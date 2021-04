GENESIS

Genesis stellt auf der Auto Shanghai 2021 das erste Elektrofahrzeug vor

Shanghai (ots/PRNewswire)

- Genesis hat seinen ersten Auftritt auf der Auto Shanghai. - Der Genesis Electrified G80 feiert sein globales Debüt auf der Auto Shanghai 2021 und markiert den Beginn einer neuen Ära der Elektrifizierung. - Der Electrified G80, die perfekte Balance aus sportlicher Eleganz, baut auf dem Erbe des G80 auf und schafft einen neuen Standard für elektrische Luxuslimousinen. - Die Asien-Premiere des Genesis X Concept zeigt die Vision von Genesis für die Zukunft des nachhaltigen Luxusdesigns.

Heute hat die globale Luxus-Automobilmarke Genesis ihr erstes Elektrofahrzeug, das Elektromodell des G80 (im Folgenden "Electrified G80"), auf der Shanghai International Automobile Industry Exhibition 2021 (im Folgenden "Auto Shanghai 2021"), die im Shanghai National Exhibition and Convention Center stattfand, offiziell dem globalen Markt vorgestellt. Der Anlass war der erste Auftritt von Genesis auf der Auto Shanghai.

Neben der Vorstellung des Electrified G80 präsentierte Genesis dem asiatischen Markt zum ersten Mal das Genesis X Concept, ein EV-basiertes Gran Turismo (GT) Konzeptfahrzeug, das den Beginn einer neuen Reise in Richtung Elektrifizierung markiert.

Auf der Veranstaltung wurden die globalen und chinesischen Marktstrategien der Marke vorgestellt sowie der Electrified G80 und das Genesis X Concept enthüllt.

"Der heutige Tag ist etwas ganz Besonderes, weil er eine Vielzahl von Premieren für die Marke Genesis darstellt. Nicht nur, weil dies der allererste Auftritt von Genesis auf der Auto Shanghai ist, sondern auch, weil es das erste Mal ist, dass wir ein neues Produkt außerhalb Koreas enthüllen", sagte Jaehoon (Jay) Chang, Global Head der Marke Genesis. "Der Electrified G80, die perfekte Balance aus Sportlichkeit und Eleganz, markiert den Beginn unserer Reise in den EV-Markt und repräsentiert Genesis in der Ära der Elektrifizierung."

Das erste EV-Modell von Genesis

Der Electrified G80 ist das erste EV-Modell von Genesis, das einen neuen Standard für elektrische Luxuslimousinen setzt. Er knüpft an das Erbe des G80 mit seiner perfekten Balance aus sportlicher Eleganz an, während er den Kunden mit seinem elektrischen Antriebsstrang einen deutlichen Mehrwert bietet.

Der Electrified G80 repräsentiert die perfekte Balance aus sportlicher Eleganz und bietet ein luxuriöses und anspruchsvolles Fahrgefühl.

Basierend auf dem NEFZ-Standard beträgt die geschätzte maximale Reichweite pro Ladung mehr als 500 km. (Basierend auf dem koreanischen EV-Zertifizierungssystem liegt die geschätzte Zahl bei 427 km), während die 350-kW-Schnellladung eine Aufladung der Batterie von 10 % auf 80 % in nur 22 Minuten ermöglicht.

Der Electrified G80 ist nur als AWD (Allradantrieb) erhältlich. Er liefert kraftvolle Leistung mit 272 kW und 700 Nm Drehmoment, indem Motoren mit 136 kW und maximal 350 Nm auf die Vorder- und Hinterräder wirken. Dies ermöglicht eine dynamische Fahrweise und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 4,9 Sekunden. (Sportmodus, Ergebnis vom Genesis R&D Center)

Das Disconnector Actuator System (DAS) kann auch automatisch den Motor und die Antriebswelle verbinden oder trennen, basierend auf verschiedenen Fahrbedingungen, einschließlich Fahrzeuggeschwindigkeit und Fahrmodus, und ermöglicht so ein nahtloses Umschalten zwischen 2WD und AWD, um unnötigen Leistungsverlust zu reduzieren und die Effizienz zu erhöhen.

Der Electrified G80 verfügt über ein 400V/800V-Multi-Schnellladesystem, mit dem Kunden verschiedene Ladeinfrastrukturen nutzen können. Sein Antriebsmotor und der Wechselrichter können das Spannungsniveau von 400 V auf 800 V erhöhen - ein für das System optimiertes Niveau - für ein stabileres Laden. Kunden können nicht nur das 800-V-Schnellladesystem ohne zusätzlichen Konverter nutzen, sondern auch ein 400-V-Ladegerät.

