfolio wird von über 100 digitalen Angeboten sowie 400 aktuellen Fachbuchtiteln ergänzt. Über 150 kommerzielle Veranstaltungen, wie Kongresse und Messen, bieten neben Informationen auch die Gelegenheit zu intensivem Netzwerken. Die dfv Mediengruppe beschäftigt mehr als 950 Mitarbeiter im In- und Ausland und erzielte 2018 einen Umsatz von 143,8 Millionen Euro.

