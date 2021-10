KOSTAL Solar Electric GmbH

KoSTAL Solar Electric auf der Intersolar 2021 in München

Neuer Markenauftritt, Innovationen und eine Weltpremiere

Bild-Infos

Download

München/Hagen (ots)

Der gesamte Auftritt von KOSTAL Solar Electric, dem deutschen Wechselrichterhersteller, ist auf der diesjährigen Intersolar in München geprägt von Neuheiten und einer beeindruckenden Produkt-Premiere. Das Ziel des Unternehmens: nachhaltige solare Energieerzeugung erlebbar machen.

Weltpremiere KOSTAL AC-Wallbox

Mit der eigenentwickelten AC-Wallbox ENECTOR, die auf der Intersolar Weltpremiere feiert, schließt KOSTAL die Lücke zwischen solarer Erzeugung, Steuerung, Speicherung und Nutzung solarer Energie. Die Entwicklung der eigenen Wallbox profitiert dabei von den langjährigen Erfahrungen der Automotive-Einheit von KOSTAL mit bereits über 1,2 Millionen verbauten Onboard-Chargern in E-Autos. Der ENECTOR überzeugt mit seinem kompakten Gehäusedesign, 7,5 m langem Ladekabel mit Ladestecker-Typ 2 und dem LED-Display, das die Statusmeldungen und Ladevorgänge transparent anzeigt. Der ENECTOR leistet einphasig 3,7 bis dreiphasig 11 kW und lädt sicher und zuverlässig E-Fahrzeuge und Hybridmodelle. Über das einfache Laden hinaus spielt der ENECTOR im Zusammenschluss mit dem KOSTAL Smart Energy Meter seine volle Stärke aus. Mit dem Aktivierungscode "ENECTOR" lassen sich weitere Komfort- und Leistungsmerkmale freischalten, wie den Überlastschutz des Hausanschlusses oder spezielle Lademodi, die per KOSTAL Solar App oder über den Webserver des Energie Meters gesteuert werden können. KOSTAL startet die Vermarktung der ersten eigenen Wallbox zum Jahreswechsel. Die Auslieferung beginnt Ende Q1/2022.

Produktportfolio

Die unverwechselbare Philosophie von KOSTAL Solar Electric ist das schlanke Produktportfolio, mit dem sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten abdecken lassen. Von der kleinen Garagen-Dachfläche, über das Ein- und Mehrfamilienhaus bis zu größeren Gewerbe- und Freiflächen können verschiedenste Einsatzgebiete mit nur wenigen KOSTAL Geräten bewirtschaftet werden.

Baureihe-PLENTICORE: Das ist NEU

Die Baureihe PLENTICORE, mit dem PLENTICORE plus, PLENTICORE BI und PIKO IQ werden ab Werk mit dem neuen AutoUpdate von KOSTAL ausgestattet. Mit dem AutoUpdate sind die Wechselrichter automatisch immer auf dem neuesten Software-Stand - für maximale Sicherheit und Leistung. Das AutoUpdate kann auch rückwirkend für alle KOSTAL Bestandsgeräte dieser Baureihe aktiviert werden. Bei der diesjährigen Speicherinspektion der HTW Berlin erhielt der PLENTICORE plus in der Leistungsklasse 10 kW die herausragende Effizienzklasse A. Der PLENTICORE BI 10 kW/26 zeigte das beste SPI-Ergebnis unter allen AC-gekoppelten Systemen.

KOSTAL Solar App mit neuer Pro-Funktion

Die KOSTAL Solar App wird um eine PRO-Funktion erweitert. Installateure, für die diese exklusiven Funktionen entwickelt wurden, können nun schneller und komfortabler alle registrierten PV-Anlagen via Smartphone und Tablet überblicken. Ein direkter Zugang zum KOSTAL-Webshop, für die KOSTAL Smart Warranty, Garantieverlängerungen oder Aktivierungscode vereinfacht die Geschäftsprozesse der KOSTAL-zertifizierten Installateure und Fachpartner. Ein einfaches Abscannen des QR-Codes am Geräte-Display und Ergänzung der Anlagen-Daten reicht aus.