Der Electrified G80 bietet auch eine V2L-Funktion (Vehicle to Load), die es den Kunden ermöglicht, eine elektrische Leistung von 3,6 kW zu nutzen, die höher ist als die eines durchschnittlichen Haushalts, wodurch es möglich ist, elektrische Geräte bequem außerhalb des Fahrzeugs zu nutzen.

Um ein komfortables Fahrerlebnis zu gewährleisten, hat Genesis das Fahrzeug mit ANC-R (Active Noise Control-Road; früher bekannt als RANC) ausgestattet. Es reduziert den Geräuschpegel deutlich, indem es mit vier Sensoren und sechs Mikrofonen im Fahrzeuginneren die Straßengeräusche misst und analysiert. Die elektronische Vorschaufederung (Pre-view ECS), eine Federung, die durch Informationen der Frontkamera und des Navigationssystems gesteuert werden kann, trägt ebenfalls zu einem optimalen Fahrerlebnis bei.

Das Design erbt den Designcharakter des G80 - "Athletic Elegance" und "Beauty of White Space" für das Exterieur und den Innenraum, sowie verschiedene Elemente, die High-End-EV-Limousinen unterscheiden.

Der charakteristische Genesis Kühlergrill entwickelt sich zu einem aerodynamischen Wappen mit einem umgekehrten G-Matrix-Muster, das die Mission des G80 EV für Nachhaltigkeit unterstreicht. Die Ladeklappe befindet sich in der oberen rechten Ecke des Gitters und ist im geschlossenen Zustand nicht sichtbar. Auf der Innenseite der Ladetür wurde ebenfalls ein Two Lines-Chromdesign angebracht, das die Design-Identität und Konsistenz des Geräts unterstreicht.

Der Electrified G80 verfügt auch über verschiedene neueste Technologien, die die Nachhaltigkeit betonen. Das in die Dachlinie integrierte Solardach kann mit Hilfe eines Solarpanels Strom aus Sonnenlicht erzeugen und so die Energieeffizienz erhöhen.

Das Fahrzeug verfügt außerdem über verschiedene natürliche und recycelte Materialien im Innenraum, einschließlich Leder, das natürliche Farbstoffe in den Sitzen, der Konsole und den Armlehnen der Rücksitze verwendet. Darüber hinaus wurden eine umweltfreundliche "Schmiedeholz"-Verzierung für Elektrofahrzeuge, die aus recycelten Holzstücken aus der Möbelherstellung hergestellt wird, sowie umweltfreundliches Gewebe aus recyceltem PET eingesetzt.

Genesis wird exklusive Farboptionen für den Electrified G80 anbieten, darunter das Matira Blue (außen) und das Dark Green Two-tone (innen).

Die Elektrifizierung ist eine der Schlüsselstrategien für Genesis, da das Unternehmen mit seinen luxuriösen EV-Modellen neue Kundenerlebnisse schaffen und bieten möchte. Genesis leitet seine Elektrifizierung mit dem Electrified G80 Modell ein und wird mit weiteren EV-Modellen die Innovation in diesem Bereich weiter vorantreiben.

Asien-Premiere des Genesis X Concept

Genesis präsentierte auf der Auto Shanghai außerdem das Genesis X Concept, das erstmals in Asien vorgestellt wurde. Das fünfte Konzeptfahrzeug der Marke, das am 31. März 2021 online enthüllt wurde, verkörpert die neue Auffassung von nachhaltigem Luxusauto-Design und verkörpert die wesentlichen Elemente, die die Marke bei ihren Designs verfolgt. Der Name "Genesis X" ist eine Kombination aus Genesis und dem Buchstaben X, der einen "verborgenen Helden" symbolisiert.

Das Genesis X Concept maximiert die Verwendung des charakteristischen Two-Lines-Designs des Genesis im gesamten Innen- und Außenbereich, einschließlich der elektrischen Ladevorrichtungen, und fängt so die Designsprache zukünftiger Genesis Modelle ein.

Die Front des Genesis X zeichnet sich durch eine niedrige und dennoch breite Silhouette aus, dank der Kombination aus dem schildförmigen Crest-Grill, der die der Marke innewohnende Würde und den Stolz repräsentiert, und den zweizeiligen Scheinwerfern, die den Radkasten durchschneiden.

