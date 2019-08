AUTODOC stattet alle Berliner Abc-Schützen mit Warnwesten aus

AUTODOC GmbH

Bald sind sie in ganz Berlin auf der Straße zu sehen und das im wahrsten Sinne des Wortes: AUTODOC, Benchmark im Onlinehandel für Autoersatzteile in Europa, rüstet zum Beginn des neuen Schuljahres alle rund 34.000 Berliner Abc-Schützen mit Warnwesten aus. Als Partner der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hilft AUTODOC, die Jüngsten auf dem Schulweg sichtbarer und damit sicherer zu machen. Die Westen werden im Verlauf der ersten Schultage an allen Berliner Grundschulen verteilt.

Der Onlinehändler für Autoersatzteile AUTODOC sponsert als neuer Partner der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Warnwesten für alle Berliner Erstklässler, die am 10. August 2019 eingeschult werden. Zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 erhalten rund 34.000 Schülerinnen und Schüler an 430 öffentlichen und privaten Grundschulen in allen zwölf Berliner Bezirken eine solche Warnweste. Die Kleidungsstücke in leuchtendem Orange werden zur Einschulung an die Kinder verteilt. Die Kosten für die Herstellung der Westen übernimmt das Berliner Unternehmen AUTODOC.

"Das Timing des Angebots von AUTODOC war ein Glücksfall", erklärt Harald Petters, der Zuständige für Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. "Die früheren Partner entschieden sich in diesem Jahr gegen eine Fortsetzung des Projektes." Da die Zahl der Abc-Schützen in Berlin Jahr für Jahr ansteige, könne man die Versorgungslücke ohne finanzielle Unterstützung aus dem Privatsektor nicht schließen, so Petters. In Berlin unterstützt daher jetzt der schnell wachsende Mittelständler die Senatsverwaltung.

Die Sicherheit der Kleinsten geht vor

Harald Petters freut sich über die neue Partnerschaft: "Als Experte für Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung weiß ich, wie wichtig es ist, die Kinder gut auf einen selbstständigen Schulweg vorzubereiten. Für mich ist die Sicherheit aller Schülerinnen und Schüler dabei immer ein großes Thema. Gerade bei den Kleinsten gehört dazu die gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Diese Warnwesten helfen dabei, die Kinder auch außerhalb der Schulgebäude besser zu schützen. Gleichzeitig rufen wir natürlich auch alle Autofahrerinnen und Autofahrer auf, jetzt zum Schulbeginn besonders aufzupassen und Rücksicht zu nehmen."

AUTODOC Geschäftsführer Alexej Erdle erklärt: "Der Verkehr in einer Großstadt wie Berlin ist schon für einen Erwachsenen eine Herausforderung. Daher wollten wir etwas für die Sicherheit der Schulanfänger tun und entschlossen uns daher zu dieser umfangreichen Sponsorschaft."

Warnwesten verbessern die Sichtbarkeit der noch unerfahrenen Verkehrsteilnehmer erheblich. Insbesondere in den ersten Wochen auf dem noch ungewohnten Schulweg ist diese unerlässlich. Das Gleiche gilt für Wege zu anderen Freizeitaktivitäten wie Sport oder Besuche bei Freunden. Die Bedeutung gut sichtbarer Kleidung steigt noch einmal deutlich an, wenn die Kinder ab Herbst häufiger bei Dunkelheit oder Regenwetter unterwegs sind. Eine Studie der gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) aus dem Jahr 2014 ergab, dass eine Person durch das Tragen einer Leuchtweste bereits ab einer Entfernung von 140 Metern deutlich sichtbar ist. Mit dunkler Kleidung fällt diese Distanz an unbeleuchteten Stellen auf unter 50 Meter.

AUTODOC übernimmt gesellschaftliche Verantwortung

AUTODOC beschäftigt 1.800 Mitarbeiter und ist mit einem Jahresumsatz von rund 415 Mio. Euro im Jahr 2018 Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile. Mit der neuen Aktion für die Verkehrssicherheit der Berliner Abc-Schützen erweitert das Unternehmen sein soziales Engagement erheblich.