KOSTAL schon jetzt mit der neuen 400W-Modulgeneration kompatibel

Die Wechselrichter von KOSTAL sind schon heute mit der neuen 400W-Solarmodul-Generation kompatibel. PLENTICORE plus, PIKO IQ, PIKO 12-20, PIKO MP plus und PIKO CI sind bestens ausgestattet, um schon heute die größeren Modulströme von bis zu 13 Ampere zu verarbeiten.

Dadurch kann die ganze Modulleistung genutzt werden, ohne dass der Wechselrichter den Stromfluss begrenzen muss - und das bei allen KOSTAL Baureihen. Jede Installation mit Solarmodulen der neuen 400W-Modulgeneration, von der kleinen Aufdachfläche bis zur größeren Freilandanlage, findet bei KOSTAL den passenden Wechselrichter.

KOSTAL kompatibel mit weiteren Batterie-Partnern

KOSTAL zeigt seine flexiblen Verbundlösungen in Kooperation mit marktführenden Partnern für Speichersysteme, darunter BYD, BMZ und Nilar. Damit verfügt KOSTAL über Speicherkapazitäten von 5,1 bis 66 kWh. Mit dem neuen Partner BMZ aus Deutschland, präsentiert KOSTAL erstmalig mit dem schwedischen Batteriepartner Nilar eine Speicherlösung auf Nickel-Metallhydrid-Basis.

Alle Konfigurationen überzeugen durch ihren modularen Aufbau und einer einfachen Inbetriebnahme im Zusammenspiel mit dem Hybrid- und Batterie-Wechselrichter von KOSTAL.

Markenkommunikation 2021+

Der beeindruckende neue und moderne Markenauftritt rundet die Innovationen in diesem Jahr ab: ein Image, das die Werte und Motivation des Familienunternehmens KOSTAL vermittelt. Denn nachhaltige solare Energieerzeugung bedeutet für KOSTAL immer mehr als nur Technologie: Herzblut, Leidenschaft, Kundenorientierung und Zusammengehörigkeit sind dem Familienunternehmen besonders wichtig. Ganz im Sinne von: KOSTALize your energy - your life - your business - der neuen Markenkommunikation der KOSTAL Solar Electric.

Besuchen Sie KOSTAL in Halle B5, Stand 530

Kommen Sie vom 6. bis 8. Oktober an den Stand von KOSTAL, um sich vom Produktportfolio und den Innovationen zu überzeugen. Weitere Informationen über die Produkte von KOSTAL finden Sie unter https://kostal-solar-electric.com

KOSTAL Solar Electric GmbH

KOSTAL Solar Electric - Qualität und Innovation. Smart kombiniert

Die KOSTAL-Solar-Electric wurde 2006 als eigener Unternehmenszweig der KOSTAL-Gruppe gegründet. Sie steht seitdem für intelligente Erzeugung und -nutzung erneuerbarer Energien, sektorenübergreifend. Solar-, Hybrid- oder Batterie-Wechselrichter; Energie- oder Batteriemanagement: KOSTAL hat die perfekte Lösung für jede Anwendung und jede Anlagengröße, sowohl im Residential als auch im Business-Bereich. KOSTAL-Wechselrichter ermöglichen smarte Nutzung von Sonnenenergie für Einspeisung, Eigenverbrauch, Stromspeicher, neue Wärme und E-Mobilität. Dabei sind sie flexibel in der Kombination mit Komponenten anderer Hersteller und wurden wiederholt für ihre Effizienz ausgezeichnet. Weil uns Qualität genauso wichtig ist wie die Zufriedenheit unserer Kunden, entwickelt und produziert die KOSTAL Solar Electric GmbH am Standort Deutschland. Unser Anspruch sind höchste Qualitätsstandards für nachhaltige, langlebige Produkte bei maximaler Flexibilität in der Anwendung. Unsere Kunden und Anwender profitieren außerdem von über 100 Jahren Kostal-Erfahrung als innovativer Automobilzulieferer für elektrische und elektronische Fahrzeugkomponenten. Intelligente Energielösungen für den blauen Planeten.

Original-Content von: KOSTAL Solar Electric GmbH, übermittelt durch news aktuell