AUTODOC steigert Umsatz 2018 um 63 Prozent auf 415 Millionen Euro

AUTODOC, Benchmark im Onlinehandel für Autoersatzteile in Europa, verzeichnet für das Geschäftsjahr 2018 ein sehr starkes Umsatzwachstum von rund 63 %. Der Umsatz stieg auf rund 415 Mio. Euro (Vorjahr: 254 Mio. Euro) an. Der Jahresüberschuss betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 20 Mio. Euro und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von rund 4 Mio. Euro. Das entspricht einer Verdreifachung der Umsatzrendite von 1,6 % im Jahr 2017 auf nunmehr 4,8 % in 2018. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein weiteres Umsatzwachstum auf über 600 Mio. Euro erwartet.

Umsatz wächst weiter im hohen zweistelligen Bereich

Die AUTODOC GmbH setzte ihr starkes Umsatzwachstum auch im zehnten Jubiläumsjahr weiter fort. Mit einem Anstieg um 63 % erreichte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 415 Mio. Euro (2017: 254 Mio. Euro). Nachdem der Onlinehändler für Autoersatzteile seinen Umsatz zwischen 2014 und 2017 im Durchschnitt jährlich jeweils um rund drei Viertel zum Vorjahr steigern konnte, wuchs er 2018 damit erneut auf sehr hohem Niveau weiter. Das Berliner Unternehmen stützt sich dabei nicht nur auf den deutschen Heimatmarkt, sondern verzeichnete in allen 26 europäischen Ländern eine positive Umsatzentwicklung. Dank der Schnelllebigkeit des Onlinehandels wirken sich erfolgreiche Maßnahmen im Onlinemarketing umgehend auf die Wahrnehmung und das Kaufverhalten und damit auf den Umsatz von AUTODOC aus. Die im Jahr 2018 umgesetzten strategischen Maßnahmen wirkten sich daher unmittelbar auf die Umsatzentwicklung aus.

Gewinnmarge verdreifacht

Auch unter dem Strich ragen die Berliner mit einem hohen Wachstum heraus. Mit 20 Mio. Euro verfünffachte sich der Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr (2017: 4 Mio. Euro). Auch verdreifachte sich die Umsatzrendite auf nun 4,8 % des Umsatzes. Wesentliche Treiber hierfür sind mit wachsender Unternehmensgröße vermehrt in Kraft tretende Skaleneffekte im Einkauf und eine weiterhin schlanke Verwaltungsstruktur. Des Weiteren wurden in der Logistik aufgrund einer verbesserten Infrastruktur deutliche Effizienzpotenziale gehoben. Darüber hinaus wurden am bestehenden Logistik-Standort in Berlin Abläufe verbessert und die Auslastung der Lagerflächen optimiert.

Der geschäftsführende Gesellschafter Alexej Erdle ist mit der Entwicklung sehr zufrieden: "2018 war für uns operativ und strategisch ein wirklich gutes Jahr. Der Trend zum Onlinehandel in unseren Kernmärkten wächst überproportional zum Gesamtmarkt und birgt noch erhebliches Potenzial für die Zukunft. Wir haben erneut bewiesen, dass wir es verstehen, daran zu partizipieren und auf hohem Niveau weiterzuwachsen. Gleichzeitig legen wir bei AUTODOC Wert darauf, noch profitabler zu werden. Das ist uns vergangenes Jahr sehr gut gelungen. Um unseren Ansprüchen nachhaltig gerecht zu werden, haben wir uns 2018 aber auch als Unternehmen wesentlich weiterentwickelt. Wir haben weiter in den Personalaufbau investiert, interne Strukturen ausgebaut und die administrativen Prozesse optimiert."

Wachstumsstrategie weiter vorangetrieben

Mit der bestehenden E-Commerce-Plattform besitzt AUTODOC eine hervorragende Ausgangslage, um das vorhandene Marktpotenzial im Onlinehandel in hohem Tempo auszuschöpfen. Hinzu kommt eine größere, europaweite Bekanntheit des Unternehmens durch das hoch technologisierte Onlinemarketing. Hierunter zählen Social-Media-Kanäle als wichtiger Bestandteil. Aktuell stehen rund 1.600 Reparaturvideos auf dem AUTODOC YouTube Kanal zur Verfügung. Außerdem wirkt sich die gesteigerte öffentliche Wahrnehmung durch die weitere Professionalisierung der Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie Sponsoring-Aktivitäten unterstützend aus. AUTODOC ist seit 2019 offizieller Partner der World Rally Championship (WRC). Das Unternehmen gewinnt durch diese Maßnahmen vermehrt Marktanteile. So konnte AUTODOC 2018 346 Mio. Besucher (2017: 211 Mio. Besucher) auf seine Plattform ziehen. Rund 7,7 Mio. aktive Kunden gaben innerhalb des Jahres 2018 mindestens eine Bestellung auf. Seit dem vierten Quartal agiert AUTODOC auch im Onlinehandel für Lkw-Ersatzteile. Auch hier umgeht der Onlinehändler durch seine strategische Positionierung den Zwischenhandel und bietet seinen Kunden preiswertere Angebote.

Zielsetzung für 2019

Auch mittelfristig wird ein positives Umfeld für weiteres Wachstum erwartet. AUTODOC sieht einen weiterwachsenden Markt durch die laut Marktanalysen zunehmende Anzahl und das steigende Durchschnittsalter von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen weltweit. Zudem ist der Trend hin zu Online-Plattformen im Einzelhandel weiter ungebrochen. Für das Geschäftsjahr 2019 peilt die Geschäftsführung von AUTODOC daher erneut ein starkes Umsatzwachstum auf über 600 Mio. Euro an.

Über AUTODOC

AUTODOC ist Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile. Als wachstumsstärkstes Unternehmen in dieser Branche mit einem Umsatzwachstum von 63 % im Geschäftsjahr 2018 auf rund 415 Mio. Euro (2017: 254 Mio. Euro) strebt AUTODOC an, seine Position weiter auszubauen. Durch seine erfolgreiche Expansion ist AUTODOC inzwischen neben Deutschland in 25 weiteren europäischen Ländern vertreten. AUTODOC verfolgt einen starken Kundenfokus durch Social Media Aktivitäten, technischen Support in der jeweiligen Landessprache und bedarfsgerechte Sortiments Zusammenstellung mit derzeit knapp 2,5 Mio. Produkten von 545 Markenherstellern für 128 Automarken. Von Bremsanlagen über Karosserieteile, Stoßdämpfer und Federn, Auspuffanlagen, Innenraumelementen, Lenkungen und Kupplungen bis hin zu Klimaanlagen, Heizungen, Reparatursätzen und Motorenöl bietet der Onlinehändler ein breites Angebot. Im Juni 2018 feierte das Unternehmen sein 10-jähriges Jubiläum. Die AUTODOC GmbH hat ihren Sitz im Berliner Stadtteil Lichtenberg und ist zu 100 % inhabergeführt. Seit Mai 2019 ist das Unternehmen zusätzlich zu seinem Hauptsitz noch mit einer Repräsentanz auf dem Kurfürstendamm präsent.