Inspiriert von Beauty of White Space, bietet der Innenraum des Genesis X Concept ein fahrerorientiertes Design mit einem Cockpit, das den Fahrer mit allen Bediensystemen und Anzeigen umgibt.

Darüber hinaus verleihen das Free-Form-Display, das verschiedene Funktionen wie Cluster, Navigation und HVAC (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) verwaltet, und der elektronische Schalthebel Crystal Sphere, der die Einstellungen der Fahrmodi integriert, dem Innenraum eine Hightech-Atmosphäre.

Genesis treibt seinen Markteintritt in China voran

Mit fast sechs Jahren ist Genesis eine relativ junge Marke, aber das hat der Marke erlaubt, kühner zu sein und Grenzen zu verschieben. Das Ergebnis steht im Einklang mit den Werten der Generation Genesis - einer neuen Generation von dynamischen Konsumenten in China.

"Die Weltpremiere des ersten Elektrofahrzeugs von Genesis hier in Shanghai zeigt unser starkes Engagement und unsere Verbundenheit mit dem chinesischen Markt", sagte Markus Henne, Chief Executive Officer von Genesis Motor China. "Es braucht Vertrauen, um etwas Neues zu schaffen. In China sehen wir diesen Geist überall. Genesis wird sich bemühen, authentische Beziehungen zu chinesischen Kunden durch ein neues, auf China zugeschnittenes Geschäftsmodell aufzubauen."

Während der Pressekonferenz auf der Auto Shanghai wurde der Startschuss für die Vorbestellung des Genesis G80 und des Genesis GV80 gegeben und ein neues, auf China zugeschnittenes Geschäftsmodell vorgestellt, das es der Marke ermöglicht, die Generation Genesis dort zu treffen, wo sie sich aufhält, nämlich durch einen Omnichannel-Ansatz, der auf Direktvertrieb, unterstützt durch vertrauenswürdige Agenten und Online-Verkauf, basiert.

Auf der Auto Shanghai 2021 stellte Genesis insgesamt acht Schlüsselmodelle aus, darunter den Electrified G80, den Genesis X, zwei G80s und vier GV80s.

In der Zwischenzeit plant Genesis, den chinesischen Markt mit verschiedenen Fahrzeugen und Inhalten aktiv zu durchdringen. Kürzlich veranstaltete Genesis eine Reihe von Events, um seine offizielle Markteinführung in China zu feiern. Am 2. April veranstaltete die Marke eine Genesis Brand Night in Shanghais Internationalem Kreuzfahrtterminal, die den Start der Marke in China signalisierte.

Genesis arbeitete auch mit der Shanghai Fashion Week zusammen und bot eine gehobene und tiefgehende Erkundung des progressiven Luxusstils durch Modekonzepte von Weltklasse. Am 8. April eröffnete es sein erstes Genesis Studio in China im Zentrum von Shanghai, das seine kundenzentrierte Denkweise vollständig verkörpert und es den Gästen ermöglicht, in die Gesamtheit der Markenerfahrung einzutauchen. Sein zweiter Markenerlebnisraum wird im Mai in Chengdu eröffnet. [ENDE]

Informationen zu Genesis

Genesis ist eine globale Luxus-Automobilmarke, die die höchsten Standards in Bezug auf Leistung, Design, Sicherheit und Innovation erfüllt. Das im November 2015 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Südkorea ist in Überseemärkten wie den USA, Kanada, Australien, Russland und dem Nahen Osten vertreten. Genesis ist eine der am höchsten bewerteten Marken in der Automobilbranche von angesehenen unabhängigen Experten wie North American Car of the Year und Consumer Reports und wurde von J.D. Power vier Jahre in Folge zur besten Luxusmarke gewählt.

Im April 2021 hat Genesis seinen offiziellen Markteintritt in China mit einem völlig neuen Geschäftsmodell vollzogen, um authentische Kundenbeziehungen zu gestalten, die auf Direktvertrieb basieren und sinnvolle, stressfreie Erfahrungen bieten, die auf menschlicher Berührung, Komfort, Vertrauen und Transparenz basieren. Genesis hat jetzt den Genesis G80 und den Genesis GV80 auf den chinesischen Markt gebracht. Für weitere Informationen über Genesis und seine neue Definition von Luxus besuchen Sie bitte www.genesis.com.cn

